Çok uluslu bir şirket Deepfake kurbanı oldu: 25 milyon dolarlık vurgun!

Tam Boyutta Gör Hong Kong polisi, bir çalışanın iş arkadaşlarının deepfake versiyonları tarafından kandırılmasının ardından bir şirketin 25 milyon dolar kaybettiğin bildirdi. Söz konusu çalışanın, firmanın İngiltere merkezli CFO'su ve diğer meslektaşlarının deepfake'leriyle bir video görüşmesine katıldığı öğrenildi.

Deepfake ile 25 milyon dolarlık vurgun

Çin merkezli South China Morning Post'un polise dayandırdığı habere göre, dolandırıcılar deepfake teknolojisini kullanarak çok uluslu bir şirketin Hong Kong şubesinde çalışan bir kişiyi kandırdıktan sonra yaklaşık 25 milyon dolarlık bir vurgun yaptı. Ocak ayında şirketin finans departmanındaki bir çalışan, şirketin İngiltere merkezli finans müdürü olduğunu söyleyen birinden bir mesaj aldı. Çalışan daha sonra şirketin CFO'su ve diğer şirket çalışanlarıyla bir video görüşmesi yaptı. Ancak görüştüğü kişiler onun patronu veya çalışanı değildi, hepsi deepfake’lerdi.

New York’ta devriye gezen güvenlik robotu da işten çıkarıldı 19 sa. önce eklendi

Aktarılanlara göre çalışan bu görüşme sırasında aldığı talimatlara dayanarak yaklaşık 25,6 milyon doları çeşitli Hong Kong banka hesaplarına aktardı. Dolandırıcılığın üzerinden bir hafta geçtikten sonra, çalışan şirketin merkeziyle temasa geçtiğinde bir şeylerin yanlış gittiğini fark etti. Şirket ve çalışan ismi açıklanmazken dolandırıcıların kamuya açık (sosyal medya, geleneksel medya vb.) video ve ses görüntülerine dayanarak toplantı katılımcılarının deepfake’lerini oluşturduğu belirtildi.

Deepfake riski her geçen gün artıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günler, haftalar ve aylarda gördüğümüz gibi deepfake videolar küresel çapta endişelere neden oluyor. Bunun son örneğini ise geçtiğimiz hafta, popüler sosyal medya platformu X’te görmüştük. Bu olayın kurbanı ise Taylor Swift olmuştu. Swift’in pornografik görselleri X’te paylaşılmaya başlanmış ve kısa sürede viral haline gelmişti. X, daha sonra platformda “Taylor Swift” aramasının yapılmasını engellemişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Çok uluslu bir şirket Deepfake yüzünden 25 milyon dolar kaybetti