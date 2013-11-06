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Huawei, 5G çalışmaları için 600 milyon dolarlık bütçe ayırdı

5 yıl
1,4b
1
59
Diğer Bilim ve Teknoloji
Shady
Haber Editörü
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Huawei, 5G çalışmaları için 600 milyon dolarlık bütçe ayırdı

Çinli teknoloji firması Huawei, geleceğin iletişim standartını inşaa etmek için harekete geçiyor. 4G'nin ülkemiz dışında hızla yaygınlaştığı bu dönemde firma, 5G araştırmalarına 600 milyon dolarlık devasa bütçe ayıracağını açıkladı.

Geleceğin iletişim standartı olacak olan 5G'nin IEEE ya da benzeri bir kuruluş tarafından belirlenmiş herhangi bir standartı bulunmuyor. Ancak Huawei, çalışmaların temelinde 4G teknolojisinden 10 kat daha hızlı ya da teorik ifadeyle 10Gbps veri transferine imkan sunacak iletişim teknolojisini 5G olarak ifade etmekte.

Huawei, 5.nesil iletişim standartının dünya üzerinde 2020 ile birlikte hayata geçeceğini söylerken; 600 milyon dolarlık bütçenin bu teknoloji için gerekli olan alt yapının oluşturulması ve hava arayüz teknolojisinin araştırma çalışmalarında öncelikli olarak kullanılacağını belirtti.


http://news.cnet.com/8301-1035_3-57611038-94/huawei-to-spend-$600m-on-5g-research/ Yorum Yaz
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panelci 5 yıl en beğenilen
Türk vestel ve casper ise projeyi twitter'dan takib etti..
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olağan_şüpheli 5 yıl
harranlı emine bi sollasın bunları da o zaman görelim 5g yi .hüloğğğhhh !!!


3g yi bile hala komik kotalarla kullanıyoruz yahu. 100mb 250mb 500mb gibi boyutlardaki verilere yüksek paralar ödüyoruz. 5g gelse ne gelmese ne.
harranlı emine bi sollasın bunları da o zaman görelim 5g yi .hüloğğğhhh !!!3g yi bile hala komik kotalarla kullanıyoruz yahu. 100mb 250m...
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1 Yanıt Yanıtla +47
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DirtyMoneySyndicate 5 yıl
5g çıkar Turkcell trişkadan testlerle reklamı patlatır.Türkiyenin 3gsi Amerikanın 5gsinden hızlı diye bizde yeriz.
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ensar_cakmak 5 yıl
Biz daha 4g ye gecmedik adamlar 5 g arastiyiyor
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x13 5 yıl
biz 3g deyiz adamlar yakında 4s 5s yapacak internetlerini
forever elizabeth
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Götterfunken 5 yıl
Her sene yeni "ge" çıkıyor
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ChaRisMaTiq1i 5 yıl
hayır bizim firmada 600 milyon dolar olsa zaten birden fazla operatör kurar ve düsük hizlarda interneti satar nasılsa alıcısı var bunun adam niye yorsun kendini birileri çıkartıyor nasılsa bunu 2090 yılında hayaldi gerçek oldu afişlerini görür gibi oldum tabi o zaman çin kaçıncı g yi çıkartır hayal edemiyoruz:)
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ZEUS__ 5 yıl
3e 5e bakmayacan artık
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umut_baris 5 yıl
hem operatörlere isyan edip hem de o operatörleri kullanmanız ne kadar trajikomik :-))
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Dexter Morgan 5 yıl
Hindistan uzaya araç yollasın,5G çalışmaları başlasın biz hala kadın-erkek aynı evde kalamaz huloooooğ
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darkaura 5 yıl
Yandex
Türkiyeye 5G gelse ne olacak ki ? 100 mb kotalı paketler olduktan sonra ? Ferrariye tüp takmak bizimkisi.

kazin ayagi oyle degil. 100mb kotanin nedeni en bastan 3g nin yeterince hizli olmamasi. cunku mobil aglarda adsl gibi her keze ayrilmis ayri bir hiz yok. toplam hiz baz istasyonunun cevresindeki her kullanici tarafindan paylasiliyor. kota kaldirilsa ve ayni semtde 100 kisi kesintisiz film indirmeye baslasa diger binlerce kullanici google sayfasini bile acamaz hale gelir. eger 4g veya 5g olsa baz istasyonundan cikan toplam hiz artacagindan kotalarda yukselecektir hatta kalkacaktir. cunku altyapiya esas yuk yapan tek kullanicinin anlik hizi degil, kullandigi toplam daya miktaridir.
1 Yanıt Yanıtla +6
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~Lion King~ 5 yıl darkaura
darkaura
Yandex
Türkiyeye 5G gelse ne olacak ki ? 100 mb kotalı paketler olduktan sonra ? Ferrariye tüp takmak bizimkisi.

kazin ayagi oyle degil. 100mb kotanin nedeni en bastan 3g nin yeterince hizli olmamasi. cunku mobil aglarda adsl gibi her keze ayrilmis ayri bir hiz yok. toplam hiz baz istasyonunun cevresindeki her kullanici tarafindan paylasiliyor. kota kaldirilsa ve ayni semtde 100 kisi kesintisiz film indirmeye baslasa diger binlerce kullanici google sayfasini bile acamaz hale gelir. eger 4g veya 5g olsa baz istasyonundan cikan toplam hiz artacagindan kotalarda yukselecektir hatta kalkacaktir. cunku altyapiya esas yuk yapan tek kullanicinin anlik hizi degil, kullandigi toplam daya miktaridir.

mantikli ve bilgilendirici bir yorum olmuş
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turkeytv 5 yıl
Guldum
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erkan0075 5 yıl
LTE'nin en önemli avantajı latency.
Bizim 3G'miz ABD'nin 4G'sini geçer diyenler de test koşullarını manipüle ediyor.
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smart1978 5 yıl
Bizde zihniyet geri. 3G turbo filan deniliyor ama hız vasat ve sürekli değil. Şehir merkezinde bazı bölgelerde internet bağlantısı kopuyorsa ... 4G için Türkiye de yatırım yapılamayacaktır. Türkiye için 5G ye geçiş içinde hayal görüyoruz.
4G kullanabilmek için internet ücretleri düşürülmeli ve kotaları da ciddi yükseltilmeli.
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