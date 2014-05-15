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Huawei Ascend P6 modeli KitKat güncellemesini almaya başlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend P6 modeli KitKat güncellemesini almaya başlıyor

Geçen yıl dünyanın en incesi sloganı ile piyasaya çıkan ve 3 milyonun üzerinde satış yapan Huawei Ascend P6 modelinin bu yılın başlarında KitKat güncellemesini alması bekleniyordu. Ancak biraz geciken güncelleme nihayet ufukta göründü.

Huawei'nin Emotion 2.0 arayüzü ile birlikte dağıtacağı KitKat güncellemesi birkaç gün içerisinde Çin sınırları içerisindeki Ascend P6 modellerine gönderilmeye başlayacak. Güncellemenin uluslararası versiyona verilmesi ise Haziran ayına uzayacak.  

Huawei'nin neden güncellemeyi bu kadar geciktirdiği bilinmiyor ancak güncelleme başladığında devam modeli Ascend P7 de KitKat sürümüyle piyasada bulunuyor olacak.



http://huaweinews.com/2014/05/ascend-p6-june/#prettyPhoto Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
mrb kolay gelsın bn p6ıma ınterntten 442 kıtkat emoutıon 2.3ındırdım kullanıorum bu güncelleme geldıgınde ben ne yapcam gerı 422'emı donucem bırde abım suan tema sıkıntım var nasıl tema ındırebılırım gravitybox nedır nasıl yukluyebılırm yardımcı olursanız sevınırım kolay gelsın
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truvazotti 5 yıl
Hayirli olsun hepimize simdiden
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matmuhendisi 5 yıl
Android 5 cıkmasınada az kaldı :)
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GodisCoking 5 yıl
P7 için 5 aydır zaten var olan guncellemeyi resmen vermediler.ocakta stabil versiyonu rahat dağıtılırdı en geç şubat ancak haziran nedir.zaten şuan KitKat var sadece oradan verilmedi.
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blackcat67 5 yıl
Galaxy s3 50 milyon sattı samsung tekmeyi bastı bundan sonra bu tarz firmalara yönelcem.
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mehmedaltair 5 yıl
Tüm firmalar s3 kitkat almayacak haberini bekliyormuş galiba
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Blood Money 5 yıl mehmedaltair
S3 kullanıcıları çok çabuk kabüllendiler. Ben olsam Kuzey Kore'yi arkama alır, evlerine füzeler salardım.
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Blood Money 5 yıl
Sözlerini tuttular ama geç tuttular. Daha önce vereceklerdi.
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