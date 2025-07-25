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    ÖTV artışı sonrası yeni Tesla Model Y fiyatları açıklandı

    ÖTV artışı sonrasında Tesla’nın fiyatlandırma stratejisi merak ediliyordu. Şimdi ise Tesla, güncellenmiş fiyatlarını açıkladı. İşte ÖTV artışı sonrasında şekillenen yeni Model Y fiyatları:

    Tesla’dan ÖTV zammı: İşte yeni Tesla Model Y fiyatları Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz gün yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesi ile otomobillerde uygulama sil baştan değişti. Elektrikli araçlardan hibritlere ve içten yanmalılara kadar tüm binek araçlarda yeni oranlar uygulanmaya başladı. Bu bağlamda Tesla, ÖTV artışı da şekillenen yeni Model Y fiyatlarını açıkladı.

    Tesla Model Y'ye ÖTV güncellemesi

    ÖTV düzenlemesine göre Tesla Model Y Standart Range, yüzde 10 ÖTV’den yüzde 25 ÖTV dilimine girdi. Tesla Model Y Standart Range fiyatı ise 1.866.203 TL’den 2.120.685 TL’ye yükseldi.

    Tesla Model Y Long Range artık yüzde 40 ÖTV yerine yüzde 25 ÖTV dilimine, Tesla Model Y Long Range Dört Çeker ise yüzde 60 ÖTV yerine yüzde 75 ÖTV dilimine giriş yaptı. Buna göre Model Y Long Range, 2 milyon 377 bin 483 TL, dört çeker versiyon ise3 milyon 790 bin 479 TL'ye yükseldi.

    Tesla, ÖTV haricinde ek zam yapmazsa Model Y fiyatları şu şekilde olacak:

    Tesla Model Y fiyatları
    Marka Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Eski ÖTV Yeni ÖTV Fiyat Değişimi
    Tesla Model Y Standart Range 1.866.203 TL 2.120.685 TL %10 %25 +254.482 TL
    Tesla Model Y Long Range 2.662.783 TL 2.377.483 TL %40 %25 -285.300 TL
    Tesla Model Y Long Range Dört Çeker 3.465.581 TL 3.790.479 TL %60 %75 +324.898 TL

    Tesla'dan açıklama

    Tesla'nın resmi X hesabı @Teslaeurope, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Düzenlemesi Hakkında

    • Elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan güncelleme sonrasında, siparişi bulunan müşterilerimizin baz fiyatı korunacak olup, yalnızca güncel ÖTV oranı bu fiyata yansıtılacaktır. Bu yaklaşım, iyi niyet göstergesi olarak mevcut siparişi olan müşterilerimizin fiyatlarını koruma kararıyla alınmıştır.
    • Faturası kesilmiş ve ÖTV’si ödenmiş olan müşterilerimiz bu değişiklikten etkilenmeyecektir. Siparişinizle ilgili güncellemeleri Tesla uygulaması üzerinden paylaşmaya devam edeceğiz.
    • ÖTV güncellemesinden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle, Temmuz ayı için planlanan web sitesi listelemeleri duraklatılmıştır. Yeni listelemelerin ne zaman yayına alınacağını en kısa sürede paylaşacağız;

    Lütfen takipte kalın. Teşekkür ederiz, heyecan dolu yolculuğumuza birlikte devam etmek için sabırsızlanıyoruz!"

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    MDK 1 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

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    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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