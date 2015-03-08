Huawei CarFi ile aracınız 4G hızında internet sunuyor! Video ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Hayaldi hayal kalacak gibi.
|Türkiye resmi satışını beklemek gerek.. Yurt dışından getirtecek olanların bu cihazı bir telefon gibi düşünmesi lazım.. Yani imei kaydı için maliyeye para ve pasaport kaydı yapılmadan kullanımı söz konusu değil.
|Yolculuk esnasında ayar olmak için alınabilir.Doğru düzgün 3g ile evden bağlanmazken seyir halinde İstanbul-Ankara otobanında saat de 120 km hızla giderken çok sağlıklı bağlantılar kurabiliriz.Bu yol ki kapsama olarak tüm operatörlerin önem verdiği bir güzergah artık gerisinde kalan diğer yollarımızdaki şebeke durumlarını siz düşünün.