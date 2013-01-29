Huawei, MediaQ M310 ile set üstü TV kutusu pazarına giriyor





Son dönemlerde mobil cihaz pazarında hızlı bir yükselişe giren Çinli Huawei, bu kez set üstü TV kutusu ürünlerinde karşımıza çıkıyor. Ülkemizde genelde TiviBu gibi çözümlerde gördüğümüz set üstü TV kutuları, Apple TV ile biraz daha yaygınlaşmaya başlayacak. Yurtdışında ise Google TV gibi markalar altında başarılı satışlar yapıyor.





Sony, LG, Apple, Logitech gibi firmaların dahil olduğu üretici listesine, Huawei de kendi ürünü ile katılmaya hazırlanıyor.





MediaQ M310 adı verilen model ilk olarak CES 2013 fuarında görücüye çıkmıştı. Cortex-A9 mimarisini temel alan 4 çekirdekli HiSilicon K3V2 işlemci ve Vivante GC4000 grafik biriminden oluşan yongada sistem, 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, Android üzerinde çalışan arayüz, microSD desteği, USB 2.0 girişleri, HDMI giriş/çıkış, 3.5mm stereo kulaklık girişi, mikrofon, 1x SPDIF, WiFi, Bluetooth 4.0, Huawei çoklu ekran teknolojisi, sesle arama gibi iddialı özelliklere sahip.





MediaQ M310 modeli ilerleyen aylarda 70$-80$ arasında bir fiyatla ABD'de satışa sunulacak. Ayrıca 2GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, Ethernet bağlantısı, DVB dijital TV alıcısı ve çift HDD yuvası ekstralarına sahip olan MediaQ M810 modeli ise yılın üçüncü çeyreğinde pazara sunulacak.

http://androidheadlines.com/2013/01/huawei-entering-the-set-top-box-market-with-the-mediaq-m310.html