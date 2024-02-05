Çok uluslu bir şirket Deepfake kurbanı oldu: 25 milyon dolarlık vurgun!

Deepfake ile 25 milyon dolarlık vurgun
Çin merkezli South China Morning Post'un polise dayandırdığı habere göre, dolandırıcılar deepfake teknolojisini kullanarak çok uluslu bir şirketin Hong Kong şubesinde çalışan bir kişiyi kandırdıktan sonra yaklaşık 25 milyon dolarlık bir vurgun yaptı. Ocak ayında şirketin finans departmanındaki bir çalışan, şirketin İngiltere merkezli finans müdürü olduğunu söyleyen birinden bir mesaj aldı. Çalışan daha sonra şirketin CFO'su ve diğer şirket çalışanlarıyla bir video görüşmesi yaptı. Ancak görüştüğü kişiler onun patronu veya çalışanı değildi, hepsi deepfake’lerdi.
Aktarılanlara göre çalışan bu görüşme sırasında aldığı talimatlara dayanarak yaklaşık 25,6 milyon doları çeşitli Hong Kong banka hesaplarına aktardı. Dolandırıcılığın üzerinden bir hafta geçtikten sonra, çalışan şirketin merkeziyle temasa geçtiğinde bir şeylerin yanlış gittiğini fark etti. Şirket ve çalışan ismi açıklanmazken dolandırıcıların kamuya açık (sosyal medya, geleneksel medya vb.) video ve ses görüntülerine dayanarak toplantı katılımcılarının deepfake’lerini oluşturduğu belirtildi.
Deepfake riski her geçen gün artıyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.