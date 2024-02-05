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    Anlık Bildirim

    Çok uluslu bir şirket Deepfake kurbanı oldu: 25 milyon dolarlık vurgun!

    Çok uluslu bir şirket, çalışanının Deepfake teknolojisi yüzünden kandırılması sonucunda 25 milyon dolar kaybetti. Dolandırıcılar, Deepfake ile çalışanın patronlarını taklit etti!
    Çok uluslu bir şirket Deepfake yüzünden 25 milyon dolar kaybetti Tam Boyutta Gör
    Hong Kong polisi, bir çalışanın iş arkadaşlarının deepfake versiyonları tarafından kandırılmasının ardından bir şirketin 25 milyon dolar kaybettiğin bildirdi. Söz konusu çalışanın, firmanın İngiltere merkezli CFO'su ve diğer meslektaşlarının deepfake'leriyle bir video görüşmesine katıldığı öğrenildi.

    Deepfake ile 25 milyon dolarlık vurgun

    Çin merkezli South China Morning Post'un polise dayandırdığı habere göre, dolandırıcılar deepfake teknolojisini kullanarak çok uluslu bir şirketin Hong Kong şubesinde çalışan bir kişiyi kandırdıktan sonra yaklaşık 25 milyon dolarlık bir vurgun yaptı. Ocak ayında şirketin finans departmanındaki bir çalışan, şirketin İngiltere merkezli finans müdürü olduğunu söyleyen birinden bir mesaj aldı. Çalışan daha sonra şirketin CFO'su ve diğer şirket çalışanlarıyla bir video görüşmesi yaptı. Ancak görüştüğü kişiler onun patronu veya çalışanı değildi, hepsi deepfake’lerdi.

    Aktarılanlara göre çalışan bu görüşme sırasında aldığı talimatlara dayanarak yaklaşık 25,6 milyon doları çeşitli Hong Kong banka hesaplarına aktardı. Dolandırıcılığın üzerinden bir hafta geçtikten sonra, çalışan şirketin merkeziyle temasa geçtiğinde bir şeylerin yanlış gittiğini fark etti. Şirket ve çalışan ismi açıklanmazken dolandırıcıların kamuya açık (sosyal medya, geleneksel medya vb.) video ve ses görüntülerine dayanarak toplantı katılımcılarının deepfake’lerini oluşturduğu belirtildi.

    Deepfake riski her geçen gün artıyor

    Çok uluslu bir şirket Deepfake yüzünden 25 milyon dolar kaybetti Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günler, haftalar ve aylarda gördüğümüz gibi deepfake videolar küresel çapta endişelere neden oluyor. Bunun son örneğini ise geçtiğimiz hafta, popüler sosyal medya platformu X’te görmüştük. Bu olayın kurbanı ise Taylor Swift olmuştu. Swift’in pornografik görselleri X’te paylaşılmaya başlanmış ve kısa sürede viral haline gelmişti. X, daha sonra platformda “Taylor Swift” aramasının yapılmasını engellemişti.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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