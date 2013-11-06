Huawei, 5G çalışmaları için 600 milyon dolarlık bütçe ayırdı

Çinli teknoloji firması Huawei, geleceğin iletişim standartını inşaa etmek için harekete geçiyor. 4G'nin ülkemiz dışında hızla yaygınlaştığı bu dönemde firma, 5G araştırmalarına 600 milyon dolarlık devasa bütçe ayıracağını açıkladı.

Geleceğin iletişim standartı olacak olan 5G'nin IEEE ya da benzeri bir kuruluş tarafından belirlenmiş herhangi bir standartı bulunmuyor. Ancak Huawei, çalışmaların temelinde 4G teknolojisinden 10 kat daha hızlı ya da teorik ifadeyle 10Gbps veri transferine imkan sunacak iletişim teknolojisini 5G olarak ifade etmekte.

Huawei, 5.nesil iletişim standartının dünya üzerinde 2020 ile birlikte hayata geçeceğini söylerken; 600 milyon dolarlık bütçenin bu teknoloji için gerekli olan alt yapının oluşturulması ve hava arayüz teknolojisinin araştırma çalışmalarında öncelikli olarak kullanılacağını belirtti.

http://news.cnet.com/8301-1035_3-57611038-94/huawei-to-spend-$600m-on-5g-research/