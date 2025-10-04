Huawei de ultra ince telefon akımına katılıyor: iPhone Air'den ince olabilir

Huawei Mate 80 Air neler sunacak?
Yaklaşan telefonun, Huawei'nin yeni Kirin 9030 5G yonga setine sahip olması bekleniyor. 2 TB'a kadar depolama alanı seçeneklerine sahip olması beklenen telefonun, fiziksel bir SIM yuvasına sahip olmayacağı, sadece eSIM desteği sunacağı belirtiliyor. Huawei'nin ayrıca, 2025'in sonlarına doğru piyasaya sürülebilecek özel bir eSIM yönetim özelliği geliştirdiği de bildiriliyor.
Huawei, telefonu 5,5 mm kalınlığındaki Apple iPhone Air'dan daha ince yapmayı hedefliyor. İnce tasarımına rağmen şirket, birçok rakibinden daha iyi pil ömrü sağlamak için yenilikçi silikon karbon pil teknolojisi kullanmayı planlıyor.
Şuanda test aşamasında olan cihazın 2025'in dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...