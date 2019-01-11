Huawei Mate 20 Pro'nun resmi aksesuarları neler?

Huawei’in amiral gemisi akıllı telefonu Mate 20 Pro ile kullanabileceğiniz Huawei tarafından üretilen bir takım aksesuarlar bulunuyor. Bu yazımızda Huawei tarafından üretilen Mate 20 Pro aksesuarlarını listeledik.

Su altı kılıf

Su altı kılıf ile Huawei Mate 20 Pro’yu denizde ve havuzda kullanabilirsiniz. Kılıf, 5 metre derinlikte 50 dakika boyunca suya karşı dayanıklılık sunuyor. Telefonun “su altı çekim modu” sayesinde güzel kareler yakalayabilmek mümkün.

Huawei Mate 20 Pro, kılıf olmadan suya karşı IP68 sertifikası standartlarında dayanıklılık sunuyor. Huawei’in su altı kılıfı sayesinde daha derin sularda çekim yapabiliyoruz.

Huawei Watch GT

Huawei Watch GT akıllı saat ile birlikte mobil kullanım deneyiminizi daha ileriye taşıyabilirsiniz. 1.39 inç boyutunda ekrana ve paslanmaz çelik kasaya sahip saat, 2 haftaya varan pil ömrü sunuyor. Saat ile bildirimlerinizi kontrol edebilir, fiziksel aktivitelerinizi raporlayabilirsiniz.

Huawei TalkBand B3 Lite

Huawei’in bu aksesuarı hem akıllı bileklik hem de Bluetooth kulaklık olarak kullanılabiliyor. Egzersiz verilerinizi depoluyor, telefona bildirim gelince titriyor. Bu bilekliği özel kılan şey ise, bilekliği yuvasından çıkararak Bluetooth kulaklık olarak kullanabiliyorsunuz.

Kablosuz şarj cihazı

Huawei’in resmi kablosuz şarj cihazı ile Mate 20 Pro’yu hızlı ve güvenli bir şekilde şarj edebilirsiniz. Kompakt tasarıma sahip şarj pedi, 15 W güç sunuyor. Üzerindeki LED aydınlatma, şarj esnasında hoş bir ambiyans yaratıyor.

Taşınabilir şarj cihazı

Huawei Mate 20 Pro’nun 4200 mAh büyüklüğündeki bataryasının yetersiz kaldığı durumlarda 10000 mAh kapasiteye sahip powerbank ile telefonunuzu şarj edebilirsiniz. 9V/2A ve 5V/2A'i destekleyen çıkışa sahip olan Huawei 10000 mAh Şarj Ünitesi, güvenlik ve hızlı şarj sunuyor.