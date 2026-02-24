Türk Telekom’dan dünyada ilk: Görme engelli taraftarlar için 5G destekli tribün

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de 5G hazırlıklarını sürdüren Türk Telekom, futbol sahalarında erişilebilirlik odaklı yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Şirket, teknoloji sponsoru olduğu Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sırasında, Fenerbahçe Chobani Stadyumu’nda görme engelli taraftarlar için 5G destekli “Engelsiz Tribün” deneyimini sergiledi.

Uygulama kapsamında stadyuma yerleştirilen 5G Tabanlı Dokunsal Robot Koltuklar, karşılaşma sırasında sahadaki aksiyonu anlık ve gecikmesiz biçimde fiziksel titreşim ve dokunsal geri bildirimlere dönüştürerek tribündeki görme engelli bireylere aktardı. Şirket, bu entegrasyonun dünya genelinde ilk kez gerçekleştirildiğini belirtiyor.

Huawei ve Sensemotion destek verdi

Proje, Türk Telekom’un 5G altyapısı üzerine inşa edilirken görme engelliler için özel olarak geliştirilen stadyum koltukları Sensemotion tarafından tasarlandı. Teknolojik çözümün hayata geçirilmesinde Huawei de katkı sundu.

Tam Boyutta Gör Sistemin çalışma prensibi, maçtaki top hareketlerinin ve saha içi aksiyonların farklı dokunsal desenlere dönüştürülmesine dayanıyor. Böylece oyunun yönü ve temposu koltuk üzerinden iletilen titreşimlerle takip edilebiliyor. Örneğin şut, gol gibi sonuca doğrudan etki eden pozisyonlar, farklı titreşim frekanslarıyla diğer anlardan ayrıştırılıyor. Bu sayede kullanıcılar, karşılaşmanın kritik anlarını eş zamanlı olarak hissedebiliyor.

Turkcell, Türk Telekom, Vodafone Ramazan 2026 hediye kampanyaları 1 gün önce eklendi

Engelsiz Tribün uygulaması kapsamında Mina Demiryakan ve Halil Can Coşkun, maç öncesinde Fenerbahçeli futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Yiğit Efe Demir ve Mert Müldür ile bir araya geldi. Ardından karşılaşmayı 5G tabanlı dokunsal robot koltuklar üzerinden takip etti. Böylece söz konusu teknoloji, gerçek bir maç atmosferinde ilk kez kullanıcı deneyimine açılmış oldu.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden Türk Telekom olarak, güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle yaşamın tüm alanlarında ‘insan’ı merkeze alan çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizi kararlılıkla geleceğe taşırken, en büyük sorumluluklarımızın başında dijital çağın olanaklarını 81 ilin her köşesinde, tüm bireyler için erişilebilir kılmak geliyor. 1 Nisan’da hayatımıza 5G’nin getireceği fırsatlar, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonumuzu yeni bir boyuta taşımamızı sağlayacak. Bugüne kadar sağlıktan sanayiye, tarımdan spora, kültür-sanattan eğlenceye farklı alanlarda öncü 5G uygulamalarımızla herkes için 5G anlayışımızı ortaya koyduk. Dünyada bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz “5G Engelsiz Tribün” uygulamasının önümüzdeki yıllarda tüm statlarda bir standart haline gelmesi en büyük temennimiz. 5G’ye geçtiğimizde herkes için 5G anlayışımızı yaşamın tüm alanlarına yansıtarak, dijital dönüşüme hız kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: