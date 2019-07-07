Netflix, film sektöründe aradığını bulamadı: Bütçeler kısılacak

Netflix, orijinal içerik kütüphanesini genişletmek için bildiğiniz gibi son yıllarda inanılmaz harcamalar yapıyor. Özellikle de film kategorisinde artık dünyanın en büyük yapımcı şirketleriyle yarışmaya başlayan dijital içerik devi, son dönemlerde 100 milyon doları aşan bütçelere sahip filmler hazırlamaya başlamıştı. Ancak sektörden gelen son haberlere göre Netflix, orijinal filmlerinde istediği başarıyı yakalayabilmiş değil.
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The Information tarafından yapılan habere göre Netflix bundan sonra yüksek bütçeli filmler çekmeden önce iki kez düşünecek. Şirket yöneticisi Ted Sarandos, geçtiğimiz ay düzenlenen bir toplantıda orijinal filmlerinin yeterince izleyici çekemediğini ve bu alandaki gelecek planlarında değişiklikler yapmaya karar verdiklerini söylemiş.
The Information'da yer alan ifadelere göre Netflix'in bu kararı almasındaki en büyük etken, mart ayında yayınlanan Triple Frontier filmi olmuş. Ben Affleck'in başrolünde yer aldığı Triple Frontier, tam 115 milyon dolarlık dev bir bütçeyle hazırlanmış olmasına rağmen çok fazla seyirci sayısına ulaşamamıştı.
Netflix'in harcalamaları kısma kararı elbette daha az orijinal film göreceğimiz anlamına gelmiyor. Netflix yöneticileri artık film sektörünü daha iyi anlamaya başladıklarını düşünüyor. Daha düşük bütcelerle daha kaliteli filmler üretme yönünde bir plan var. Dijital içerik devinin 2019'da orijinal film ve diziler için ayırdığı bütçe tam 15 milyar dolardı.
Ayrıca Bkz. "Netflix, 'Pacific Rim' anime serisini duyurdu"
The Information tarafından yapılan habere göre Netflix bundan sonra yüksek bütçeli filmler çekmeden önce iki kez düşünecek. Şirket yöneticisi Ted Sarandos, geçtiğimiz ay düzenlenen bir toplantıda orijinal filmlerinin yeterince izleyici çekemediğini ve bu alandaki gelecek planlarında değişiklikler yapmaya karar verdiklerini söylemiş.
The Information'da yer alan ifadelere göre Netflix'in bu kararı almasındaki en büyük etken, mart ayında yayınlanan Triple Frontier filmi olmuş. Ben Affleck'in başrolünde yer aldığı Triple Frontier, tam 115 milyon dolarlık dev bir bütçeyle hazırlanmış olmasına rağmen çok fazla seyirci sayısına ulaşamamıştı.
Netflix'in harcalamaları kısma kararı elbette daha az orijinal film göreceğimiz anlamına gelmiyor. Netflix yöneticileri artık film sektörünü daha iyi anlamaya başladıklarını düşünüyor. Daha düşük bütcelerle daha kaliteli filmler üretme yönünde bir plan var. Dijital içerik devinin 2019'da orijinal film ve diziler için ayırdığı bütçe tam 15 milyar dolardı.
https://www.indiewire.com/2019/07/triple-frontier-flop-netflix-cuts-back-spending-1202155925/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
onu gectim her filmde ilik gormek zorunda degilim! stranger dizisinde bildigin pedofili isliyor! oyle saca boyle tarak netflix efendi!
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