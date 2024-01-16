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    HUAWEI'in yeni ürünleri Türkiye'de ön siparişe açıldı: MateBook D16 2024, MatePad Pro 13.2 ve MatePad Air PaperMatte

    Huawei Matebook D16 2024 i9, MatePad Pro 13.2, MatePad Air PaperMatte ve FreeClip'in Türkiye fiyatları belli oldu. Bu cihazlar ön siparişe sunuldu.               
    Huawei MateBook D16 2024 ve MatePad Pro 13.2 Türkiye fiyatları Tam Boyutta Gör
    Huawei, Türkiye’de düzenlediği etkinlikle birlikte yeni ürünlerini Türkiye’de ön siparişe sundu. Yeni yeni dizüstü bilgisayar, kablosuz kulaklık ve tablet bilgisayar modellerinin fiyatları belli oldu.

    HUAWEI MatePad Pro 13.2 Türkiye fiyatı

    HUAWEI MatePad Pro 13.2 12+512 GB tablet bilgisayar modeli 32.999 TL fiyatı ile ön siparişe sunuldu. 12+256 GB modeli ise sonraki günlerde 29.999 TL’den satışa sunulacak. Tabletin yanında 3. Nesil M-pencil, MatePad Pro Klavye ve 6 ay ekran hasarı garantisi hediye ediliyor.

    https://consumer.huawei.com/tr/tablets/matepad-pro-13-2/buy/

    Huawei MateBook D16 2024 ve MatePad Pro 13.2 Türkiye fiyatları Tam Boyutta Gör

    HUAWEI MatePad Pro 13.2 neler sunuyor?

    5,5 mm kalınlığında ve 580 gram ağırlığındaki tablet, geniş bir esnek OLED esnek ekrana sahip. 3,4 mm'lik çerçeveleriyle %94’lük ekran-gövde oranına sahip olan ürün aynı zamanda, şimdiye kadar üretilmiş en ince, en dar çerçeveli ve en yüksek ekran-gövde oranına sahip tablet olma özelliğine sahip. Ek olarak, MatePad'in Renk Yakalama özelliği, kullanıcıların başka bir uygulamadan bir renk seçmesini ve doğrudan kullanmasını sağlıyor.

    HUAWEI X-True Display ve HUAWEI SOUND teknolojileriyle desteklenen tablette, üst düzey görsel ve işitsel deneyim ön plana çıkıyor. HUAWEI M-Pencil (3. nesil) kalem ve HUAWEI Akıllı Manyetik Klavye de bu deneyimi ve yaratıcı çalışmaları destekliyor. M-Pencil, NearLink teknolojisi ile tablete hızla bağlanıyor. 10 binden fazla basınç algılama seviyesini destekleyen ürün, yüksek bir dokunuş duyarlılığına sahip. NearLink'in düşük gecikme süresi, güçlü parazit önleme, doğru konumlandırma, yüksek verim, eşzamanlılık ve güvenilirlik özellikleri, M-Pencil'ın üstün performansına katkıda bulunuyor. Yeni HUAWEI Akıllı Manyetik Klavye ise gerektiğinde çıkarılabiliyor ve içerdiği tam alanlı dokunmatik yüzeyle, tabletin bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılmasını sağlıyor.

    HUAWEI MatePad Air PaperMatte Türkiye fiyatı

    HUAWEI MatePad Air PaperMatte 12+256 GB modeli 16.999 TL fiyatı ile ön sipariş sunuldu. MatePad Air PaperMatte yanında M-pencil ve Klavye hediyesi ediliyor. Ayrıca AMPAIRPM600PR indirim kodunu kullanarak sepette ekstra 600 TL indirimden faydalanabilirsiniz.

    https://consumer.huawei.com/tr/tablets/matepad-air-papermatte-edition/buy/

    Huawei MateBook D16 2024 ve MatePad Pro 13.2 Türkiye fiyatları Tam Boyutta Gör

    HUAWEI MatePad Air PaperMatte neler sunuyor?

    HUAWEI’in MatePad Air PaperMatte Edition tableti, 2800 x 1840 çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip. Ürün, PaperMatte Ekranı ile kağıt üzerine kalemle yazma deneyimi ve kağıt benzeri bir okuma deneyimi sunuyor.

    HUAWEI MatePad Air PaperMatte, web sayfaları ve dosyalar arasında gezinirken kesintisiz görüntüleme için 144 Hz ekran yenileme hızını destekleyen ilk HUAWEI tablet. Ekranın P3 sinema düzeyindeki renk gamı, içeriklerin gerçek renkleriyle sunulmasını sağlıyor. Tablet, kullanım senaryosuna göre ayarlanan 30 Hz ila 144 Hz uyarlanabilir yenileme hızı aralığını destekliyor. Yenileme hızını dinamik olarak ayarlayan tablet ekranı, sürükleyici görseller ile güç verimliliği ihtiyacını dengeliyor. Ayrıca, belirli oyunlarda çözünürlüğü artıran ve daha yüksek yenileme hızıyla daha akıcı ve daha kararlı bir oyun deneyimi sağlayan SuperRender oyun motoru da bulunuyor. 144 Hz HUAWEI FullView Ekran, HUAWEI M-Pencil ile sorunsuz bir şekilde çalışarak el yazısı veya çizim yaparken gecikmeyi neredeyse sıfıra indiriyor.

    HUAWEI MateBook D16 i9 Türkiye fiyatı ne kadar?

    HUAWEI MateBook D16 2024 Intel Core i9 işlemcili versiyonu 34.999 TL’ye ön siparişe açıldı. AMBD16I9PR1000 kupon kodunu kullanılarak sepette ek 1.000 TL indirimden yararlanabilirsiniz.

    https://consumer.huawei.com/tr/laptops/matebook-d-16-2024/buy/

    HUAWEI MateBook D16 2024 neler sunuyor?

    HUAWEI MateBook D16, 16 inç Eye Comfort ve FullView Ekranı ile geniş bir ekran alanı sunarken, ana akım 15,6 inç dizüstü bilgisayarla aynı ağırlığa sahip. Cihazın 13. Nesil Intel Core H serisi işlemcisi, yüksek performans gerektiren çoklu görevlerin üstesinden kolaylıkla gelebiliyor.

    HUAWEI FreeClip Türkiye fiyatı

    Farklı tasarımıyla dikkat çeken Huawei FreeClip kablosuz kulaklık modeli 4.999 TL’ye ön siparişe sunuldu. AFC400PR koduyla birlikte 400 TL indirim sağlanıyor.

    https://consumer.huawei.com/tr/headphones/freeclip/

    HUAWEI FreeClip neler sunuyor?

    HUAWEI FreeClip, hareket halindeyken konforlu bir dinleme deneyimi sağlayan C-köprüsü tasarıma sahip. Cihaz, 10 binden fazla küresel insan kulağı verisi, mikron düzeyinde ergonomik işçilik ve 25.000'den fazla güvenilirlik testi eşliğinde tasarlandı. C-köprüsü tasarımı, kulaklıklar için hem klips hem de konektör işlevi görerek, kullanım konforunu ve performansı artırıyor.

    FreeClip, şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 36 saate kadar dinlemeyi destekliyor. FreeClip ayrıca, kullanıcının sağ-sol kulak tanımlamasını otomatik yaparken, Yapay zeka destekli ‘Crystal-Clear’ aramaları ve çift cihaz bağlantısını da destekliyor. Bu özellikleri ve tasarımıyla şık bir aksesuar olarak da konumlanan ürün, sık seyahat edenler ve fitness meraklıları için ideal bir seçenek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 9 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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