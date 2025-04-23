14 güne kadar pil ömrü sunan Honor Band 10 tanıtıldı

Honor Band 10 özellikleri
Band 10, geleneksel bilekliklerden çok şık bir akıllı saat görünümü sunan 1,57 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekrana sahip.
Akıllı bileklik, 7/24 kalp atış hızı takibi, SpO₂ ölçümü, stres tespiti, gelişmiş uyku analizi ve adet döngüsü takibi gibi birçok sağlık özelliğini barındırıyor. Ek olarak, atriyal fibrilasyon, erken atımlar ve uyku apnesi gibi sağlık sorunlarını tespit edebilen Honor'un yapay zeka destekli kalp sağlığı motorunu da barındırıyor.
Honor Band 10 ayrıca, 11 profesyonel düzeyde spor ve 85 özelleştirilebilir aktivite dahil olmak üzere 96 egzersiz modunu da destekliyor.
İdeal koşullar altında tek bir şarjla 14 güne kadar ve standart kullanımla yaklaşık 10 güne kadar pil süresi sunan bileklik, her zaman açık ekran etkinleştirildiğinde dahi 3 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Cihazın Çin'e özel NFC sürümü, temassız ödeme, toplu taşıma ve akıllı kapı erişimini destekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
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