Haftaya A101 marketler Türkiye’de ilk kez Samsung Android Go telefonu satacak

Türkiye’de ilk kez satılacak akıllı telefonlar dendiğinde akla artık A101 geliyor. Ülkemizde ilk kez Honor 8X modelini satışa sunan A101 marketler bu kez de Samsung’un Android Go telefonuna el attı.
20 Aralık A101 aktüel ürünler
20 Aralık A101 aktüel ürünler arasında Samsung Galaxy J4 Core modeli dikkat çekiyor. Android Go telefonu olarak lanse edilen Galaxy J4 Core ilk kez A101 marketler üzerinden ülkemiz pazarına giriyor.
6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan Galaxy J4 Core modeli 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. 1GB RAM ve 16GB depolama ile desteklenen model 3300mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.
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Ön ve arka tarafta 8MP çözünürlüğünde kamera yer alırken düşük donanımlı sistemler için akıcılık sağlamayı amaçlayan Android 8.1 Go işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Telefon için belirlenen fiyat 1099TL. GM 8 Go modeli bu anlamda biraz daha ucuz sayılabilir.
Diğer taraftan Lenovo Tab 7 Essential tablet modeli de haftaya satışa çıkacak. Giriş seviyesi olan tablet modelinde 7 inç ekran, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 3450mAh kapasiteli batarya yer alıyor. 399TL fiyat uygun görünüyor ancak bu donanımın artık güncel uygulamalarda zorlandığını belirtelim.
Son olarak Piranha’nın Gaming serisi oyuncu ekipmanları da satışa sunulacak. Piyasaya göre kalitenin biraz daha düşük tutulduğu Piranha Gaming serisinde kulaklık 34.95TL, klavye ve fare de 29.95TL fiyat etiketine sahip.
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ülkemizde 1100tl istiyorlar. Gülsek mi ağlasak mı bilemedim.
990 TL sıfır kutulu...
Cihaz gelen güncellemeler sonucu resmen boş yer yoktu ayrıca 1 GB ram illa takılı kalıyor.
Tek + yani siz uygulamadan çıkınca arkaplanda çalışmasına izin vermiyor ama cihaz kasmasin diye sadece
Facebook Messenger Lite
Facebook Lite
WhatsApp messenger
Xe money Convert uygulamalari vardı...
2 hafta dayanamadım 990 aldım ,759 sattım
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