Huawei Honor Band Zero duyuruldu

Dönebilir kamera modülüyle Honor 7i akıllı telefon modelini tanıtan Çinli Huawei, giyilebilir cihaz pazarını da boş geçmedi ve Honor Band Zero adında yeni bir fitness bilekliğine resmiyet kazandırdı.





Görünüm olarak akıllı saate benzeyen Honor Band Zero, temel fitness değerlerini takip ediyor ve bunları bağlı olduğu uygulama üzerinden kullanıcısına sunuyor. 1.06 inçlik 128x128 piksel OLED ekrana sahip model IP68 ile suya ve toza karşı dayanıklı. 70mAh gücündeki batarya ile standart kullanımda 4 gün, bekleme modunda 14 gün kullanım süresine sahip.





Android 4.4 ve iOS 7 işletim sistemi ve üzeri cihazlarla uyumlu olan bileklik, standart saat gösterimi de yapabiliyor. Bluetooth 4.1 üzerinden bağlantı kuran cihaz alt kısımdaki POGO pinleri ile kendisini şarj ediyor. Şık tasarımı ile ilgi çeken cihaz 63$ yaklaşık fiyat etiketi ile Çin'de satışa sunulmuş durumda. Modelin uluslararası pazara ne zaman geleceği bilinmiyor.

http://www.androidheadlines.com/2015/08/huawei-unveils-honor-band-zero-399-yuan-63.html