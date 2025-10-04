Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei de ultra ince telefon akımına katılıyor: iPhone Air'den ince olabilir

    Gelen bilgilere göre Huawei, iPhone Air'den ince olacağı belirtilen telefonu şu anda test ediyor. Telefonun Mate 80 Air olarak adlandırabileceği belirtiliyor.    

    Huawei de ultra ince akıllı telefon akımına katılıyor Tam Boyutta Gör
    Huawei, son dönemde popüler olan ince akıllı telefon akımına katılmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre şirket, iPhone Air'den ince olacağı belirtilen telefonu şu anda test ediyor. Çinli bir blog yazarının ilk sızıntıları, cihazın Mate 80 serisine ait olacağını ve "Mate 80 Air" olarak adlandırılabileceğini öne sürüyor.

    Huawei Mate 80 Air neler sunacak?

    Yaklaşan telefonun, Huawei'nin yeni Kirin 9030 5G yonga setine sahip olması bekleniyor. 2 TB'a kadar depolama alanı seçeneklerine sahip olması beklenen telefonun, fiziksel bir SIM yuvasına sahip olmayacağı, sadece eSIM desteği sunacağı belirtiliyor. Huawei'nin ayrıca, 2025'in sonlarına doğru piyasaya sürülebilecek özel bir eSIM yönetim özelliği geliştirdiği de bildiriliyor.

    Huawei, telefonu 5,5 mm kalınlığındaki Apple iPhone Air'dan daha ince yapmayı hedefliyor. İnce tasarımına rağmen şirket, birçok rakibinden daha iyi pil ömrü sağlamak için yenilikçi silikon karbon pil teknolojisi kullanmayı planlıyor.

    Şuanda test aşamasında olan cihazın 2025'in dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. 

    Kaynakça https://www.ithome.com/0/886/914.htm https://www.gizmochina.com/2025/10/03/huaweis-ultra-thin-smartphone-leak-slimmer-than-iphone-air/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 1 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    havalı apartman isimleri clio 4 lastik kaptörü kontrol ettirin eve yusufçuk girmesi ne anlama gelir egea 1.6 multijet motor yağı tavsiyesi doğalgaz ocağı kırmızı yanıyor ne yapmalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum