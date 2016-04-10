Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Huawei Honor 5X (Huawei GR5) mercek altında

3 yıl
65,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei'in yeni akıllı telefon modellerinden Honor 5X, özellikle fiyat/performans dengesiyle dikkat çekiyor. Peki telefon neler sunuyor, hangi özelliklerle ön plana çıkıyor, tüm detaylar videomuzda.
Huawei'in fiyat/performans dengesiyle dikkat çeken yeni telefon modeli Honor 5X, tüm detaylarıyla mercek altında. Ülkemizde Huawei GR5 aıdyla piyasaya çıkan telefon metal kasası, parmakizi okuyucusu ve diğer özellikleriyle dikkat çekiyor. Biz de ilk izlenimlerimizi ve merak edilen detayları bu videoda anlattık.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fx57 3 yıl en beğenilen genc34
genc34

anır ney la

Merhaba,

Donanım Haber ailesi olarak dilimize büyük önem gösteririz ancak bazı marka ve terimleri Türkçe telaffuz etmek ne yazık ki pek mümkün değil, örneğin iPhone gibi.

Honor da benzer şekilde öyle ve İngilizce telaffuzu anır şeklinde gerçekleşir.

dictionary.cambridge.org/...

Teşekkürler
genc34anır ney laMerhaba,Donanım Haber ailesi olarak dilimize büyük önem gösteririz ancak bazı marka ve teriml...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 3 yıl MnTotoro
MnTotoro


fx57

genc34

anır ney la

Merhaba,

Donanım Haber ailesi olarak dilimize büyük önem gösteririz ancak bazı marka ve terimleri Türkçe telaffuz etmek ne yazık ki pek mümkün değil, örneğin iPhone gibi.

Honor da benzer şekilde öyle ve İngilizce telaffuzu anır şeklinde gerçekleşir.

dictionary.cambridge.org/...

Teşekkürler

Maalesef okunuşu "anır" değildir erdi bey. Açın bir yerden telafuzu nasildir bir dinleyin. Yani ilkokula giden yiğenin "anır" dese gülerim, sonra doğrusunu öğretirim fakat sizin gibi devamli yurt disina cikan arkadaslardan bu tür telafuzlar duymak şaşirtiyor. Telafuz ve diksiyon çalışmanizi tavsiye ediyorum. Genel anlamda telafuzunuz kötü. Saygilar.

Merhaba, iyi geceler.

Alıntı yaptığınız yorumumda zaten Cambrigde'in telaffuzu var.


Ben doğrusunu söyledim ve yazdım, siz madem doğrusunu biliyorsunuz keşke yorumunuza ekleseydiniz.

Yapmanız gereken aslında son derece basit, yorumumdaki linke tıklamak ve dinlemek.

Cambridge beni kesmez diyorsanız, buyrun bu da Oxford;
oxforddictionaries.com/...

Honor'ın telaffuzu; änər şeklindedir ve hanır vb. diye söylenmez.

Teşekkürler.
MnTotorofx57genc34anır ney laMerhaba,Donanı...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 3 yıl
Merhabalar,

dil eğitimi gören biri olarak telefon adının telaffuzu konusunda bildiklerimi paylaşmak istiyorum.

İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasında bazı kelimelerin yazımında ufak tefek farklar bulunuyor, bu iki İngilizcenin telaffuz anlamındaki farkları ise bariz çizgilerle ayrılabiliyor.

İngiliz İngilizcesiyle "colour" kelimesi "kaala" şeklinde telaffuz edilebiliyorken "color" kelimesi "kalır" şeklinde telaffuz edilebiliyor Amerikan İngilizcesinde, elbette İngilizce konuşurunun doğup büyüdüğü yerin etkileriyle beraber farklı telaffuzların kullanılması pek tabii muhtemel; hiçbiri yanlış değil.

Aynı durum "honour" ve "honor" kelimesi için de geçerli; ilki İngiliz İngilizcesinden diğeri de Amerika ve diğer İngilizce konuşulan ülkelerde kullanılıyor. İngiliz İngilizcesinde "o,u" seslerine vurgu yapılarak başlanırken Amerikan İngilizcesinde daha çok "a,u" arası bir sese vurgu yapılarak başlanıyor. Daha önce de bahsettiğim gibi başka telaffuzları da muhtemel ve bunları doğru veya yanlış şeklinde nitelendirmememiz gerekiyor.

Sesli olarak telaffuz dinlemek isterseniz eğer Cambridge'nin sözlüğünü tavsiye ederim, bahsi geçen kelimenin telaffuzunu şuradan dinleyebilirsiniz;

dictionary.cambridge.org/...

"Doğrusu budur, sizinkisi yanlış" şeklinde yorum geçeceğiniz vakit kaynak gösterirseniz eğer tavsiyeleriniz, önerileriniz veya düzeltmeleriniz havada kalmaz; aksi takdirde yapıcı herhangi bir yanı olmuyor, iki taraf da bir şey kazanmıyor.

Kolay gelsin.

Not: Forum konusunda paragraf yapmama rağmen video altında paragrafsız gözükmesi çok itici, haklısınız :D
Merhabalar,dil eğitimi gören biri olarak telefon adının telaffuzu konusunda bildiklerimi paylaşmak istiyorum.İngiliz İngilizcesi ve Ameri...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Online Bilgisayar 3 yıl
çok kötü olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Abi bu telefonu tavsiye eder misin, alayım mi? Eline sağlık bu arada yine bilgilendirici bir çalışma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 3 yıl
TAM Bİ SAR DEĞERİ CANAVARI HUAWEİ ALINMAZ ALDIRMAYIN
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haggard1963 3 yıl
Ahahaha /anır/ nedir diyenler olmus... honest, hour, honour gibi kelimelerde h harfi okunmaz.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djvietnam 3 yıl
erdinin her video açılışında telefonu kameradan çıkaracak gibi tutması her video başlangıncında kendimi geriye doğru yaslıyorum gözüme gircek sanki reflex oldu not: telefonla ilgili bir yorumum yok biz kullanmıyoruz dumanla haberleşiyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 3 yıl
Merhabalar,

dil eğitimi gören biri olarak telefon adının telaffuzu konusunda bildiklerimi paylaşmak istiyorum.

İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasında bazı kelimelerin yazımında ufak tefek farklar bulunuyor, bu iki İngilizcenin telaffuz anlamındaki farkları ise bariz çizgilerle ayrılabiliyor.

İngiliz İngilizcesiyle "colour" kelimesi "kaala" şeklinde telaffuz edilebiliyorken "color" kelimesi "kalır" şeklinde telaffuz edilebiliyor Amerikan İngilizcesinde, elbette İngilizce konuşurunun doğup büyüdüğü yerin etkileriyle beraber farklı telaffuzların kullanılması pek tabii muhtemel; hiçbiri yanlış değil.

Aynı durum "honour" ve "honor" kelimesi için de geçerli; ilki İngiliz İngilizcesinden diğeri de Amerika ve diğer İngilizce konuşulan ülkelerde kullanılıyor. İngiliz İngilizcesinde "o,u" seslerine vurgu yapılarak başlanırken Amerikan İngilizcesinde daha çok "a,u" arası bir sese vurgu yapılarak başlanıyor. Daha önce de bahsettiğim gibi başka telaffuzları da muhtemel ve bunları doğru veya yanlış şeklinde nitelendirmememiz gerekiyor.

Sesli olarak telaffuz dinlemek isterseniz eğer Cambridge'nin sözlüğünü tavsiye ederim, bahsi geçen kelimenin telaffuzunu şuradan dinleyebilirsiniz;

dictionary.cambridge.org/...

"Doğrusu budur, sizinkisi yanlış" şeklinde yorum geçeceğiniz vakit kaynak gösterirseniz eğer tavsiyeleriniz, önerileriniz veya düzeltmeleriniz havada kalmaz; aksi takdirde yapıcı herhangi bir yanı olmuyor, iki taraf da bir şey kazanmıyor.

Kolay gelsin.

Not: Forum konusunda paragraf yapmama rağmen video altında paragrafsız gözükmesi çok itici, haklısınız :D
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Vodafone'un getirdiği Huawei GR5 (Honor 5X) mi yoksa Türk Telekom Honor 7 mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MnTotoro 3 yıl
Erdi bey okurken "h" harfini dusurmeniz sizin dogru bir telafuz gerceklestirdiginiz anlamina gelmiyor. Zaten vermis oldugunuz linkte sesli ve yazili olan kelimenin fonetigi mevcut. Sorun linkte degil, sizin telafusunuzda. Vermis oldugunuz linkte bulunan fonetigi "änər" dir. "Anır" degildir. Eger ki tirnak icerisinde "anır" yazsa idi doğrudan "anır" olarak telafuz edebilirdiniz.

Yeğenli esprimi beğenmemis olabilirsiniz. Amacim sizi kucumsemek degildi. Bu konu üzerinden hele ki polemiğe girmek hiç değil. Saygilar
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forumlarabak 3 yıl
Anır 5x
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
genc34 3 yıl
anır ney la
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 3 yıl genc34
genc34

anır ney la

Merhaba,

Donanım Haber ailesi olarak dilimize büyük önem gösteririz ancak bazı marka ve terimleri Türkçe telaffuz etmek ne yazık ki pek mümkün değil, örneğin iPhone gibi.

Honor da benzer şekilde öyle ve İngilizce telaffuzu anır şeklinde gerçekleşir.

dictionary.cambridge.org/...

Teşekkürler
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
15:46
Huawei Mate X ön inceleme: Hızlı, güzel ve donanımlı
25,1b izlenme · 1 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,6b izlenme · 21 sa. yeni video
02:07
1.5 milyon TL'lik Audi, Huawei P30 Pro'ya emanet
17b izlenme · 1 ay
17:05
Samsung Galaxy Fold elimizde: Katlanabilen telefonu test ettik
10,4b izlenme · 1 ay
19:49
Huawei Kirin 980 analizi: Yeni nesil mobil işlemci
12,6b izlenme · 8 ay
24:27
Xiaomi'nin verdiği sürpriz söz l Mobilite
16,8b izlenme · 1 yıl
05:58
Huawei P30 Lite ile ilk karşılaşma
7,9b izlenme · 1 ay
30:14
Android'in yeni performans şampiyonu: Huawei Mate 20 Pro
9,9b izlenme · 6 ay
18:53
Huawei P20 Pro ilk inceleme: Kamerada liderlik istiyor
20,2b izlenme · 1 yıl
15:03
Huawei Mate 10 Pro mercek altında: Yapay zeka işlemcili telefon
33,5b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,1b izlenme · 4 gün
18:04
En pahalı akıllı telefon l Huawei Mate 10 Porsche Design ilk izlenimler
20,2b izlenme · 1 yıl
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
825 izlenme · 4 sa. yeni video
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
795 izlenme · 3 sa. yeni video
12:18
Huawei P20 Pro kutudan çıkıyor l Bazı önemli detaylar
16,7b izlenme · 1 yıl
05:33
Huawei telefonlar performans hilesi yapıyor: Test ettik
17,9b izlenme · 8 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim