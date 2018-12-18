Huawei Matebook 13 fiyatı belli oldu

Huawei’nin çerçevesiz ultra ince tasarımı ve Huawei Share 3.0 kablosuz aktarım teknolojisi ile dikkat çeken yeni Matebook 13 dizüstü modeli satışa çıkıyor. Modelin fiyatlandırması da belli oldu.

Huawei Matebook 13 özellikleri ve fiyatı

13 inçlik IPS ekranında 2160×1440 çözünürlük sunan modelin sağ ve sol çerçeveleri 4.4mm kalınlığında. Bu sayede ekran-kasa oranı yüzde 88 seviyesine çıkabiliyor. 1000:1 kontrast oranına sahip olan model 300 nit parlaklık sunuyor.

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Elmas kesim teknolojisiyle üretilen alüminyum gövde 14.9mm kalınlığa sahip. Ağırlık ise 1.28Kg civarında gerçekleşiyor. İnce çerçeveler sayesinde rakiplerine göre daha kompakt olan model dokunmatik özelliğe sahip değil.

4 çekirdekli/8 izlek birimli Intel Core i7-8565U ve Intel Core i5-8265 seçenekleri sunan modelde 2GB GDDR5 bellekli Nvidia MX 150 ekran kartı yer alıyor. RAM bellek 8GB olarak belirlenirken depolama kapasitesi 512GB seviyesine kadar çıkıyor.

Artan performans nedeniyle firma yeni bir soğutma sistemine yer vermiş. 7 adet sensör sürekli olarak sıcaklığı kontrol ederken çift fan ile sıcak hava en iyi şekilde tahliye ediliyor. 3670mAh kapasiteli batarya 10 saate kadar kullanım ömrü sunarken hızlı şarj desteğine sahip.

Güç tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucu olarak görev yapıyor. EMUI 9.0 ve NFC özelliğine sahip telefonlar ile hızlı veri aktarımı sağlayan Huawei Share 3.0 teknolojisi ilk kez kullanılmış. Bağlantı tarafında iki adet USB Tip-C, WiFi AC ve Bluetooth 5.0 var.

Core i5 işlemcili Huawei Matebook 13 modeli 3 farklı konfigürasyona sahip. 256GB kapasiteli versiyon 725$ civarında. Harici ekran kartı opsiyonu 783$ olarak belirlenmiş. 512GB kapasiteli versiyon 826$ iken harici grafik yer almıyor. Core i7 işlemcili versiyon ise 512GB ve harici ekran kartlı olarak 927$ civarında satılacak.