Huawei Honor 5X (Huawei GR5) mercek altında

Huawei'in yeni akıllı telefon modellerinden Honor 5X, özellikle fiyat/performans dengesiyle dikkat çekiyor. Peki telefon neler sunuyor, hangi özelliklerle ön plana çıkıyor, tüm detaylar videomuzda.

Huawei'in fiyat/performans dengesiyle dikkat çeken yeni telefon modeli Honor 5X, tüm detaylarıyla mercek altında. Ülkemizde Huawei GR5 aıdyla piyasaya çıkan telefon metal kasası, parmakizi okuyucusu ve diğer özellikleriyle dikkat çekiyor. Biz de ilk izlenimlerimizi ve merak edilen detayları bu videoda anlattık.