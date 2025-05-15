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    Amazfit Balance 2 güçlü özellikleri ve uzun pil ömrüyle sahneye çıkıyor

    Huami, yeni akıllı saati Amazfit Balance 2’yi resmen duyurdu. Hem profesyonel spor takibi hem de günlük kullanım için tasarlanan cihaz, sağlam donanımı ve kapsamlı sağlık özellikleriyle öne çıkıyor.

    Amazfit Balance 2 tanıtıldı, işte fiyatı ve özellikleri

    Huami, akıllı saat serisini Amazfit Balance 2 ile genişletti. Şık tasarımı, gelişmiş sağlık takibi ve zengin spor modu seçenekleriyle dikkat çeken yeni model, 272 dolarlık fiyatla ön siparişe açıldı. Resmî satışlar 20 Mayıs'ta başlıyor.

    Cihaz, 1.5 inçlik AMOLED ekranını safir kristal camla korurken, sadece 42 gram ağırlığında olmasıyla konforlu bir kullanım sunuyor. Zepp OS 5 işletim sistemiyle çalışan saat, 32 GB dahili depolama alanı sayesinde müzik ve uygulamaları çevrimdışı kullanma imkânı veriyor. Bluetooth 5.2, Wi-Fi ve NFC desteğiyle bağlantı tarafında da güçlü.

    Sağlık özellikleri arasında sürekli kalp ritmi ve kandaki oksijen takibi, detaylı uyku analizi, stres seviyesi ölçümü ve spor performansına yönelik gelişmiş metrikler yer alıyor. Üstelik yüzmeden bisiklete, koşudan dalışa kadar onlarca aktiviteyi otomatik tanıyabiliyor. 10 ATM su geçirmezlik sertifikası da cabası.

    Beş farklı uydu sistemiyle çalışan konum takibi, dahili mikrofon ve hoparlörle desteklenen Bluetooth aramaları gibi detaylar, saat deneyimini tamamlıyor. 658 mAh kapasiteli piliyle ise tek şarjda 21 güne kadar kullanım süresi vaat ediyor.

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    goro1982 30 dakika önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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