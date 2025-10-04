Huawei de ultra ince telefon akımına katılıyor: iPhone Air'den ince olabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, son dönemde popüler olan ince akıllı telefon akımına katılmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre şirket, iPhone Air'den ince olacağı belirtilen telefonu şu anda test ediyor. Çinli bir blog yazarının ilk sızıntıları, cihazın Mate 80 serisine ait olacağını ve "Mate 80 Air" olarak adlandırılabileceğini öne sürüyor.

Huawei Mate 80 Air neler sunacak?

Yaklaşan telefonun, Huawei'nin yeni Kirin 9030 5G yonga setine sahip olması bekleniyor. 2 TB'a kadar depolama alanı seçeneklerine sahip olması beklenen telefonun, fiziksel bir SIM yuvasına sahip olmayacağı, sadece eSIM desteği sunacağı belirtiliyor. Huawei'nin ayrıca, 2025'in sonlarına doğru piyasaya sürülebilecek özel bir eSIM yönetim özelliği geliştirdiği de bildiriliyor.

OnePlus 15'in tüm özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor 1 gün önce eklendi

Huawei, telefonu 5,5 mm kalınlığındaki Apple iPhone Air'dan daha ince yapmayı hedefliyor. İnce tasarımına rağmen şirket, birçok rakibinden daha iyi pil ömrü sağlamak için yenilikçi silikon karbon pil teknolojisi kullanmayı planlıyor.

Şuanda test aşamasında olan cihazın 2025'in dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei de ultra ince akıllı telefon akımına katılıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: