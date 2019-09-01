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Huami toplamda 100 milyon giyilebilir cihaz sattı

Xiaomi’nin giyilebilir cihazlarını üreten Huami markası kendi ürünleriyle birlikte toplamda 100 milyon satış rakamını geride bıraktı. Firma yıl bazında yüzde 50 büyümeyi başardı.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının büyük işler başaran firmalarından Xiaomi’nin yatırım yaptığı ve desteklediği firmalar da aynı çizgide ilerliyor. Xiaomi’nin giyilebilir cihazlarını tasarlayan Huami firması önemli bir adımı geride bıraktı.

Sürekli büyüyor

Huami firması popüler Mi Band bilekliklerini tasarlıyor. Bununla birlikte Xiaomi markası altında pazarlandığı için kendi hanesine istatistik yansımıyor. Asıl olarak firmanın Amazfit marka giyilebilir cihazları var ve bunlar da oldukça popüler.

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2014 yılında kurulan firma kısa sürede kendisini geliştirdi ve markası altında toplam 100 milyon giyilebilir cihaz sattı. Bir süre önce New York borsasına açılan firma 110 milyon dolar değere ulaştı.

Yılın ikinci çeyreğinde ise Huami’nin 8.3 milyon adet giyilebilir cihaz sattığı ifade ediliyor. Yıl bazında yüzde 53 civarında bir artış yaşanmış. Gelirler ise 140 milyon dolar ile yıl bazında yüzde 36.6 artış elde etmiş. Bununla birlikte bu rakamlar firmanın ikinci sıraya yerleşmesi için yeterli ancak muhtemelen Xiaomi rakamları da bunun içerisinde.

 


https://www.gizmochina.com/2019/08/31/huami-has-shipped-over-100-million-smartwatches-yet-q2-revenue-surpasses-1-billion-yuan/ Yorum Yaz
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dulcet 4 gün en beğenilen
Huami nasıl bir isimlendirme? Huawei ile Xiaomi birleşmiş de Huami olmuş gibi.
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LGatakan 2 gün
Genel kullanım olarak saatleri ve bileklikleri iyi ama aktif bir sporcuysanız maalesef saatleri isteklerinize cevap veremiyor.
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Fenomenon 4 gün
şarj konusunda rakibi yok. insanlar neye göre çöp diyor anlamıyorum. en en en akıllı saat olsa hergün şarja takacaksam bana göre tam çöp akşam olduğu zaman aman şarja takayım aman pili bitmesin ama şarj aleti yanımda mı diye mi düşünücem. bende amazfit bip var. 2 ay gidiyor şarjı.
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brk6152 4 gün
Mi bandlar güzel ama saatleri iyi değil
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yorumculuklar 4 gün
Tek sıkıntıları uygulama desteği vb. olmaması. Saat modellerini bile akıllı olmaktan biraz uzaklaştırıyor. Mi Band 2 kullanicisiyim ve çok uzun ömürlü bir şey ve takip özellikleri gayet yeterli, günlük yaşam için. Başına bir şey gelse fazla da üzülmem de bir şey gelmiyor başına zaten.
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TITAN 4 gün
Çöp
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bypangea 4 gün TITAN
Çöp falan değil kardeşim adamlar Mi Band serisi ile düşük bütçeli akıllı bilekliklerde bir devrim yaptılar.
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dulcet 4 gün en beğenilen
Huami nasıl bir isimlendirme? Huawei ile Xiaomi birleşmiş de Huami olmuş gibi.
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renega 4 gün
Uyduruk os cihazlarını övmem ama watch 2 kullanıyorum 2. el aldım google wear çok güzel.
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