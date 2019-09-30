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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi açıkladı: Bu yıl Mi Mix 4'ü beklemeyin

    Uzunca bir süredir gündemi meşgul eden Xiaomi Mi Mix 4 hakkında yeni haberler var. Çinli teknoloji devi bu yıl Alpha dışında yeni bir Mix modelinin gelmeyeceğini açıkladı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi kısa süre önce fütüristik tasarıma sahip Mi Mix Alpha isimli akıllı telefonunu tanıttı. Çinli şirketin yeni bir Mix modeli üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu. Zira uzunca bir süredir Mi Mix 4'ün yolda olduğuna dair söylentiler var. Xiaomi bu konudaki sessizliğini bozdu.
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    Daha önceki raporlarda Mi Mix 4'ün 90 Hz ekran, 108 megapiksel kamera, Snapdragon 855 Plus işlemci, 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanı ile geleceği öne sürülmüştü. Ancak şirket kanadından gelen resmi açıklamanın ardından tüm bu spekülasyonların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

    2019'da Alpha haricinde Mix modeli çıkmayacak

    Xiaomi'de görev yapan üst düzey bir yetkili, bu yıl Mi Mix 4'ün piyasaya sürülmeyeceğini belirtti. Akıllı telefon Xiaomi fanları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ancak son açıklama ile birlikte bu beklentiler tamamen ortadan kalkmış oldu. Sonuç olarak en azından bu yıl için Alpha dışında hiçbir Mix modeli görmeyeceğiz.

    https://twitter.com/AndroidSaint/status/1178554080282566656 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    oguzhan diric 1 sa.
    Vivo nex 3'e benzer bir mix 4 bekliyordum olmadı.
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