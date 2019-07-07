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Netflix, film sektöründe aradığını bulamadı: Bütçeler kısılacak

Netflix, orijinal film yapımlarında art arda gelen hayal kırıklıklarının ardından strateji değişikliğine gitme kararı aldı. Yüksek bütçeli orijinal filmlerin sayısı azalacak.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Netflix, orijinal içerik kütüphanesini genişletmek için bildiğiniz gibi son yıllarda inanılmaz harcamalar yapıyor. Özellikle de film kategorisinde artık dünyanın en büyük yapımcı şirketleriyle yarışmaya başlayan dijital içerik devi, son dönemlerde 100 milyon doları aşan bütçelere sahip filmler hazırlamaya başlamıştı. Ancak sektörden gelen son haberlere göre Netflix, orijinal filmlerinde istediği başarıyı yakalayabilmiş değil.

Ayrıca Bkz. "Netflix, 'Pacific Rim' anime serisini duyurdu"
The Information tarafından yapılan habere göre Netflix bundan sonra yüksek bütçeli filmler çekmeden önce iki kez düşünecek. Şirket yöneticisi Ted Sarandos, geçtiğimiz ay düzenlenen bir toplantıda orijinal filmlerinin yeterince izleyici çekemediğini ve bu alandaki gelecek planlarında değişiklikler yapmaya karar verdiklerini söylemiş.

The Information'da yer alan ifadelere göre Netflix'in bu kararı almasındaki en büyük etken, mart ayında yayınlanan Triple Frontier filmi olmuş. Ben Affleck'in başrolünde yer aldığı Triple Frontier, tam 115 milyon dolarlık dev bir bütçeyle hazırlanmış olmasına rağmen çok fazla seyirci sayısına ulaşamamıştı.

Netflix'in harcalamaları kısma kararı elbette daha az orijinal film göreceğimiz anlamına gelmiyor. Netflix yöneticileri artık film sektörünü daha iyi anlamaya başladıklarını düşünüyor. Daha düşük bütcelerle daha kaliteli filmler üretme yönünde bir plan var. Dijital içerik devinin 2019'da orijinal film ve diziler için ayırdığı bütçe tam 15 milyar dolardı. 

https://www.indiewire.com/2019/07/triple-frontier-flop-netflix-cuts-back-spending-1202155925/ Yorum Yaz
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Galatas4ray 1 gün en beğenilen
Çektigi film ve dizilerin %90 uyuşturucu ile alakalı.Uyuşturucu baronlarını çetelerini birer süper kahraman olarak gösterecek neredeyse.
1 Yanıt Yanıtla +25
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Sharparrow 1 gün
Filmlerinin bir halta yaramadığını göremiyorlar mı acaba? İçlerinde hiç kral çıplak diyebilecek kadar cesur biri yok mu bunların? Dün bir Netflix filmi izliyim dedim resmen ahlâksız diz boyu, ahlaksızlıktan prim yapmaya çalışan, zoraki senaryolarla iyi bir film olmaz...sırf film olsun diye yazılmış ucuz senaryolar ucuz yorumlar... Buraya kadar iyi bile geldi
Filmlerinin bir halta yaramadığını göremiyorlar mı acaba? İçlerinde hiç kral çıplak diyebilecek kadar cesur biri yok mu bunların? Dün bir Netflix filmi izliyim...
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asdasdqwertyveyaalxyvance 8 sa.
beyler insanların kendilerini oyuncak boyutununa küçültüp oyuncak evlerde yaşadıkları dizi veya filmin ismini bilen var mı ? netflix yapımıydı galiba
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brk6152 9 sa.
Film parasina dizi yapsaniz umduğunuzu bulurdunuz
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ozakin70 11 sa.
Bizde aradığımızı bulamayıp üyelikleri iptal ettik...
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scorpion20 14 sa.
anlayamadı demekki izleyici kitlesinin derdini
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Johan Elmander 14 sa.
Deli bütçeyle çekiyorlar ama adam akıllı filmleri yok. Roma dışında aklımda hiçbir filmleri iyi kalmadı.
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Saidpstc 16 sa.
mass production dediğimiz olayı benimsediği için netflix gözümde hala çok gereksiz bir platform.senede 20 tane dizi çıkar,20 tane film çıkar biraz iyi reklam ile bunlardan bir tanesi tutsun sonra twitter'daki kalite yoksunu sözde kendini fenomen sanan insanların"Abiiiii yaaa netflix yaaa o olmadan nasıl yaşıyorduk yaaa" gibi söylemleri ile prim yapıp şirketi yürütsünler...Bu böyle olduğu sürece kaliteli yapım çıkmaz mesela HBO ya bakalım senede bir dizi ya çıkarır ya çıkarmaz ama harbi iş yapar(The Wire,GoT,Chernobyl)
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nty35 16 sa.
bir filmi güzel yapan şey bütçesi değil sağlam senarist ve yönetmendir. iyi bi yönetmen elinde salğam senaryo varsa, vasat oyuncularla çok güzel işler çıkarabililir. bu bağlamda parayı aktarcağın en öenmli kişiler özel efekt kısmından ziyade yönetmen ve senarist olmalı. ama netflix filmlerinde bu iki kısım ne yazık ki çoğunlukla zayıf kalıyor.
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Redunay 16 sa.
Ayağını yorganına göre uzatsın o zaman onuda benmi söyleyeceğim
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bluedevil866 17 sa.
multi cultural gibi liberal fikirleri cumhuriyetci amerikalilara diretirse tabi gelirleri duser ...
onu gectim her filmde ilik gormek zorunda degilim! stranger dizisinde bildigin pedofili isliyor! oyle saca boyle tarak netflix efendi!
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kayamtky 18 sa.
Haberin anlamı, ileri de daha da kötü filmler göreceğiz demek.
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