Huawei, MWC 2015 fuarı için iki yeni ürünün ipuçlarını verdi





MWC 2015 fuarında akıllı telefon tarafında önemli bir ürün tanıtmayacak olan Huawei, bununla birlikte tablet ve akıllı saat tarafında ses getirecek ürünlere imza atmaya hazırlanıyor. Firma iki ürün ile ilgili ipuçları paylaştı.





İlk ürün bir akıllı saate benziyor. Firmanın yol haritasında da yer alan Android Wear işletim sistemli akıllı saati muhtemelen MWC 2015 fuarında tanıtılacak. Premium seviyede olması beklenen üründe afişteki logolardan 4G LTE desteği de olabileceği beilrtiliyor. Bu bakımdan cihaz bağımsız çalışabilecek bir yapıda olacak.





Diğer görselin ise bir tablet modeline ait olduğu düşünülüyor. Daha önce Çin'deki sertifika onaylarında ortaya çıkan Huawei Honor X2 tablet modelinde 7 inçlik Full HD ekran, 3GB RAM, Kirin 925 yongaseti, 5500mAh gücünde batarya şeklinde özellikler olması bekleniyor. Modelin fiyatı 320$ civarında olacak.





Huawei'nin bunun haricinde Mate 7 Compact adında bir akıllı telefon tanıtacağı belirtiliyor. Ascend Mate 7 modelini temel alacak olan üründe farklı olarak ekran 5.5 inç boyutuna sahip olacak.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-teases-a-stand-alone-4G-LTE-smartwatch-for-MWC-2015_id66027