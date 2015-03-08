Huawei CarFi ile aracınız 4G hızında internet sunuyor! Video ön inceleme

Mobil Dünya Kongresi kapsamında Huawei'in duyurusunu yaptığı CarFi isimli araçlara özel modem ile otomobilde ya da otobüste 10 kişiye kadar 4G hızında internet sunabilmek mümkün. Cihazın detayları videomuzda.

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