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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Kirin A1 çipi giyilebilir teknoloji ve kulaklıklar için geliyor

    Huawei'nin yeni tanıtılacak giyilebilir teknoloji ürünlerinde kullanılacak Kirin A1 çipi, kategorideki diğer tüm rakiplerinden daha iyi olsa da sadece Huawei tarafından kullanılacak.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Huawei’nin Amerikan firmalarından bağımsız hâle gelmek için çalışmaları devam ediyor. Firmanın bu alandaki ve mobil cihaz entegrasyonundaki en yeni ürünü ise Kirin A1 çipi oldu. Bu çip ile hedeflenen cihazlar akıllı saatler, aktivite takipçileri ve kulaklıklar.
    Geçen yıl firmadan gelen akıllı saat Huawei Watch GT modelinde zaten kendi işlemcisine yer veren Huawei, bu modeldeki uzun pil ömrünü bu çipsete (ve özel işletim sistemine) bağlamıştı. Kirin A1 çipsetiyle bu yıl Watch GT 2 modeli ve FreeBuds 3 kulaklıklara güç verecek Huawei, çipsetiyle bu ürünleri güçlendirecek.
    Bluetooth 5.1 ve Bluetooth LE 5.1 desteğini dâhili olarak sunan çipset, müzik dinleme deneyimini de iyileştirmek adına özel olarak tasarlanmış bir yapıya sahip.
    Huawei, bu çipset dâhilinde başka teknolojilerden de konuşuyor. Bunlar arasında özel çift kanal sekron iletim teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji, firmanın ifadesine göre enerji tüketimi ve ses kalitesi arasında bir denge tutturuyor. Bluetooth Ultra HD kodeklerine de sahip olan çipset, 6,5 Mbps maksimum bant genişliği de sunuyor.
    Qualcomm Snapdragon Wear 3100 ile direkt olarak rekabete girecek olan Kirin A1, şimdiki bilgilere göre sadece Huawei donanımlarında yer alacağından aslında açık pazarda diğer çipsetle karşılaşmayacak bile. Kirin A1’in temelinde, Huawei’nin Qualcomm’a bağlı kalmadan giyilebilir teknoloji ürünleri ve daha fazlasına hitap eden bir çipset üretebileceğinin kanıtı.


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