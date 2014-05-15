Huawei Ascend P6 modeli KitKat güncellemesini almaya başlıyor





Geçen yıl dünyanın en incesi sloganı ile piyasaya çıkan ve 3 milyonun üzerinde satış yapan Huawei Ascend P6 modelinin bu yılın başlarında KitKat güncellemesini alması bekleniyordu. Ancak biraz geciken güncelleme nihayet ufukta göründü.





Huawei'nin Emotion 2.0 arayüzü ile birlikte dağıtacağı KitKat güncellemesi birkaç gün içerisinde Çin sınırları içerisindeki Ascend P6 modellerine gönderilmeye başlayacak. Güncellemenin uluslararası versiyona verilmesi ise Haziran ayına uzayacak.





Huawei'nin neden güncellemeyi bu kadar geciktirdiği bilinmiyor ancak güncelleme başladığında devam modeli Ascend P7 de KitKat sürümüyle piyasada bulunuyor olacak.









http://huaweinews.com/2014/05/ascend-p6-june/#prettyPhoto