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Dört arka kameralı Motorola One Pro ortaya çıktı

Motorola tarafından yakında piyasaya sürülecek Motorola One Pro'nun yeni görselleri ortaya çıktı. Dört arka kameraya sahip telefon damla çentikli ekran ile gelecek.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız Nisan ayında Motorola'nın ilk dört kameralı telefonunun CAD tabanlı render görselleri yayınlanmıştı. Şimdi ise Lenovo bünyesinde yer alan şirketin, adından oldukça söz ettirecek telefonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
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Cashkaro adlı internet sitesi Motorola One Pro’nun tasarımını gözler önüne seren birkaç basın görseli paylaştı. Cihaz, Google’ın Android One programının bir parçası olarak piyasaya sürülecek. Akıllı telefonla ilgili en dikkat çekici detay ise dört arka kameraya sahip olması.

Dört arka kameralı telefonlar arasına katılacak

Şu anda piyasadaki telefonları çoğu çift veya üçlü kamera sistemi ile donatılmış durumda. Dört arka kameralı telefon sayısı çok az. Bu da Motorola One Pro'nun rekabette kolayca öne çıkabileceği anlamına geliyor. Ne yazık ki akıllı telefonla ilgili dörtlü kamera dışında pek fazla bilgi yok.
Cashkaro, cihazın 3.5 mm kulaklık girişini koruyacağını ve USB-C bağlantı noktası ile geleceğini iddia ediyor. Şu an için bildiklerimiz bununla sınırlı. Ancak yayınlanan görseller Motorola One Pro lansmanının çok yaklaştığını gösteriyor. Dolayısı ile telefonla ilgili tüm detayları yakında öğreneceğiz.

https://cashkaro.com/blog/exclusive-motorola-one-pro/111277 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
seyidkutub 3 gün
LG G4 e benzettim.
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DH Misafiri 4 gün
Motorola artık uçan telefon çıkarsa ancak dikkat çeker...
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teknokaptan 4 gün
Sen halen yaşıyormusun ( Motorola) seni eski toprak seni artık hatıralarda kalman lazım..
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