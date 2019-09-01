Huami toplamda 100 milyon giyilebilir cihaz sattı

Teknoloji dünyasının büyük işler başaran firmalarından Xiaomi’nin yatırım yaptığı ve desteklediği firmalar da aynı çizgide ilerliyor. Xiaomi’nin giyilebilir cihazlarını tasarlayan Huami firması önemli bir adımı geride bıraktı.

Sürekli büyüyor

Huami firması popüler Mi Band bilekliklerini tasarlıyor. Bununla birlikte Xiaomi markası altında pazarlandığı için kendi hanesine istatistik yansımıyor. Asıl olarak firmanın Amazfit marka giyilebilir cihazları var ve bunlar da oldukça popüler.

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2014 yılında kurulan firma kısa sürede kendisini geliştirdi ve markası altında toplam 100 milyon giyilebilir cihaz sattı. Bir süre önce New York borsasına açılan firma 110 milyon dolar değere ulaştı.

Yılın ikinci çeyreğinde ise Huami’nin 8.3 milyon adet giyilebilir cihaz sattığı ifade ediliyor. Yıl bazında yüzde 53 civarında bir artış yaşanmış. Gelirler ise 140 milyon dolar ile yıl bazında yüzde 36.6 artış elde etmiş. Bununla birlikte bu rakamlar firmanın ikinci sıraya yerleşmesi için yeterli ancak muhtemelen Xiaomi rakamları da bunun içerisinde.