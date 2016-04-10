Huawei Honor 5X (Huawei GR5) mercek altında

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Huawei'in yeni akıllı telefon modellerinden Honor 5X, özellikle fiyat/performans dengesiyle dikkat çekiyor. Peki telefon neler sunuyor, hangi özelliklerle ön plana çıkıyor, tüm detaylar videomuzda.
Huawei'in fiyat/performans dengesiyle dikkat çeken yeni telefon modeli Honor 5X, tüm detaylarıyla mercek altında. Ülkemizde Huawei GR5 aıdyla piyasaya çıkan telefon metal kasası, parmakizi okuyucusu ve diğer özellikleriyle dikkat çekiyor. Biz de ilk izlenimlerimizi ve merak edilen detayları bu videoda anlattık.
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Merhaba,
Donanım Haber ailesi olarak dilimize büyük önem gösteririz ancak bazı marka ve terimleri Türkçe telaffuz etmek ne yazık ki pek mümkün değil, örneğin iPhone gibi.
Honor da benzer şekilde öyle ve İngilizce telaffuzu anır şeklinde gerçekleşir.
dictionary.cambridge.org/...
Teşekkürler
Merhaba, iyi geceler.
Alıntı yaptığınız yorumumda zaten Cambrigde'in telaffuzu var.
Ben doğrusunu söyledim ve yazdım, siz madem doğrusunu biliyorsunuz keşke yorumunuza ekleseydiniz.
Yapmanız gereken aslında son derece basit, yorumumdaki linke tıklamak ve dinlemek.
Cambridge beni kesmez diyorsanız, buyrun bu da Oxford;
oxforddictionaries.com/...
Honor'ın telaffuzu; änər şeklindedir ve hanır vb. diye söylenmez.
Teşekkürler.
dil eğitimi gören biri olarak telefon adının telaffuzu konusunda bildiklerimi paylaşmak istiyorum.
İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasında bazı kelimelerin yazımında ufak tefek farklar bulunuyor, bu iki İngilizcenin telaffuz anlamındaki farkları ise bariz çizgilerle ayrılabiliyor.
İngiliz İngilizcesiyle "colour" kelimesi "kaala" şeklinde telaffuz edilebiliyorken "color" kelimesi "kalır" şeklinde telaffuz edilebiliyor Amerikan İngilizcesinde, elbette İngilizce konuşurunun doğup büyüdüğü yerin etkileriyle beraber farklı telaffuzların kullanılması pek tabii muhtemel; hiçbiri yanlış değil.
Aynı durum "honour" ve "honor" kelimesi için de geçerli; ilki İngiliz İngilizcesinden diğeri de Amerika ve diğer İngilizce konuşulan ülkelerde kullanılıyor. İngiliz İngilizcesinde "o,u" seslerine vurgu yapılarak başlanırken Amerikan İngilizcesinde daha çok "a,u" arası bir sese vurgu yapılarak başlanıyor. Daha önce de bahsettiğim gibi başka telaffuzları da muhtemel ve bunları doğru veya yanlış şeklinde nitelendirmememiz gerekiyor.
Sesli olarak telaffuz dinlemek isterseniz eğer Cambridge'nin sözlüğünü tavsiye ederim, bahsi geçen kelimenin telaffuzunu şuradan dinleyebilirsiniz;
dictionary.cambridge.org/...
"Doğrusu budur, sizinkisi yanlış" şeklinde yorum geçeceğiniz vakit kaynak gösterirseniz eğer tavsiyeleriniz, önerileriniz veya düzeltmeleriniz havada kalmaz; aksi takdirde yapıcı herhangi bir yanı olmuyor, iki taraf da bir şey kazanmıyor.
Kolay gelsin.
Not: Forum konusunda paragraf yapmama rağmen video altında paragrafsız gözükmesi çok itici, haklısınız :D