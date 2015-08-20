Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Honor Band Zero duyuruldu

3 yıl
2,8b
1
4
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei Honor Band Zero duyuruldu

Dönebilir kamera modülüyle Honor 7i akıllı telefon modelini tanıtan Çinli Huawei, giyilebilir cihaz pazarını da boş geçmedi ve Honor Band Zero adında yeni bir fitness bilekliğine resmiyet kazandırdı. 

Görünüm olarak akıllı saate benzeyen Honor Band Zero, temel fitness değerlerini takip ediyor ve bunları bağlı olduğu uygulama üzerinden kullanıcısına sunuyor. 1.06 inçlik 128x128 piksel OLED ekrana sahip model IP68 ile suya ve toza karşı dayanıklı. 70mAh gücündeki batarya ile standart kullanımda 4 gün, bekleme modunda 14 gün kullanım süresine sahip. 

Android 4.4 ve iOS 7 işletim sistemi ve üzeri cihazlarla uyumlu olan bileklik, standart saat gösterimi de yapabiliyor. Bluetooth 4.1 üzerinden bağlantı kuran cihaz alt kısımdaki POGO pinleri ile kendisini şarj ediyor. Şık tasarımı ile ilgi çeken cihaz 63$ yaklaşık fiyat etiketi ile Çin'de satışa sunulmuş durumda. Modelin uluslararası pazara ne zaman geleceği bilinmiyor.  
Huawei Honor Band Zero duyuruldu
 

http://www.androidheadlines.com/2015/08/huawei-unveils-honor-band-zero-399-yuan-63.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 3 yıl
Banggood'da satılıyor ama alınır mı acaba. Android wear yok ama 4 gün batarya süresi olarak iyi, markası da iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
ben beğendim güzel olmuş tr ye gelirse uygun olursa alabilirim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idris 3 yıl
Ekran sürekli açık 4 gün çalışabiliyorsa güzel cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Dijital Perde : Vizyona girecek yeni filmler ve fazlası (Yeni Sinema Programı) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim