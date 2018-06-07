Honor'dan dünyada bir ilk: Kalp atış hızını ölçen kablolu kulaklık

Honor, dahili kalp atış hızı sensörüne sahip dünyanın ilk kablolu kulaklığını tanıttı. Honor Clear olarak lanse edilen kulaklık, iyi bir ses deneyimi sunmasının yanında gerçek zamanlı olarak kalp atış hızının izlenmesine de olanak sağlıyor. Yeni kulaklık dün Honor 9i ve Honour Play akıllı telefonların tanıtıldığı lansman etkinliğinde duyuruldu.

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Honor Clear'ın sağ kulaklığının üzerinde kalp atış hızının ölçülmesini sağlayan özel sensörler (optik kalp hızı monitörü) var. Mevcut kalp atış hızını göstermenin dışında, Çin Bilimler Akademisi Psikoloji Enstitüsü ile birlikte tasarlanan bir kalp atış hızı endeksi de sunuyor. Bunun amacı ise kullanıcının psikolojik stres düzeyini ölçmek ve konuyla ilgili geri bildirim sağlamak.

Hi-Res ses sertifikası var

Tüm bu sağlıkla ilgili özellikler, Huawei ve Honor marka akıllı telefonlar ile çalışacak. Ancak iyi haber şu ki; Honor bunu tüm Android akıllı telefonları kapsayacak şekilde genişletti. Huawei Health uygulaması aracılığıyla diğer markaların cihazlarında da kullanılabilecek. Şirket iOS uyumluluğu hakkında ise henüz bir açıklama yapmadı.

Honor Clear, sahip olduğu Hi-Res ses sertifikası sayesinde yüksek kaliteli bir ses deneyimi sunabiliyor. Honor, kulaklığın yumuşak ve uzun süreli kullanımda bile rahatlık sunacak bir malzemeden yapıldığını söyledi. Çinli şirketin kalp atış hızı sensörü ile donatılmış yeni kulaklığı 20 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülüyor. Şu an için sadece beyaz renk seçeneğine sahip olduğunu da belirtelim.

http://www.fonearena.com/blog/255061/honor-clear-headphones-price-features-heart-rate-detection.html