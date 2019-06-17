Huawei Nova 5 serisi 32 megapiksel ön kamera ile gelecek

Çinli teknoloji devi Huawei bu Cuma, Nova 5 serisini tanıtacak. Seri kapsamında üç veya dört model duyurulması bekleniyor. Bunlardan biri de amiral gemisi Nova 5 Pro olacak. Cihazın renk ve depolama seçenekleri kısa süre önce ortaya çıkmıştı. Şirket şimdi ise Nova 5 serisi akıllı telefonların 32 megapiksel selfie kamerasıyla donatılacağını onayladı.

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Yayınlanan poster cihazdaki 32 megapiksel kameranın süper gece çekimi modunu destekleyeceğini gösteriyor. Yani Nova 5 serisi telefonlar düşük ışık koşullarında bile daha iyi selfie çekebilecekler. Poster ayrıca telefonun damla çentikli bir ekrana sahip olacağını gözler önüne serdi.

Dört arka kamerası olacak

Son raporlara göre Huawei Nova 5 Pro, 48 megapiksel + 16 megapiksel + 2 megapiksel + ToF sensörden oluşan dörtlü kamera sistemine sahip olacak. Kirin 980 yonga seti ile güçlendirilecek telefon 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama ile donatılmış iki versiyon olarak piyasaya sürülecek.

Akıllı telefonun Siyah, Yeşil, Mor ve Turuncu gibi renk seçenekleri ile geleceği belirtiliyor. Huawei Nova 5 Pro ile ilgili diğer söylentiler arasında 6.39 inç Full HD+ AMOLED ekran ve 40 W hızlı şarj destekli 3.500 mAh pil bulunuyor.

https://www.weibo.com/2836883273/HziPFAsg0