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Spotify şarkılarınızı Facebook hikayelerde paylaşabilirsiniz

Spotify üzerinde dinlediğiniz bir şarkının 15 saniyelik klibini, bir ön izleme resmi ile birlikte Facebook hikayelerinizde paylaşabilirsiniz. Yeni özellik dağıtıma başladı.
43 dk.
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7
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde çevrim içi müzik sektöründe rekabet giderek ısınırken platformlar farklı adımlar atarak tabanını genişletmeye çalışıyor. Ücretsiz aboneliklerin yanında sosyal medya entegrasyonu da bu anlamda önem taşıyor.

Etkileşim sağlayacak

Geçen yıl şarkılarınızı kısa klipler olarak Instagram hikayelerde paylaşmanıza olanak tanıyan Spotify şimdi de aynı özelliği Facebook hikayeler kısmına getiriyor. Spotify yeni özelliği sanatçılara yönelik bir hamle olarak tanımlasa da herkes kullanabiliyor.

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Spotify üzerinde şarkı dinlerken Paylaş kısmından Facebook seçeneğini seçerseniz hikayenizi ve gönderinizi düzenleme imkânınız oluyor. 15 saniye boyunca çalan bu kliplerde bir ön izleme resmi de sunuluyor. Takipçiler ön izlemeye tıkladığında ise şarkının kalanını Spotify üzerinde dinleyebiliyor.

Normalde Spotify liste veya albümlerinizi Facebook gönderilerinizde paylaşabiliyordunuz. Bu paylaşımlarda 15 saniyelik klip veya ön izleme resmi koyma imkânı bulunmuyor.

 


https://www.engadget.com/2019/08/30/spotify-facebook-stories-song-preview/ Yorum Yaz
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