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    ABD, altyapısından tüm Çin teknolojilerini kaldıracak

    ABD Temsilciler Meclisi, Çin telekom ekipmanlarının ülkenin altyapısından kaldırılması için oylamaya yapacak. Bu amaç doğrultusunda yaklaşık 3 milyar dolar harcanacak.
    ABD, altyapısından tüm Çin teknolojilerini kaldıracak Tam Boyutta Gör
    ABD Temsilciler Meclisi, Çin menşeli telekomünikasyon ekipmanlarının Amerikan kablosuz ağlarından çıkarılması için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir bütçe tahsisini de içeren yıllık savunma tasarısını önümüzdeki hafta oylayacak. ABD, Çinli ekipmanların ulusal güvenliği tehdit ettiğini düşünüyor.

    Amaç ulusal güvenliği sağlamak

    1.800 sayfalık tasarı metni, Çin’e yönelik başka maddeleri de içeriyor. Bunlar arasında Çin'in ABD ulusal güvenlik düzenlemelerinden kaçınma çabalarına ilişkin bir rapor talebi ve Çin'in biyoteknoloji yeteneklerinin mevcut durumuna dair bir istihbarat değerlendirmesi de yer alıyor.

    ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Huawei ve ZTE gibi Çinli telekom firmalarının ekipmanlarını kaldırmanın maliyetinin 4,98 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Ancak Kongre daha önce bu "sök ve değiştir" programı için yalnızca 1,9 milyar dolar tahsis etmişti. Yeni tasarıyla birlikte, FCC'nin belirttiği 3,08 milyar dolarlık bütçe açığının kapatılması hedefleniyor. Huawei ve ZTE, 5G altyapısı için öncü firmalar arasında yer alıyor.

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    ABD, uzun süredir Huawei ve diğer Çinli telekomünikasyon şirketlerini güvenlik riski olarak görüyor ve müttefiklerine de bu ekipmanları ağlarından temizleme çağrısında bulunuyor. FCC’nin 2019 yılında aldığı bir kararla, federal sübvansiyon alan telekom operatörlerinin Çin menşeli ekipmanları ağlarından çıkarması zorunlu hale gelmişti. FCC'nin "sök ve değiştir" programı kapsamında 126 operatörün etkilendiği belirtiliyor.

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