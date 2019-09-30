Xiaomi açıkladı: Bu yıl Mi Mix 4'ü beklemeyin

Xiaomi kısa süre önce fütüristik tasarıma sahip Mi Mix Alpha isimli akıllı telefonunu tanıttı. Çinli şirketin yeni bir Mix modeli üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu. Zira uzunca bir süredir Mi Mix 4'ün yolda olduğuna dair söylentiler var. Xiaomi bu konudaki sessizliğini bozdu.

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Daha önceki raporlarda Mi Mix 4'ün 90 Hz ekran, 108 megapiksel kamera, Snapdragon 855 Plus işlemci, 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanı ile geleceği öne sürülmüştü. Ancak şirket kanadından gelen resmi açıklamanın ardından tüm bu spekülasyonların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

2019'da Alpha haricinde Mix modeli çıkmayacak

https://twitter.com/AndroidSaint/status/1178554080282566656

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Xiaomi'de görev yapan üst düzey bir yetkili, bu yıl Mi Mix 4'ün piyasayabelirtti. Akıllı telefon Xiaomi fanları tarafından büyük birbekleniyordu. Ancak son açıklama ile birlikte bu beklentiler tamamenoldu. Sonuç olarak en azından bu yıl içindışında hiçbir Mix modeli görmeyeceğiz.