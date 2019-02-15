Hong Kong akıllı hapishaneleri test ediyor

Akıllı teknolojilerden yararlanan ve ihtiyacı olan alanlardan birisi de hapishaneler. Büyüklüğüne göre yüzlerce veya binlerce mahkûmu barındıran hapishaneler sürekli izlemenin gerektiği yerler. Bu bakımdan akıllı teknolojilere ihtiyaç duyuluyor.

Daha detaylı takip

Hong Kong yetkilileri hapishaneleri sürekli izlemek ve mahkumların kural dışı davranışlarının önüne geçmek için akıllı teknolojileri test etmeye başladı. Akıllı Hapishane adıyla başlayan girişim mahkumları pek çok açıdan takip edecek.

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"Profil ön izleme özelliği Twitter uygulamalarına da geliyor"

Girişim kapsamında farklı hapishaneler bir veya birden fazla teknolojiyi test ediyor. Örneğin bazı hapishanelerde mahkumlara takip bileklikleri dağıtılmış durumda. Bu bileklikler hem mahkûmun konumunu hem de kalp atışı gibi değerleri takip ediyor.

Bazı hapishaneler buna ek olarak akıllı kamera sistemlerine yer veriyor. Bu sistemler sadece gözetlemenin haricinde kavga, firar, kendine zarar verme gibi davranışları tespit ederek uyarı veriyor.

Daha da ileri giden bazı hapishanelerde ise robotlar kullanılıyor. Duyuru ve uyarı yapma gibi fonksiyonların yanında robotlar uyuşturucu tespiti, çöp ve atıkları da temizleme yeteneğine sahip. Girişimin robotlar için 125000$ civarında bir bütçe ayırdığı ifade ediliyor.