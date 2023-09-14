Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İki hafta pil ömürlü Huawei Watch GT 4 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

    Düzenlen etkinlik kapsamında Huawei Watch GT 4 tanıtıldı. Yeni Uykuda Nefes Farkındalığı özelliği ve iki haftalık pil ömrünün yanı sırada Huawei Watch GT 4 fiyatı da etkinlikte açıklandı.
    Huawei Watch GT 4 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei, kısa bir süre önce düzenlediği etkinlik kapsamında yeni akıllı saati Huawei Watch GT 4’ü tanıttı. Watch GT 4, oldukça şık bir tasarımla gelirken yeni özelliklerle de zengin bir kullanımı hedefliyor. Bununla birlikte yeni Watch GT 4 akıllı saat pil ömrüyle de ön plana çıkıyor. İşte Watch GT 4 Türkiye fiyatı ve dahası:

    Huawei Watch GT 4 ve 2 haftalık pil ömrü

    Watch GT 3'ün halefi konumunda olan Huawei Watch GT 4 için öncelikle şunu söyleyelim: Cihaz, Android ve iOS uyumluluğuna sahip, bu nedenle bu saati tüm amiral gemisi akıllı telefonlarla eşleştirebilirsiniz.

    Watch GT 4, iki farklı boyut seçeneğiyle geliyor: 41mm ve 46mm. 41mm, şirketin "Kolye Tasarımı" olarak adlandırdığı bir kadran ile farklı tasarlanmış kayış kulplarına (18mm) sahip. Ayrıca, 352 ppi piksel yoğunluğuna sahip 1,32 inç büyüklüğünde AMOLED ekran bulunuyor. Cihazda 323mAh batarya yer alıyor ve Watch GT 4 41mm yedi günlük pil ömrü sunuyor.

    Huawei Watch GT 4 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Daha büyük olan 46mm, 22mm kayışlara sahip "Sekizgen Tasarım" kadranla geliyor. 46mm olan modelin ekran boyutu 1,43 inç’e yükselirken pil kapasitesi de 524mAh oluyor. Huawei’ye göre Watch GT 4 46mm, 14 günlük pil ömrü sunuyor.

    Bu teknik özelliklerin yanında Watch GT 4, özelleştirme seçeneklerine de sahip. Huawei’nin çok sayıda saat kadranı mevcut ve bunların çeşitli yönlerini günün tarzına uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Saat ayrıca Daima Açık Ekranı (AOD) da destekliyor. Watch GT 4, görünümünün ötesinde TruSeen 5.5 Plus markası altında çeşitli sağlık izleme teknolojileri içeriyor. Kalp atış hızınızı, uykunuzu, kan oksijeninizi, attığınız adımları ve gün boyunca yaktığınız kalorileri takip edebiliyor.

    Bunların ötesinde, regl döngünüzü de takip edebiliyor (vücut sıcaklığınızın yardımıyla). Ayrıca, yeni Uyku Nefes Farkındalığı özelliği, uyku sırasında nefes alışınızı izleyerek uyku apnesi semptomlarının belirlenmesine yardımcı oluyor. Watch GT 4, kapsamlı kalori yönetimi için yeni Stay Fit uygulamasını da destekliyor. Huawei ayrıca launcher ve widget'lardaki iyileştirmelerle kullanıcı deneyimini geliştirdiğini söylüyor. Bu arada iki modelde de suya dayanıklılık için 5ATM ve IP68 sertifikası bulunuyor.

    Huawei Watch GT 4 41mm teknik özellikleri

    Huawei Watch GT 4 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 1,32 inç AMOLED, 466 × 466 piksel, 352 PPI
    • Uyumluluk: Android 8 veya üstü / iOS 13 veya üstü
    • Takip: Kalp atış hızı izleme TreSeen 5.5+, formda kal uygulaması, uykuda nefes farkındalığı, döngü takibi, SpO2 ölçüm, sıcaklık takibi
    • Bağlantı: NFC, 2,4GHz, BT5.2, BR+BLE
    • Boyutlar: 41.3 mm × 41.3 mm × 9.8 mm
    • Ağırlık: Yaklaşık 37 g (kayış hariç)
    • Pil ömrü: 7 gün
    • Fiyat: 249 euro / 399 euro

    Huawei Watch GT 4 46mm teknik özellikleri

    Huawei Watch GT 4 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 1.43 inç AMOLED, 466 × 466 piksel, 326 PPI
    • Uyumluluk: Android 8 veya üstü / iOS 13 veya üstü
    • Takip: Kalp atış hızı izleme TreSeen 5.5+, formda kal uygulaması, uykuda nefes farkındalığı, döngü takibi, SpO2 ölçüm, sıcaklık takibi
    • Bağlantı: NFC, 2,4GHz, BT5.2, BR+BLE
    • Boyutlar: 46 mm × 46 mm × 10.9 mm
    • Ağırlık: Yaklaşık 48 g (kayış hariç)
    • Pil ömrü: 14 gün
    • Fiyat: 249 euro / 349 euro

    Huawei Watch GT 4 fiyatı ve çıkış tarihi

    Huawei Watch GT 4 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    46 mm Huawei Watch GT 4 Türkiye fiyatı 6.999 TL olarak açıklandı. 41 mm Huawei Watch GT 4 fiyatı ise 7.499 TL. Ön siparişe özel olarak Huawei hediyeler de veriyor. Halihazırda ön sipariş verenler 500 TL indirim, 2.498 TL değerinde hediye kayış ve 1 yıl uzatılmış garanti elde ediyor. Huawei Watch GT 4 fiyat listesi ise şu şekilde:
    • Watch GT 4 46mm - Siyah: 6.999 TL
    • Watch GT 4 46mm - Kahverengi: 7.499 TL
    • Watch GT 4 46mm - Metal: 9.999 TL
    • Watch GT 4 46mm - Yeşil: 7.499 TL
    • Watch GT 4 41mm - Beyaz: 7.499 TL
    • Watch GT 4 41mm - Altın: 8.499 TL
    • Watch GT 4 41mm - Gümüş: 9.999 TL

    Watch 4 46mm siyah, yeşil, kahverengi ve 41mm beyaz, altın modelleri 29 Eylül itibariyle, Watch 4 41 mm gümüş 3 Ekim ve Watch 4 46mm metal 10 ekim tarihleri itibariyle teslimata başlanacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sıfır araç mtv kim öder tyt türkçe 35 net nasıl yapılır menisküs yırtığı askerliğe engel mi böbrek kaç tl samsung buzdolabı su akıtıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    realme 9 Pro
    realme 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop F515EA-EJ3282
    ASUS Notebook Laptop F515EA-EJ3282
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız