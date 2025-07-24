Galaxy S26 Ultra, Samsung’un yıllardır değişmeyen şarj sınırını aşıyor

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Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, uzun süredir değişmeyen bir sınıra sonunda veda ediyor. Güvenilir kaynaklara göre cihaz, 45W şarj desteğini aşarak daha hızlı bir şarj deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Bu hamle, özellikle rakip markaların sunduğu yüksek hızlı çözümler karşısında Samsung kullanıcılarının en çok şikâyet ettiği konulardan birine doğrudan yanıt veriyor.

Galaxy S26 Ultra’nın batarya kapasitesi 5.000 mAh olarak korunacak ancak daha ince bir tasarıma yer açmak için enerji yoğunluğunun artırıldığı belirtiliyor. Şirketin şarj teknolojisinde ise USB PD PPS standardını tercih etmeye devam edeceği söyleniyor. Ancak bu, tüm hızlı şarj adaptörlerinin yeni güç değerlerine tam uyum sağlayacağı anlamına gelmiyor. En iyi performans için Samsung’un kendi adaptörlerinin kullanılması gerekebilir.

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Tasarımda köklü değişiklikler beklenmese de cihazın, gelişmiş bir yonga seti ve yapay zekâ odaklı One UI 8.5 arayüzüyle geleceği konuşuluyor. Ayrıca 200 MP’lik yeni bir telefoto lens de dikkat çekici yeniliklerden biri olabilir. S26 Ultra’nın 2026’nın ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

Samsung’un bu alandaki temkinli yaklaşımını geride bırakıp kullanıcı taleplerini daha doğrudan karşılaması, markaya olan ilgiyi tazeleyebilir. Ancak bu hamle, hız yarışındaki açığı kapatmaya yeter mi, bekleyip görmek gerekecek.

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