Huawei’ye bir darbe de Yeni Zelanda’dan geldi

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarından olumsuz etkilenen Huawei diğer taraftan 5G altyapılarıyla ilgili yasaklarla da uğraşmak zorunda. Avusturya’nın ardından bir ülkede daha Huawei 5G ekipmanlarının kullanılması yasaklandı.
Yasaklar büyüyor
Çinli firmaların Batılı ülkelerdeki en büyük sorunu gizli istihbarat faaliyetleri. Yetkili kurumlar Çinli üreticilerin cihazlarında bazı arka kapılar olabileceğini ve bununla da hassas bilgileri kendi hükümetlerine aktarabileceğini düşünüyor.
Bireysel olarak satışlara pek dokunulmazken özellikle kurumsal ve iletişim altyapısı tarafında Çinli firmalar istenmiyor. Trump kısa süre önce müttefiklerine Huawei donanımlarını kullanmama çağrısı yapmıştı.Ayrıca Bkz. "Elgato Cam Link 4K ile kameralarınız web kamera haline geliyor"
Şimdi Yeni Zelanda’dan bir haber geldi. Ülkenin büyük operatörlerinden Spark’ın 5G altyapılarında Huawei markasını kullanmaktan vazgeçtiği ve bunun sebebinin de ulusal güvenliği sebep göstererek anlaşmayı reddeden istihbarat servisleri olduğu ifade ediliyor.
Huawei ise özel bir şirket olduğunu ve kesinlikle Çin hükümeti tarafından kontrol edilmediğini ifade ediyor. Firma herhangi bir şüpheyi dikkate aldıklarını ve gidermek için hükümetlerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getiriyor.
Teknoloji sektöründe önemli bir pazar oluşturması beklenen 5G standardında üreticilerin çabaları da yoğun. Bununla birlikte ABD, Avrupa, Avusturalya gibi bu alanda ilk olacak ülkelerde yasaklanmak Huawei açısından önemli bir pazar kaybı anlamına geliyor.
https://www.gizmochina.com/2018/11/29/new-zealand-bans-usage-of-huawei-5g-equipments/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dünya nın en büyük dolar rezervlerine sahip ülke Çin.
Birileri Trump'a bunu hatırlatmalı.
Ne kadar rezervleri olursa olsun ellerinde, doların çıkış yeri Amerika. Dünyadaki ülkelerin ellerindeki doları transferini yürüten ve buna izin veren tek ülke yine Amerika dünya da sınırsız para basma yetkisine sahip ve istediğini de alıyorlar bu parayla diğer ülkelerdeki doların olması Amerika için sorun değil zaten o doları dönüp dolaşacağı yer yine Amerika ülkeler kendi para birimini kendi ülkeleri arasında kullanmadığı sürece doları kullandığı sürece Amerika her zaman güçlü bir ülke olmaya devam edecek.
Edward Snowden bu konuda büyük bir adım attı ve bunun devamını hem Rusya hemde Çin getiriyor.
Bunun ekonomik boyutu olarak ta bakılacak olursa Amerikan markalarının kan kaybetmeye başladığını da kanıtlıyor.
ZTE ile başlayan bu furya Huawei ile devam ediyor.
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