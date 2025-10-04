Huawei Nova Flip S: Yeni Kirin 8030 işlemcili katlanabilir telefon yolda

Tam Boyutta Gör Huawei, katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını sürdürmek için Nova Flip S modeliyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Yeni cihaz, markanın mevcut Nova Flip modelinin devamı niteliğinde olacak ancak bu kez kaputun altında önemli bir değişiklikle karşımıza çıkacak. Sızıntılara göre Huawei Nova Flip S, yeni Kirin 8020 veya Kirin 8030 işlemciyle güçlendirilecek.

Nova Flip S, güçlü donanımı ve şık tasarımıyla dikkat çekmeye hazırlanıyor

Paylaşılan bilgilere göre Nova Flip S’in kalbinde Nova 14 Ultra’da da kullanılan Kirin 8020 veya yeni nesil Kirin 8030 çipi yer alabilir. Kirin 8020, 2.285 GHz hızında çalışan bir ana çekirdek, 2.05 GHz hızında üç çekirdek ve 1.3 GHz hızında dört verimlilik çekirdeğinden oluşan bir mimariye sahip. Kirin 8030’un ise daha yüksek saat hızları ve geliştirilmiş 5G bağlantı kararlılığı sunması bekleniyor.

Bu değişim, cihazın genel performansını artırırken özellikle termal yönetim ve pil verimliliği açısından da avantaj sağlayabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse standart Nova Flip modeli Kirin 8000 işlemciyle piyasaya çıkmış ve 2.40 GHz’e kadar hızlara ulaşabilmişti. Dolayısıyla Kirin 8020 veya 8030’a geçiş, kullanıcı deneyiminde belirgin bir fark yaratabilir.

Tasarım tarafında ise Huawei’nin büyük bir devrim yapması beklenmiyor. Nova Flip S’nin önceki modelle benzer bir form faktörünü koruyacağı, ancak yeni renk seçenekleriyle fark yaratacağı tahmin ediliyor. Sakura Pembesi, Beyaz, Gök Mavisi, Parlak Siyah, Kum Siyahı ve Yeşil renkleriyle piyasaya çıkması beklenen model, zarif tasarımıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek gibi görünüyor.

Cihazın dış kısmında selefindeki gibi 2,14 inç kare kapak ekranı ve iç kısmında 6,94 inç’lik ana ekranı koruması bekleniyor. Yazılım tarafında ise cihazın HarmonyOS 5.1 sürümüyle kutudan çıkacağı da bildiriliyor. Son olarak henüz resmi lansman tarihi açıklanmasa da cihazın 2025’in son çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

