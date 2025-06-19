Huawei, Mate XT 2 ile dayanıklılık konusunda çıtayı yukarı çekiyor

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Huawei, katlanabilir telefon pazarındaki yenilikçi yaklaşımını bir adım ileri taşıyor. Geçtiğimiz dönemde duyurulan Mate XT modeliyle dikkatleri üzerine çeken şirket, şimdi ise bu serinin yeni üyesi Mate XT 2 ile gündemde. Gelen son sızıntılar, cihazın özellikle dayanıklılık konusunda önemli bir sıçrama yapacağını ortaya koyuyor.

Yeni iddialara göre Huawei Mate XT 2, ultra esnek cam teknolojisiyle donatılacak. Bu camın, Samsung’un Çin’e özel olarak sunduğu Galaxy Z Fold 6'nın premium versiyonu W25’te de kullanılan UFG (ultra flexible glass) teknolojisi olduğu söyleniyor. UFG, klasik UTG (ultra ince cam) kaplamalara kıyasla daha yüksek dayanıklılık ve esneklik sağlıyor. Samsung’un bu teknolojiyi Alman cam üreticisi Schott’tan temin ettiği bilinirken, Huawei’nin bu alanda Çin menşeli yeni bir tedarikçiyle çalıştığı düşünülüyor. Bu da pazarda önemli bir rekabetin habercisi olabilir.

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Öte yandan, Mate XT 2’nin teknik özellikleri hakkında da bazı detaylar netleşmeye başladı. Cihazın, Huawei Pura 80 serisinde de kullanılan Kirin 9020 işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Üç katlanabilir form yapısıyla dikkat çeken telefonun, yılın ikinci yarısında Mate X7 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Henüz kesinleşmiş bir lansman tarihi olmasa da Huawei’nin bu modeliyle katlanabilir telefon rekabetine ciddi bir ivme kazandıracağı şimdiden konuşuluyor.

Dayanıklılık konusundaki eleştirilere bu kez sağlam bir yanıt vermeye hazırlanan Huawei, yeni Mate XT 2 ile hem mühendislik hem de tasarım anlamında çıtayı yukarı taşıyacak gibi görünüyor. Katlanabilir cihazlarda daha uzun ömürlü kullanım vadeden bu yeni cam teknolojisi, sektörde standartları yeniden tanımlayabilir.

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Huawei, Mate XT 2 ile dayanıklılık çıtasını yukarı çekiyor

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