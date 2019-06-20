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Huawei MediaPad M6'nın yeni görselleri ortaya çıktı

Huawei'nin 21 Haziran'da Nova 5 serisi akıllı telefonları ile birlikte tanıtacağı yeni tabletinin görselleri ortaya çıktı. MediaPad M6'nın iki farklı versiyonu olacak.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei MediaPad M6, 21 Haziran'da Huawei Nova 5 serisi ile birlikte tanıtılacak. Lansman öncesinde merakla beklenen tabletin görselleri internete düştü. Slashleaks tarafından yayınlanan görüntüler, MediaPad M6'nın LED flaşlı tek arka kamera ile geleceğini gösteriyor.
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Alüminyum gövdeye sahip tabletin alt kısmında klavyeye bağlamak için kullanılacak konektör ile birlikte çift hoparlör ızgarası var. Yan tarafında ise ses kontrol düğmeleri, güç düğmesi, USB Type-C bağlantı noktası microSD kart tepsisi ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Küçük versiyonda ana ekran tuşu yok

Bu arada şirket MediaPad M6'nın hem 8.4 inç hem de 10.7 inç modellerinin tasarımını ortaya koyan bir poster yayınladı. Tabletin küçük versiyonunda fiziksel Ana Ekran tuşu yer almayacak. Büyük modelin ise fiziksel Ana Ekran tuşunu koruyacağı görülüyor.
Yeni MediaPad M6 serisi, 21 Haziran tarihinde Nova 5i, Nova 5 ve Nova 5 Pro'dan oluşan Huawei Nova 5 serisi ile birlikte duyurulacak. 

http://www.slashleaks.com/l/huawei-mediapad-m6-10 Yorum Yaz
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