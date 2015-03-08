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Huawei CarFi ile aracınız 4G hızında internet sunuyor! Video ön inceleme

4 yıl
25,5b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobil Dünya Kongresi kapsamında Huawei'in duyurusunu yaptığı CarFi isimli araçlara özel modem ile otomobilde ya da otobüste 10 kişiye kadar 4G hızında internet sunabilmek mümkün. Cihazın detayları videomuzda.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TEKİN 1881 4 yıl
Hayaldi hayal kalacak gibi.
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DH Misafiri 4 yıl
Türkiye resmi satışını beklemek gerek.. Yurt dışından getirtecek olanların bu cihazı bir telefon gibi düşünmesi lazım.. Yani imei kaydı için maliyeye para ve pasaport kaydı yapılmadan kullanımı söz konusu değil.
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tuyo 4 yıl
Yolculuk esnasında ayar olmak için alınabilir.Doğru düzgün 3g ile evden bağlanmazken seyir halinde İstanbul-Ankara otobanında saat de 120 km hızla giderken çok sağlıklı bağlantılar kurabiliriz.Bu yol ki kapsama olarak tüm operatörlerin önem verdiği bir güzergah artık gerisinde kalan diğer yollarımızdaki şebeke durumlarını siz düşünün.
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