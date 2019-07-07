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Honor Band 5’ten ilk görüntü geldi

Akıllı bileklik kategorisinde uzun zamandır kendine yer ayıran Honor Band, 5. sürümüyle yenilenmeye hazırlanıyor. Firma yöneticisi, cihazın görseliyle birlikte bazı özelliklerini paylaştı.
20 sa. (Son Güncelleme: 20 sa.)
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10
Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Honor Band 5’ten ilk görüntü geldi
Akıllı bileklik pazarı Xiaomi Mi Band serisinin başarısı ile çoğu firmanın ilgisini çekti. Bunlardan biri de Honor ve uzun zamandır devam eden Honor Band serisi. Görünen o ki Honor Band 5’i görmek için fazla beklememiz gerekmeyecek. Firma CEO’su George Zhao, yeni akıllı bilekliğin görseliyle birlikte bazı özelliklerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor

Paylaşılan görselden anlaşıldığı kadarıyla Honor Band 5’de tasarım anlamında herhangi büyük değişiklik görmeyeceğiz. Serinin önceki modeline bir hayli benziyor. Ancak George Zhao önemli bir özelliğin altını çizdi. Standart kalp atış sensörüne ek olarak Honor Band 5, kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor ve yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi gibi durumları tespit edebiliyor. Tabii ki adım sayma, uyku takibi gibi standart özellikler de yerini koruyor.

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Honor Band 4 geçtiğimiz sene Honor 8X modeliyle aynı anda tanıtılmıştı. 23 Temmuz tarihinde de Honor 9X’in tanıtılacağını biliyoruz. Yani yönetici tarafından görseli paylaşıldığına göre Honor Band 5’i de Honor 9X için yapılan etkinlikte görebiliriz. Satışlarına rekorlarla devam eden Mi Band 4’ün önü Çinli hemşehrisi tarafından kesilebilecek mi hep birlikte göreceğiz.


https://www.gsmarena.com/honor_band_5_teased-news-37984.php Yorum Yaz
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muhamnet 15 sa.
Mi band 4 kullanıyorum. Havuzda dokunmatik yalan oldu. Yüzme faaliyeti namına hiçbir şey ölcemiyorum
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shane 17 sa.
Yaklaşık 1 aydır honor 4 kullanıyorum ve çok memnunum. Ayrıca tasarımının 5 versiyonunda değişmicek olması isabet olmuş kolda duruşu çok hoş
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smart1978 20 sa.
EKG li olmali artik hepsi ayni .
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Spider_hip 20 sa.
Mi band 2 kullanmış ve honor band 4 kullanmaya devam eden biri olarak bir daha mi band den devam ederim. Honor dan memnun kalmadım.
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interwap 19 sa. Spider_hip
Honpr Band 4 uyku ve adım değerleri çok daha başarılı buldum. Elinizde 2 cihazda varsa bunu karşılaştırın.
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scorpion20 14 sa. Spider_hip
Neden memnun kalmadınız?
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scorpion20 14 sa. Spider_hip
sonraki mesajla açıklamışsınız
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