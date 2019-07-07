Honor Band 5’ten ilk görüntü geldi

Kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor
Paylaşılan görselden anlaşıldığı kadarıyla Honor Band 5’de tasarım anlamında herhangi büyük değişiklik görmeyeceğiz. Serinin önceki modeline bir hayli benziyor. Ancak George Zhao önemli bir özelliğin altını çizdi. Standart kalp atış sensörüne ek olarak Honor Band 5, kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor ve yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi gibi durumları tespit edebiliyor. Tabii ki adım sayma, uyku takibi gibi standart özellikler de yerini koruyor.Ayrıca Bkz. "Netflix, film sektöründe aradığını bulamadı: Bütçeler kısılacak"
Honor Band 4 geçtiğimiz sene Honor 8X modeliyle aynı anda tanıtılmıştı. 23 Temmuz tarihinde de Honor 9X’in tanıtılacağını biliyoruz. Yani yönetici tarafından görseli paylaşıldığına göre Honor Band 5’i de Honor 9X için yapılan etkinlikte görebiliriz. Satışlarına rekorlarla devam eden Mi Band 4’ün önü Çinli hemşehrisi tarafından kesilebilecek mi hep birlikte göreceğiz.
https://www.gsmarena.com/honor_band_5_teased-news-37984.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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