Huawei’ye bir darbe de Yeni Zelanda’dan geldi

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarından olumsuz etkilenen Huawei diğer taraftan 5G altyapılarıyla ilgili yasaklarla da uğraşmak zorunda. Avusturya’nın ardından bir ülkede daha Huawei 5G ekipmanlarının kullanılması yasaklandı.

Yasaklar büyüyor

Çinli firmaların Batılı ülkelerdeki en büyük sorunu gizli istihbarat faaliyetleri. Yetkili kurumlar Çinli üreticilerin cihazlarında bazı arka kapılar olabileceğini ve bununla da hassas bilgileri kendi hükümetlerine aktarabileceğini düşünüyor.

Bireysel olarak satışlara pek dokunulmazken özellikle kurumsal ve iletişim altyapısı tarafında Çinli firmalar istenmiyor. Trump kısa süre önce müttefiklerine Huawei donanımlarını kullanmama çağrısı yapmıştı.

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Şimdi Yeni Zelanda’dan bir haber geldi. Ülkenin büyük operatörlerinden Spark’ın 5G altyapılarında Huawei markasını kullanmaktan vazgeçtiği ve bunun sebebinin de ulusal güvenliği sebep göstererek anlaşmayı reddeden istihbarat servisleri olduğu ifade ediliyor.

Huawei ise özel bir şirket olduğunu ve kesinlikle Çin hükümeti tarafından kontrol edilmediğini ifade ediyor. Firma herhangi bir şüpheyi dikkate aldıklarını ve gidermek için hükümetlerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getiriyor.

Teknoloji sektöründe önemli bir pazar oluşturması beklenen 5G standardında üreticilerin çabaları da yoğun. Bununla birlikte ABD, Avrupa, Avusturalya gibi bu alanda ilk olacak ülkelerde yasaklanmak Huawei açısından önemli bir pazar kaybı anlamına geliyor.