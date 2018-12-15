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Haftaya A101 marketler Türkiye’de ilk kez Samsung Android Go telefonu satacak

Samsung’un Android Go işletim sistemli Galaxy J4 Core akıllı telefon modeli ilk kez A101 marketlerde satışa sunulacak. 20 Aralık A101 marketlerde Galaxy J4 Core modeli var.
5 ay
17,1b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye’de ilk kez satılacak akıllı telefonlar dendiğinde akla artık A101 geliyor. Ülkemizde ilk kez Honor 8X modelini satışa sunan A101 marketler bu kez de Samsung’un Android Go telefonuna el attı.

20 Aralık A101 aktüel ürünler

20 Aralık A101 aktüel ürünler arasında Samsung Galaxy J4 Core modeli dikkat çekiyor. Android Go telefonu olarak lanse edilen Galaxy J4 Core ilk kez A101 marketler üzerinden ülkemiz pazarına giriyor.

6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan Galaxy J4 Core modeli 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. 1GB RAM ve 16GB depolama ile desteklenen model 3300mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.

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Ön ve arka tarafta 8MP çözünürlüğünde kamera yer alırken düşük donanımlı sistemler için akıcılık sağlamayı amaçlayan Android 8.1 Go işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Telefon için belirlenen fiyat 1099TL. GM 8 Go modeli bu anlamda biraz daha ucuz sayılabilir.

 

Haftaya A101 marketler Türkiye’de ilk kez Samsung Android Go telefonu satacak
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Diğer taraftan Lenovo Tab 7 Essential tablet modeli de haftaya satışa çıkacak. Giriş seviyesi olan tablet modelinde 7 inç ekran, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 3450mAh kapasiteli batarya yer alıyor. 399TL fiyat uygun görünüyor ancak bu donanımın artık güncel uygulamalarda zorlandığını belirtelim.

Son olarak Piranha’nın Gaming serisi oyuncu ekipmanları da satışa sunulacak. Piyasaya göre kalitenin biraz daha düşük tutulduğu Piranha Gaming serisinde kulaklık 34.95TL, klavye ve fare de 29.95TL fiyat etiketine sahip.


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Akbaba89 5 ay en beğenilen
1099 lira şaka mısınız?
1 Yanıt Yanıtla +24
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Symbianist 5 ay
Elin Avrupalısı Amerikalısı aynı paraya iPhone alıyor Galaxy alıyor lanet olsun.
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Fashionality 5 ay
bir cok kisi "ama bu Android Go, cok yuksek donanima ihtiyaci yok" diye dusunuyor ve yaniliyorlar... yedek telefon olarak kullandigim cihazda Android Go yuklu ve telefon bir sure sonra cok ciddi anlamda yavaslamaya, donmaya hatta kendi kendine acilip kapanmaya falan basliyor... Android Go icin yapilmis lite etiketine sahip uygulamalar zaten berbat otesi... Android Go bence tamamen bir aldatmaca... ekonomik anlamda durumu musait olmayan kesime "donanimi dusuk ama bizim yaptigimiz ozel sistem sayesinde akici calisiyor" mesajiyla cop, bes para etmez telefonlar satmaktan baska bir sey degil... eskiden de 1 GB ramli cihazlar vardi (cok eskiye gitmeye gerek yok gerci, dort sene once piyasadaki orta segment bircok cihazda 1 GB ram vardi) ama bu kadar yavas calisan bir sistem gormedim simdiye kadar...
bir cok kisi "ama bu Android Go, cok yuksek donanima ihtiyaci yok" diye dusunuyor ve yaniliyorlar... yedek telefon olarak kullandigim cihazda Android Go yuklu ...
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Umutcan 5 ay
Android GO barındıran cihazlar girişin girişi seviyedeki ürünler, sağlıklı bir dolar kuruyla 100-150tl etmesi gereken ucuz ürünler ama gelgelelim
ülkemizde 1100tl istiyorlar. Gülsek mi ağlasak mı bilemedim.
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Technotronic 5 ay
Millet bilgisizlikten sırf Samsung markası diye gider alır.
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ibodh 5 ay
Android gönder yazılımına sahip General Mobile Go aldım.
990 TL sıfır kutulu...
Cihaz gelen güncellemeler sonucu resmen boş yer yoktu ayrıca 1 GB ram illa takılı kalıyor.
Tek + yani siz uygulamadan çıkınca arkaplanda çalışmasına izin vermiyor ama cihaz kasmasin diye sadece
Facebook Messenger Lite
Facebook Lite
WhatsApp messenger
Xe money Convert uygulamalari vardı...
2 hafta dayanamadım 990 aldım ,759 sattım
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Tommy Shelby 5 ay
Çöp
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Vartolu Saadettin 5 ay
klavyeyi alayim mi
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OverClocK1ng 5 ay
Özelliklerine baktım da. Buna çöp demek, çöpe hakarettir. 1GB RAM nedir yaaa.
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pcfk 5 ay
Go telefonlar hiçbir işe yaramaz. İlk önce sadece Go'ya özgü bir mağaza açılması lazım.
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DPLALİ 5 ay
Bunu alacağınıza 2. El İPhone 5S alın hem kasmaz hem de PUBG rahatça oynatır. Adamlar hala 6 sene öncenin donanımında takılı kalmışlar yuh artık!
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dencedenceo 5 ay
Gayet iyi
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Fashionality 5 ay
bir cok kisi "ama bu Android Go, cok yuksek donanima ihtiyaci yok" diye dusunuyor ve yaniliyorlar... yedek telefon olarak kullandigim cihazda Android Go yuklu ve telefon bir sure sonra cok ciddi anlamda yavaslamaya, donmaya hatta kendi kendine acilip kapanmaya falan basliyor... Android Go icin yapilmis lite etiketine sahip uygulamalar zaten berbat otesi... Android Go bence tamamen bir aldatmaca... ekonomik anlamda durumu musait olmayan kesime "donanimi dusuk ama bizim yaptigimiz ozel sistem sayesinde akici calisiyor" mesajiyla cop, bes para etmez telefonlar satmaktan baska bir sey degil... eskiden de 1 GB ramli cihazlar vardi (cok eskiye gitmeye gerek yok gerci, dort sene once piyasadaki orta segment bircok cihazda 1 GB ram vardi) ama bu kadar yavas calisan bir sistem gormedim simdiye kadar...
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