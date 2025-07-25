Bilim kurgu filmi Dünyalar Savaşı'ndan ilk fragman yayınlandı

Dünyalar Savaşı (War of the Worlds), 30 Temmuz'da Yayınlanacak
Timur Bekmambetov (Wanted) tarafından yönetilen bu versiyon, Spielberg'in versiyonundan oldukça farklı. İlk olarak, hikâyenin tamamı bu kez bir bilgisayar ekranı üzerinden anlatılıyor. "Screenlife" ya da "desktop filmi" olarak adlandırılan bu türde, hikâyenin tamamı bir bilgisayar ekranına gelen görüntüler ve internet üzerinden yapılan görüşmeler üzerinden izleyicilere aktarılıyor. Bu türün Dünyalar Savaşı gibi büyük bir hikâyede nasıl işleyeceği, önümüzdeki hafta ilk yayınlandığında göreceğiz.
Bekmambetov'un filmi, hikâyede de önemli değişiklikler yapıyor. Bu kez hikâyenin merkezinde bir siber güvenlik uzmanı yer alıyor. Ice Cube'ün hayat verdiği bu siber güvenlik uzmanı, verileri tararken hükûmet tarafından gizlenen bir sırrı açığa çıkarıyor. Tam da bu sırada başlayan uzaylı istilasını durdurmanın yolu, bu sırrı ifşa etmekten geçiyor.
Oyuncu kadrosunda Ice Cube'e Eva Longoria, Clark Gregg, Andrea Savage, Henry Hunter Hall, Iman Benson gibi isimler eşlik ediyor. Yayınlanan bu ilk fragman, bunun bugüne kadar çekilmiş en pahalı dektop filmi olabileceğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya