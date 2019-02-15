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Profil ön izleme özelliği Twitter uygulamalarına da geliyor

Twitter mobil uygulamalarında yakın gelecekte kullanıcıların profilini görmek için sayfasına gitmenize gerek kalmayacak. Ana sayfada iken tek tıklama ile profil kartını görebileceksiniz.
3 ay
2,2b
1
4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Profil ön izleme özelliği Twitter uygulamalarına da geliyor

Son dönemde bazı önemli özellikleri platforma getirmek için çabalayan Twitter, diğer taraftan kullanıcı deneyimini her cihazda aynı seviyeye getirmek için de uğraşıyor. Bunlardan birisi profil ön izleme özelliği.

Daha kolay erişim

Normalde web uygulamasında bir kullanıcının isminin üzerine ana sayfadayken fare ile geldiğinizde profil kartını görebiliyorsunuz ve takip edebiliyorsunuz ancak bu özellikle mobilde mevcut değil. Profile bakabilmek için tıklayarak sayfasına gitmek gerekiyor. Bu da zaman kaybına neden oluyor.

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Twitter’ın üzerinde çalıştığı yeni proje mobil uygulamalara da profil ön izleme özelliğini getiriyor. Kullanıcılar ana sayfada bir hesabın üzerine tıkladığı zaman alttan yukarıya doğru yarım sayfa olarak profil kartı geliyor. Bu kartta hesabı takip edebiliyorsunuz. İkinci kez isme tıkladığınızda ise bu kez profil sayfasına gidiyorsunuz.

Android ve iOS uygulamasına yakında sunulacak olan özellik elbette web uygulaması kadar fonksiyonel değil zira küçük ekran olduğu için illa ki bir şekilde görünümü engellemek zorunda. Yine de kullanıcıları profil sayfasına gitme ihtiyacından kurtaracak.

 

https://www.phonearena.com/news/Twitter-working-on-a-quick-peek-feature-on-iOS-and-Android_id113708 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
uzmanby 3 ay
Guzel
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esmerbuyucu 3 ay
iOS'ta 3D Touch ile vardı.
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berkaykas28 3 ay
Bende aktif şu an. Beta programında da değilim. Sanırım herkese açılıyor.
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incicibin 3 ay berkaykas28
Bazıları deneme tahtası olarak kullanılabiliyor
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