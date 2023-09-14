İki hafta pil ömürlü Huawei Watch GT 4 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

- Huawei Watch GT 4 ve 2 haftalık pil ömrü
- Huawei Watch GT 4 41mm teknik özellikleri
- Huawei Watch GT 4 46mm teknik özellikleri
- Huawei Watch GT 4 fiyatı ve çıkış tarihi
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Huawei Watch GT 4 ve 2 haftalık pil ömrü
Watch GT 3'ün halefi konumunda olan Huawei Watch GT 4 için öncelikle şunu söyleyelim: Cihaz, Android ve iOS uyumluluğuna sahip, bu nedenle bu saati tüm amiral gemisi akıllı telefonlarla eşleştirebilirsiniz.
Watch GT 4, iki farklı boyut seçeneğiyle geliyor: 41mm ve 46mm. 41mm, şirketin "Kolye Tasarımı" olarak adlandırdığı bir kadran ile farklı tasarlanmış kayış kulplarına (18mm) sahip. Ayrıca, 352 ppi piksel yoğunluğuna sahip 1,32 inç büyüklüğünde AMOLED ekran bulunuyor. Cihazda 323mAh batarya yer alıyor ve Watch GT 4 41mm yedi günlük pil ömrü sunuyor.
Bu teknik özelliklerin yanında Watch GT 4, özelleştirme seçeneklerine de sahip. Huawei’nin çok sayıda saat kadranı mevcut ve bunların çeşitli yönlerini günün tarzına uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Saat ayrıca Daima Açık Ekranı (AOD) da destekliyor. Watch GT 4, görünümünün ötesinde TruSeen 5.5 Plus markası altında çeşitli sağlık izleme teknolojileri içeriyor. Kalp atış hızınızı, uykunuzu, kan oksijeninizi, attığınız adımları ve gün boyunca yaktığınız kalorileri takip edebiliyor.
Bunların ötesinde, regl döngünüzü de takip edebiliyor (vücut sıcaklığınızın yardımıyla). Ayrıca, yeni Uyku Nefes Farkındalığı özelliği, uyku sırasında nefes alışınızı izleyerek uyku apnesi semptomlarının belirlenmesine yardımcı oluyor. Watch GT 4, kapsamlı kalori yönetimi için yeni Stay Fit uygulamasını da destekliyor. Huawei ayrıca launcher ve widget'lardaki iyileştirmelerle kullanıcı deneyimini geliştirdiğini söylüyor. Bu arada iki modelde de suya dayanıklılık için 5ATM ve IP68 sertifikası bulunuyor.
Huawei Watch GT 4 41mm teknik özellikleri
- Ekran: 1,32 inç AMOLED, 466 × 466 piksel, 352 PPI
- Uyumluluk: Android 8 veya üstü / iOS 13 veya üstü
- Takip: Kalp atış hızı izleme TreSeen 5.5+, formda kal uygulaması, uykuda nefes farkındalığı, döngü takibi, SpO2 ölçüm, sıcaklık takibi
- Bağlantı: NFC, 2,4GHz, BT5.2, BR+BLE
- Boyutlar: 41.3 mm × 41.3 mm × 9.8 mm
- Ağırlık: Yaklaşık 37 g (kayış hariç)
- Pil ömrü: 7 gün
- Fiyat: 249 euro / 399 euro
Huawei Watch GT 4 46mm teknik özellikleri
- Ekran: 1.43 inç AMOLED, 466 × 466 piksel, 326 PPI
- Uyumluluk: Android 8 veya üstü / iOS 13 veya üstü
- Takip: Kalp atış hızı izleme TreSeen 5.5+, formda kal uygulaması, uykuda nefes farkındalığı, döngü takibi, SpO2 ölçüm, sıcaklık takibi
- Bağlantı: NFC, 2,4GHz, BT5.2, BR+BLE
- Boyutlar: 46 mm × 46 mm × 10.9 mm
- Ağırlık: Yaklaşık 48 g (kayış hariç)
- Pil ömrü: 14 gün
- Fiyat: 249 euro / 349 euro
Huawei Watch GT 4 fiyatı ve çıkış tarihi
- Watch GT 4 46mm - Siyah: 6.999 TL
- Watch GT 4 46mm - Kahverengi: 7.499 TL
- Watch GT 4 46mm - Metal: 9.999 TL
- Watch GT 4 46mm - Yeşil: 7.499 TL
- Watch GT 4 41mm - Beyaz: 7.499 TL
- Watch GT 4 41mm - Altın: 8.499 TL
- Watch GT 4 41mm - Gümüş: 9.999 TL
Watch 4 46mm siyah, yeşil, kahverengi ve 41mm beyaz, altın modelleri 29 Eylül itibariyle, Watch 4 41 mm gümüş 3 Ekim ve Watch 4 46mm metal 10 ekim tarihleri itibariyle teslimata başlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.