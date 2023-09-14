İki hafta pil ömürlü Huawei Watch GT 4 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Huawei, kısa bir süre önce düzenlediği etkinlik kapsamında yeni akıllı saati Huawei Watch GT 4’ü tanıttı. Watch GT 4, oldukça şık bir tasarımla gelirken yeni özelliklerle de zengin bir kullanımı hedefliyor. Bununla birlikte yeni Watch GT 4 akıllı saat pil ömrüyle de ön plana çıkıyor. İşte Watch GT 4 Türkiye fiyatı ve dahası:

Huawei Watch GT 4 ve 2 haftalık pil ömrü

Watch GT 3'ün halefi konumunda olan Huawei Watch GT 4 için öncelikle şunu söyleyelim: Cihaz, Android ve iOS uyumluluğuna sahip, bu nedenle bu saati tüm amiral gemisi akıllı telefonlarla eşleştirebilirsiniz.

Watch GT 4, iki farklı boyut seçeneğiyle geliyor: 41mm ve 46mm. 41mm, şirketin "Kolye Tasarımı" olarak adlandırdığı bir kadran ile farklı tasarlanmış kayış kulplarına (18mm) sahip. Ayrıca, 352 ppi piksel yoğunluğuna sahip 1,32 inç büyüklüğünde AMOLED ekran bulunuyor. Cihazda 323mAh batarya yer alıyor ve Watch GT 4 41mm yedi günlük pil ömrü sunuyor.

Tam Boyutta Gör Daha büyük olan 46mm, 22mm kayışlara sahip "Sekizgen Tasarım" kadranla geliyor. 46mm olan modelin ekran boyutu 1,43 inç’e yükselirken pil kapasitesi de 524mAh oluyor. Huawei’ye göre Watch GT 4 46mm, 14 günlük pil ömrü sunuyor.

Bu teknik özelliklerin yanında Watch GT 4, özelleştirme seçeneklerine de sahip. Huawei’nin çok sayıda saat kadranı mevcut ve bunların çeşitli yönlerini günün tarzına uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Saat ayrıca Daima Açık Ekranı (AOD) da destekliyor. Watch GT 4, görünümünün ötesinde TruSeen 5.5 Plus markası altında çeşitli sağlık izleme teknolojileri içeriyor. Kalp atış hızınızı, uykunuzu, kan oksijeninizi, attığınız adımları ve gün boyunca yaktığınız kalorileri takip edebiliyor.

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Bunların ötesinde, regl döngünüzü de takip edebiliyor (vücut sıcaklığınızın yardımıyla). Ayrıca, yeni Uyku Nefes Farkındalığı özelliği, uyku sırasında nefes alışınızı izleyerek uyku apnesi semptomlarının belirlenmesine yardımcı oluyor. Watch GT 4, kapsamlı kalori yönetimi için yeni Stay Fit uygulamasını da destekliyor. Huawei ayrıca launcher ve widget'lardaki iyileştirmelerle kullanıcı deneyimini geliştirdiğini söylüyor. Bu arada iki modelde de suya dayanıklılık için 5ATM ve IP68 sertifikası bulunuyor.

Huawei Watch GT 4 41mm teknik özellikleri

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Ekran : 1,32 inç AMOLED, 466 × 466 piksel, 352 PPI

: 1,32 inç AMOLED, 466 × 466 piksel, 352 PPI Uyumluluk : Android 8 veya üstü / iOS 13 veya üstü

: Android 8 veya üstü / iOS 13 veya üstü Takip : Kalp atış hızı izleme TreSeen 5.5+, formda kal uygulaması, uykuda nefes farkındalığı, döngü takibi, SpO2 ölçüm, sıcaklık takibi

: Kalp atış hızı izleme TreSeen 5.5+, formda kal uygulaması, uykuda nefes farkındalığı, döngü takibi, SpO2 ölçüm, sıcaklık takibi Bağlantı : NFC, 2,4GHz, BT5.2, BR+BLE

: NFC, 2,4GHz, BT5.2, BR+BLE Boyutlar : 41.3 mm × 41.3 mm × 9.8 mm

: 41.3 mm × 41.3 mm × 9.8 mm Ağırlık : Yaklaşık 37 g (kayış hariç)

: Yaklaşık 37 g (kayış hariç) Pil ömrü : 7 gün

: 7 gün Fiyat: 249 euro / 399 euro

Huawei Watch GT 4 46mm teknik özellikleri

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Ekran : 1.43 inç AMOLED, 466 × 466 piksel, 326 PPI

: 1.43 inç AMOLED, 466 × 466 piksel, 326 PPI Uyumluluk : Android 8 veya üstü / iOS 13 veya üstü

: Android 8 veya üstü / iOS 13 veya üstü Takip : Kalp atış hızı izleme TreSeen 5.5+, formda kal uygulaması, uykuda nefes farkındalığı, döngü takibi, SpO2 ölçüm, sıcaklık takibi

: Kalp atış hızı izleme TreSeen 5.5+, formda kal uygulaması, uykuda nefes farkındalığı, döngü takibi, SpO2 ölçüm, sıcaklık takibi Bağlantı : NFC, 2,4GHz, BT5.2, BR+BLE

: NFC, 2,4GHz, BT5.2, BR+BLE Boyutlar : 46 mm × 46 mm × 10.9 mm

: 46 mm × 46 mm × 10.9 mm Ağırlık : Yaklaşık 48 g (kayış hariç)

: Yaklaşık 48 g (kayış hariç) Pil ömrü : 14 gün

: 14 gün Fiyat: 249 euro / 349 euro

Huawei Watch GT 4 fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör 46 mm Huawei Watch GT 4 Türkiye fiyatı 6.999 TL olarak açıklandı. 41 mm Huawei Watch GT 4 fiyatı ise 7.499 TL. Ön siparişe özel olarak Huawei hediyeler de veriyor. Halihazırda ön sipariş verenler 500 TL indirim, 2.498 TL değerinde hediye kayış ve 1 yıl uzatılmış garanti elde ediyor. Huawei Watch GT 4 fiyat listesi ise şu şekilde:

Watch GT 4 46mm - Siyah: 6.999 TL

Watch GT 4 46mm - Kahverengi: 7.499 TL

Watch GT 4 46mm - Metal: 9.999 TL

Watch GT 4 46mm - Yeşil: 7.499 TL

Watch GT 4 41mm - Beyaz: 7.499 TL

Watch GT 4 41mm - Altın: 8.499 TL

Watch GT 4 41mm - Gümüş: 9.999 TL

Watch 4 46mm siyah, yeşil, kahverengi ve 41mm beyaz, altın modelleri 29 Eylül itibariyle, Watch 4 41 mm gümüş 3 Ekim ve Watch 4 46mm metal 10 ekim tarihleri itibariyle teslimata başlanacak.

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