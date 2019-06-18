Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei MediaPad M6'nın tanıtım tarihi belli oldu

Huawei, 21 Haziran'da Nova 5 serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli şirket aynı etkinlikte merakla beklenen MediaPad M6 adlı yeni tabletini de duyuracak.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
1,9b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei’nin 21 Haziran tarihinde Nova 5 serisi akıllı telefonlarını tanıtacağını biliyorduk. Görünüşe bakılırsa şirketin lansmanda sahneye çıkaracağı tek şey yeni telefonları olmayacak.
Ayrıca Bkz. "Huawei Nova 5 serisi 32 megapiksel ön kamera ile gelecek"
Çinli teknoloji Cuma günü düzenlenecek etkinlikte Huawei MediaPad M6 olarak adlandırılan yeni tabletini de tanıtacağını açıkladı. Tabletin biri 8.4 inç diğeri ise 10.7 inç ekrana sahip iki versiyonu olacağı söyleniyor.

Huawei MediaPad M6'nın beklenen özellikleri

Her iki tabletin de tasarım ve teknik özellik bakımından önceki modellere kıyasla önemli yeniliklerle gelmesi bekleniyor. MediaPad M5 ve M6 arasındaki en önemli farklardan biri işlemci olacak.
Yakında tanıtılacak olan tabletin hem 8.4 inç hem de 10.7 inçlik versiyonu Kirin 980 yonga setinden güç alacak. Mevcut MediaPad M5 sadece 4 GB RAM'e sahip. Bu da takdir edersiniz ki çoklu görevler için kesinlikle yeterli değil.
Bu nedenle yeni MediaPad M6'nın 6 GB RAM ile piyasaya sürülebileceği belirtiliyor. İnce çerçeveli bir tasarım ile gelmesi beklenen tablette fiziksel Ana Ekran tuşu yer almayacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
intel7mix 5 gün en beğenilen
4 GB yetersizmiş çoklu görevler için, he he yetersiz anlıyorum seni.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 5 gün
MediaPad M6 icin 2K ekran ile geliyor... Keske 4K olsaymis :/
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Kirin 980 de niye israr ediyorki.. Koy soyle Snapdragon 855 li minimum 6 GB RAM 8 de beraberinde olsun...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 5 gün en beğenilen
4 GB yetersizmiş çoklu görevler için, he he yetersiz anlıyorum seni.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 5 gün
En güçlü tabletler listesinde yerini kapar güzel fiyatla gelirse.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 gün Mozilla, Firefox'un önemli bir güvenlik açığı için güncelleme yayınladı 5 gün PCIe 6 standardı duyuruldu 5 gün Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupe tanıtıldı 5 gün Yeni Game of Thrones dizisinin çekimleri başladı 5 gün Monster Hunter kısa fragmanı sızdırıldı 5 gün Apple Watch güncellemeleri doğrudan saat üzerinde yapılacak 5 gün Siemens Gamesa’dan volkanik kayaların kullanıldığı enerji depolama merkezi 5 gün İtalyan bankaları Blockchain kullanacak 5 gün 2019 Peugeot 2008 tanıtıldı: Yeni tasarım ve tam elektrikli versiyon 5 gün Harry Potter: Wizards Unite oyununun çıkış tarihi belli oldu 5 gün Microsoft, klavyelerde Office tuşu olmasını istiyor 5 gün Comcast’ten uzaktan kumanda ihtiyacını ortadan kaldıran teknoloji: Xfinity X1 5 gün Samsung Galaxy Note 9'un kamerasına gece modu geldi 5 gün LG Stylo 5'in resmi basın görseli yayınlandı 5 gün Overwatch gelişmiş yeniden oynatma özelliğini devreye soktu 5 gün Xiaomi Mi 9T ön inceleme: Tüm detaylar 5 gün Amazon'un ilginç süper kahraman dizisi 'The Boys' için fragman yayınlandı 5 gün Hummer, elektrikli SUV markası olarak geri dönebilir 5 gün Facebook Libra resmen tanıtıldı 5 gün 5700MHz'lere ulaşan bellek kiti | Overclock ile coşuyor 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Huawei MediaPad M6'nın tanıtım tarihi belli oldu Sonraki tvOS 13’e resim içinde resim özelliği geldi 5 gün Intel üretim desteği için Samsung’un kapısını çaldı 5 gün MIUI ara yüzü uygulama menüsüne kavuşuyor 6 gün Vietnam'ın yerli otomobili Fadil, 16 bin 900 dolardan satışa sunuldu 6 gün 2 milyar dolar elde eden şantaj yazılımı emekli oldu 6 gün Zengin İletişim Hizmetleri – RCS yaygınlaşmaya başlıyor 6 gün Spotify, dinlediğiniz podcast türüne göre reklam gösterecek 6 gün Karşınızda geleceğin anakartı | Asus Prime Utopia 6 gün Nikon'dan profesyonel seviyede aynasız fotoğraf makinesi geliyor 6 gün Samsung ekran pazarının lideri olmaya devam ediyor 6 gün 2019 Renault Zoe tanıtıldı: Yeni 135 bg'lik motor ve 390 km menzil 6 gün Sony'nin yeni üç kameralı telefonunun görüntüsü sızdı 6 gün Samsung, çift ekranlı akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor 6 gün Mars Keşif Uydusu'nun HİRISE kamerasından etkileyici krater görüntüsü 6 gün Yeni Porsche 718 Boxster Spyder ve 718 Cayman GT4 tanıtıldı 6 gün Xiaomi Mi Band 4 Türkiye fiyatı açıklandı! 6 gün Xiaomi Mi 9T Türkiye fiyatı belli oldu! 6 gün Huawei dizüstü bilgisayarlar Microsoft mağazasına geri döndü 6 gün Dr. Mario World 10 Temmuz’da mobil platformlara geliyor 6 gün Florida eyaleti otonom araçların sürücüsüz test edilmesine izin verdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim