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    Galaxy S26 Ultra, Samsung’un yıllardır değişmeyen şarj sınırını aşıyor

    Samsung Galaxy S26 Ultra, uzun süredir tartışma konusu olan 45W şarj sınırını geride bırakıyor. Güvenilir kaynaklara göre cihaz, ilk kez daha yüksek bir şarj gücüyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

    Galaxy S26 Ultra'nın yeni bir özelliği daha netleşti Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, uzun süredir değişmeyen bir sınıra sonunda veda ediyor. Güvenilir kaynaklara göre cihaz, 45W şarj desteğini aşarak daha hızlı bir şarj deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Bu hamle, özellikle rakip markaların sunduğu yüksek hızlı çözümler karşısında Samsung kullanıcılarının en çok şikâyet ettiği konulardan birine doğrudan yanıt veriyor.

    Galaxy S26 Ultra’nın batarya kapasitesi 5.000 mAh olarak korunacak ancak daha ince bir tasarıma yer açmak için enerji yoğunluğunun artırıldığı belirtiliyor. Şirketin şarj teknolojisinde ise USB PD PPS standardını tercih etmeye devam edeceği söyleniyor. Ancak bu, tüm hızlı şarj adaptörlerinin yeni güç değerlerine tam uyum sağlayacağı anlamına gelmiyor. En iyi performans için Samsung’un kendi adaptörlerinin kullanılması gerekebilir.

    Tasarımda köklü değişiklikler beklenmese de cihazın, gelişmiş bir yonga seti ve yapay zekâ odaklı One UI 8.5 arayüzüyle geleceği konuşuluyor. Ayrıca 200 MP’lik yeni bir telefoto lens de dikkat çekici yeniliklerden biri olabilir. S26 Ultra’nın 2026’nın ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

    Samsung’un bu alandaki temkinli yaklaşımını geride bırakıp kullanıcı taleplerini daha doğrudan karşılaması, markaya olan ilgiyi tazeleyebilir. Ancak bu hamle, hız yarışındaki açığı kapatmaya yeter mi, bekleyip görmek gerekecek.

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    MDK 3 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

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    vixx 19 saat önce

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    Paetzold 21 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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