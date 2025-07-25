Bilim kurgu filmi Dünyalar Savaşı'ndan ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör H.G. Wells'in daha önce Steven Spielberg tarafından sinemaya uyarlanan bilim kurgu klasiği Dünyalar Savaşı (War of the Worlds), bu yıl yeni versiyonuyla izleyici karşısına çıkacak. Çekimleri beş yıl önce tamamlandığı hâlde bir türlü gösterime girmeyen film, doğrudan Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak. War of the Worlds'ün haklarını alan Amazon,dün filmden ilk fragmanı paylaştı.

Dünyalar Savaşı (War of the Worlds), 30 Temmuz'da Yayınlanacak

Timur Bekmambetov (Wanted) tarafından yönetilen bu versiyon, Spielberg'in versiyonundan oldukça farklı. İlk olarak, hikâyenin tamamı bu kez bir bilgisayar ekranı üzerinden anlatılıyor. "Screenlife" ya da "desktop filmi" olarak adlandırılan bu türde, hikâyenin tamamı bir bilgisayar ekranına gelen görüntüler ve internet üzerinden yapılan görüşmeler üzerinden izleyicilere aktarılıyor. Bu türün Dünyalar Savaşı gibi büyük bir hikâyede nasıl işleyeceği, önümüzdeki hafta ilk yayınlandığında göreceğiz.

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Bekmambetov'un filmi, hikâyede de önemli değişiklikler yapıyor. Bu kez hikâyenin merkezinde bir siber güvenlik uzmanı yer alıyor. Ice Cube'ün hayat verdiği bu siber güvenlik uzmanı, verileri tararken hükûmet tarafından gizlenen bir sırrı açığa çıkarıyor. Tam da bu sırada başlayan uzaylı istilasını durdurmanın yolu, bu sırrı ifşa etmekten geçiyor.

Oyuncu kadrosunda Ice Cube'e Eva Longoria, Clark Gregg, Andrea Savage, Henry Hunter Hall, Iman Benson gibi isimler eşlik ediyor. Yayınlanan bu ilk fragman, bunun bugüne kadar çekilmiş en pahalı dektop filmi olabileceğini gösteriyor.

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Bilim kurgu filmi Dünyalar Savaşı'ndan ilk fragman geldi

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