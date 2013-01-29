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Huawei, MediaQ M310 ile set üstü TV kutusu pazarına giriyor

6 yıl
2,2b
1
7
Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei, MediaQ M310 ile set üstü TV kutusu pazarına giriyor

Son dönemlerde mobil cihaz pazarında hızlı bir yükselişe giren Çinli Huawei, bu kez set üstü TV kutusu ürünlerinde karşımıza çıkıyor. Ülkemizde genelde TiviBu gibi çözümlerde gördüğümüz set üstü TV kutuları, Apple TV ile biraz daha yaygınlaşmaya başlayacak. Yurtdışında ise Google TV gibi markalar altında başarılı satışlar yapıyor.

Sony, LG, Apple, Logitech gibi firmaların dahil olduğu üretici listesine, Huawei de kendi ürünü ile katılmaya hazırlanıyor. 

MediaQ M310 adı verilen model ilk olarak CES 2013 fuarında görücüye çıkmıştı. Cortex-A9 mimarisini temel alan 4 çekirdekli HiSilicon K3V2 işlemci ve Vivante GC4000 grafik biriminden oluşan yongada sistem, 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, Android üzerinde çalışan arayüz, microSD desteği, USB 2.0 girişleri, HDMI giriş/çıkış, 3.5mm stereo kulaklık girişi, mikrofon, 1x SPDIF, WiFi, Bluetooth 4.0, Huawei çoklu ekran teknolojisi, sesle arama gibi iddialı özelliklere sahip.

MediaQ M310 modeli ilerleyen aylarda 70$-80$ arasında bir fiyatla ABD'de satışa sunulacak. Ayrıca 2GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, Ethernet bağlantısı, DVB dijital TV alıcısı ve çift HDD yuvası ekstralarına sahip olan MediaQ M810 modeli ise yılın üçüncü çeyreğinde pazara sunulacak.

http://androidheadlines.com/2013/01/huawei-entering-the-set-top-box-market-with-the-mediaq-m310.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Bizde varsa yoksa lig tv olsun
ben bu aleti alıcam ne olacak film izleyeceğim desem zaten d smartta var kaydedip saklayacağım desem zaten uydu receiverim kayıt yapıyor niye olmayan kotamla gidip garip garip sitelerden uğraşmak için cihaz alayım zaten bilgisayarda indirip indirip harddiske atıyorum onuda bağlayıp izliyorum 100 liraya satsalar alayım takayım ama değilki amerikamı burası 300 500 lira niye vereyim nettop pc desem değil media tank desem değil
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yenerbalcı 6 yıl
flac, dts, mkv yi çözmüyorsa 10 TL olsa yine alınmaz

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umut_baris 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bizde varsa yoksa lig tv olsun
ben bu aleti alıcam ne olacak film izleyeceğim desem zaten d smartta var kaydedip saklayacağım desem zaten uydu receiverim kayıt yapıyor niye olmayan kotamla gidip garip garip sitelerden uğraşmak için cihaz alayım zaten bilgisayarda indirip indirip harddiske atıyorum onuda bağlayıp izliyorum 100 liraya satsalar alayım takayım ama değilki amerikamı burası 300 500 lira niye vereyim nettop pc desem değil media tank desem değil


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aura7 6 yıl
nasahsat
bu aletler tam olarak ne iş yapıyorlar?

Benim bildiğim kadarıyla anlatayım size , bu cihazlar üstünde android çalışanları mevcut bunlar sayesinde televizyonu bir akıllı tv ye dönüştüre biliyorsunuz.Hd filmleri izleye biliyor , internete bağlanabiliyorsunuz.Google play üzerinden uygulama indirip çalıştırma açısından nasıllar bilmiyorum.Apple tv ise ios platformlu bir cihaz bunda itunes üzerinden film kiralayabiliyorsunuz , müzik vb. işlemleri yapabiliyorsunuz.Evinizde diğer apple cihazlarla da beraber çalışabiliyor.Bu tarz ürünlerin internette incelemeleri var onlardan daha detaylı bilgi alabilirsiniz.Biraz uzun oldu kusura bakmayın bildikleri aktarmak istedim :D
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nasahsat 6 yıl aura7
aura7

nasahsat

bu aletler tam olarak ne iş yapıyorlar?


Benim bildiğim kadarıyla anlatayım size , bu cihazlar üstünde android çalışanları mevcut bunlar sayesinde televizyonu bir akıllı tv ye dönüştüre biliyorsunuz.Hd filmleri izleye biliyor , internete bağlanabiliyorsunuz.Google play üzerinden uygulama indirip çalıştırma açısından nasıllar bilmiyorum.Apple tv ise ios platformlu bir cihaz bunda itunes üzerinden film kiralayabiliyorsunuz , müzik vb. işlemleri yapabiliyorsunuz.Evinizde diğer apple cihazlarla da beraber çalışabiliyor.Bu tarz ürünlerin internette incelemeleri var onlardan daha detaylı bilgi alabilirsiniz.Biraz uzun oldu kusura bakmayın bildikleri aktarmak istedim :D

teşekürler
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nasahsat 6 yıl
bu aletler tam olarak ne iş yapıyorlar?
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