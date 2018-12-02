Huawei FreeBuds 2 kablosuz kulaklığı uygulamasıyla ortaya çıktı

Huawei Mate 20 serisi lasmanında çıkması beklenen FreeBuds 2 Pro maalesef tanıtılmamıştı. Bunun yerine Huawei’nin alt markası Honor kendi FlyPods ve FlyPods 2 Pro kablosuz kulaklıklarını tanıtmıştı. Şimdi ise resmi FreeBuds 2 uygulaması Huawei’nin kendi mağazası üzerinde görülmeye başlandı. Bu da kulaklıkların yakın zamanda tanıtılacağı manasına geliyor olabilir.

Mate 20 Pro üzerinden şarj imkanı

Honor FlyPods gibi Huawei versiyonunda normal ve pro olmak üzere iki seçenek bulunması bekleniyor. Pro versiyonunun daha gelişmiş özellikler (Bone Sound Pattern) ve haliyle daha yüksek fiyat ile geleceği malum. Her iki FreeBuds kulaklığı da kablosuz olarak şarj edebileceksiniz. Ayrıca yeni FreeBuds 2 kulaklıkları Mate 20 Pro’nun ters kablosuz şarj özelliğine uyumlu. Yani Huawei Mate 20 Pro sahibiyseniz kulaklıklarınızı telefonunuzun arka kısmına koyarak şarj edebileceksiniz.

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Huawei, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Bilgiler gelmeye devam etse de kablosuz kulaklıkların ne zaman tanıtılacağına dair resmi duyuru ise bulunmuyor. Ancak Huawei P30 tanıtımında FreeBuds 2 kulaklıkların da sergilenmesi muhtemel.

https://www.gizmochina.com/2018/12/01/freebuds-2-app-seen-on-huaweis-official-app-store-ahead-of-official-release/