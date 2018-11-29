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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei’ye bir darbe de Yeni Zelanda’dan geldi

5G pastası içerisinde pay kapma yarışında olan Huawei birbiri ardına gelen yasak haberleriyle uğraşmak zorunda. Avusturya’nın ardından Avusturalya da altyapılarda Huawei markasını yasakladı.
5 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarından olumsuz etkilenen Huawei diğer taraftan 5G altyapılarıyla ilgili yasaklarla da uğraşmak zorunda. Avusturya’nın ardından bir ülkede daha Huawei 5G ekipmanlarının kullanılması yasaklandı.

Yasaklar büyüyor

Çinli firmaların Batılı ülkelerdeki en büyük sorunu gizli istihbarat faaliyetleri. Yetkili kurumlar Çinli üreticilerin cihazlarında bazı arka kapılar olabileceğini ve bununla da hassas bilgileri kendi hükümetlerine aktarabileceğini düşünüyor.

Bireysel olarak satışlara pek dokunulmazken özellikle kurumsal ve iletişim altyapısı tarafında Çinli firmalar istenmiyor. Trump kısa süre önce müttefiklerine Huawei donanımlarını kullanmama çağrısı yapmıştı.

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Şimdi Yeni Zelanda’dan bir haber geldi. Ülkenin büyük operatörlerinden Spark’ın 5G altyapılarında Huawei markasını kullanmaktan vazgeçtiği ve bunun sebebinin de ulusal güvenliği sebep göstererek anlaşmayı reddeden istihbarat servisleri olduğu ifade ediliyor.

Huawei ise özel bir şirket olduğunu ve kesinlikle Çin hükümeti tarafından kontrol edilmediğini ifade ediyor. Firma herhangi bir şüpheyi dikkate aldıklarını ve gidermek için hükümetlerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getiriyor.

Teknoloji sektöründe önemli bir pazar oluşturması beklenen 5G standardında üreticilerin çabaları da yoğun. Bununla birlikte ABD, Avrupa, Avusturalya gibi bu alanda ilk olacak ülkelerde yasaklanmak Huawei açısından önemli bir pazar kaybı anlamına geliyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/11/29/new-zealand-bans-usage-of-huawei-5g-equipments/ Yorum Yaz
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.PanxeR. 5 ay en beğenilen
Zamanında sadece nokia motorola ve ericsonn ürünleri kullanılırken yani sadece batı teknoloji üretirken problem yoktu şimdi rakipler asya ülkeleri teknoloji üretiminde öne geçemediyse bile rekabet edebilir hale geldi hemen ambargo. Güvenlik vs bahane yani.
Zamanında sadece nokia motorola ve ericsonn ürünleri kullanılırken yani sadece batı teknoloji üretirken problem yoktu şimdi rakipler asya ülkeleri teknoloji ür...
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ercument007 5 ay
Amerikan şirketleri alt yapıda çinli rakipleri kadar iyi ürün ortaya çıkaramadı da bunun için mi kanıtı olmayan iddialar ile rakibin kullanılmasına tehdit ile zorla engel oluyor.
Amerikan şirketleri alt yapıda çinli rakipleri kadar iyi ürün ortaya çıkaramadı da bunun için mi kanıtı olmayan iddialar ile rakibin kullanılmasına tehdit ile z...
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MustafaC53 5 ay
Çin malı dandik algısından sonra, şimdide çinliler casus damgası yediler, haksızda sayılmazlar. Çinin teknolojideki sıçramasının en büyük nedeni yaptığı casusluklar sayesindedir.
Çin malı dandik algısından sonra, şimdide çinliler casus damgası yediler, haksızda sayılmazlar. Çinin teknolojideki sıçramasının en büyük nedeni yaptığı casu...
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kenbalx 5 ay
Vaybe geçen sunucu anakartında bi çip ile casusluk yapıldı filan diye abd ortalığı karıştırmıştı. Bunun içinmiş demekki
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Seyrim 5 ay
Microsoft yıllardır bizim bilgileri çalmıyor zaten.. Tüm resmi kurumlara girdiler..
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MaSSive 5 ay
Amerika yı, Afrikan ve Amerikan yerlileri inşa etmiştir. Çinliler satın almıştır.
Dünya nın en büyük dolar rezervlerine sahip ülke Çin.
Birileri Trump'a bunu hatırlatmalı.
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Portraitclub 5 ay MaSSive
MaSSive

Amerika yı, Afrikan ve Amerikan yerlileri inşa etmiştir. Çinliler satın almıştır.

Dünya nın en büyük dolar rezervlerine sahip ülke Çin.

Birileri Trump'a bunu hatırlatmalı.

Ne kadar rezervleri olursa olsun ellerinde, doların çıkış yeri Amerika. Dünyadaki ülkelerin ellerindeki doları transferini yürüten ve buna izin veren tek ülke yine Amerika dünya da sınırsız para basma yetkisine sahip ve istediğini de alıyorlar bu parayla diğer ülkelerdeki doların olması Amerika için sorun değil zaten o doları dönüp dolaşacağı yer yine Amerika ülkeler kendi para birimini kendi ülkeleri arasında kullanmadığı sürece doları kullandığı sürece Amerika her zaman güçlü bir ülke olmaya devam edecek.
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rwo 5 ay
İntel işlemcileri tüm dünyada yıllardır kullanılıyor intelin o makinalara elini kolunu sallaya sallaya girip çıktığını yakın zamanda öğrendik ozaman bu ülkeler inteli yasaklayabildimi? mesela google yada apple beni benden iyi tanıyordur:)Bu muhtemelen ticaret savaşlarının bir etkisi halbuki durum tencere dibin kara seninki benden kara mevzusu.
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mhrUca 5 ay
Baba vanganin dedigi gibi tek hakimeyet cin olcak bunu engelmeye calisyorlar
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sis651 5 ay
Sorun yook, biz şimdi tüm o 5G donanımını almak isteyen yok diye daha ucuza alırız.

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MyWorldLife 5 ay
Bu Trump herkesin başına bela oldu arkadaş.
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firat_kilic 5 ay
ingiltere dünyaya planlı şekilde yayılmış.. adalar... dünyanın her ucu kontrol ticaret.. kendinden olmayanı sömürü... 0 noktasını oynama...
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Celonfix 5 ay
ABD-İngiltere ve onun sömürgeleri ne yaparsa beraber yapıyorlar. Aynı haberleri yakında Kanada ve Avusturalya içinde duyarız.
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1BilimAdamı 5 ay
İşlemcilerde arka kapı olayını unutmamak lazım, snowden olayı
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K_Spartakus 5 ay 1BilimAdamı
Demek ki Amerikalıların öncülüğünde bu iş bu kadar ileri seviyeye geldi ki Amerika bu işi kendisinden başkasının yapmasını istemiyor.
Edward Snowden bu konuda büyük bir adım attı ve bunun devamını hem Rusya hemde Çin getiriyor.
Bunun ekonomik boyutu olarak ta bakılacak olursa Amerikan markalarının kan kaybetmeye başladığını da kanıtlıyor.
ZTE ile başlayan bu furya Huawei ile devam ediyor.
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