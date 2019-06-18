Huawei MediaPad M6'nın tanıtım tarihi belli oldu

Huawei’nin 21 Haziran tarihinde Nova 5 serisi akıllı telefonlarını tanıtacağını biliyorduk. Görünüşe bakılırsa şirketin lansmanda sahneye çıkaracağı tek şey yeni telefonları olmayacak.

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Çinli teknoloji Cuma günü düzenlenecek etkinlikte Huawei MediaPad M6 olarak adlandırılan yeni tabletini de tanıtacağını açıkladı. Tabletin biri 8.4 inç diğeri ise 10.7 inç ekrana sahip iki versiyonu olacağı söyleniyor.

Huawei MediaPad M6'nın beklenen özellikleri

Her iki tabletin de tasarım ve teknik özellik bakımından önceki modellere kıyasla önemli yeniliklerle gelmesi bekleniyor. MediaPad M5 ve M6 arasındaki en önemli farklardan biri işlemci olacak.

Yakında tanıtılacak olan tabletin hem 8.4 inç hem de 10.7 inçlik versiyonu Kirin 980 yonga setinden güç alacak. Mevcut MediaPad M5 sadece 4 GB RAM'e sahip. Bu da takdir edersiniz ki çoklu görevler için kesinlikle yeterli değil.

Bu nedenle yeni MediaPad M6'nın 6 GB RAM ile piyasaya sürülebileceği belirtiliyor. İnce çerçeveli bir tasarım ile gelmesi beklenen tablette fiziksel Ana Ekran tuşu yer almayacak.