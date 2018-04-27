Huawei P20 ve P20 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Android ekosisteminin merakla beklenen telefonlarından Huawei P20 ve P20 Pro'nun Türkiye için önerilen resmi satış fiyatı belli oldu. Rakiplerine nazaran oldukça rekabetçi bir fiyatla gelen Huawei P20 ve P20 Pro'nun özellikleri şöyle:

Huawei P20 özellikleri

Ekran: 5.8 inç 2240 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü 18:9 formatında IPS LCD ekran

5.8 inç 2240 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü 18:9 formatında IPS LCD ekran Boyut ve ağırlık: 149,1 x 70,8 x 7,7 mm ~ 165 g

149,1 x 70,8 x 7,7 mm ~ 165 g İşlemci: Kirin 970 (4x 2.4GHz Coretx -A73 + 4x 1.8GHz Coretx -A53)

Kirin 970 (4x 2.4GHz Coretx -A73 + 4x 1.8GHz Coretx -A53) RAM: 4 GB

4 GB Depolama kapasitesi: 64 GB + microSD kart desteği

64 GB + microSD kart desteği Arka kamera: 20 MP RGB (f/1.6) + 12 MP Telephoto (f/1.8)

20 MP RGB (f/1.6) + 12 MP Telephoto (f/1.8) Ön kamera: 24 MP (f/2.0)

24 MP (f/2.0) Batarya: 3400 mAh

3400 mAh İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ EMUI 8.1

Android 8.1 Oreo ~ EMUI 8.1 Diğer: Yapay zeka, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, IP53 sertifikası, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, USB Type-C

Huawei P20 Pro özellikleri

Ekran: 6.1 inç 2240 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü 18:9 formatında IPS LCD ekran

6.1 inç 2240 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü 18:9 formatında IPS LCD ekran Boyut ve ağırlık: 155 x 73,9 x 7,8 mm ~ 180g



155 x 73,9 x 7,8 mm ~ 180g İşlemci: Kirin 970 (4x 2.4GHz Coretx -A73 + 4x 1.8GHz Coretx -A53)



Kirin 970 (4x 2.4GHz Coretx -A73 + 4x 1.8GHz Coretx -A53) RAM: 6 GB



6 GB Depolama kapasitesi: 128 GB + microSD kart desteği



128 GB + microSD kart desteği Arka kamera: 40 MP RGB (f/1.8) + 20 MP siyah-beyaz (f/1.6) + 8 MP Telephoto (f/2.4)



40 MP RGB (f/1.8) + 20 MP siyah-beyaz (f/1.6) + 8 MP Telephoto (f/2.4) Ön kamera: 24 MP (f/2.0)



24 MP (f/2.0) Batarya: 4000 mAh



4000 mAh İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ EMUI 8.1



Android 8.1 Oreo ~ EMUI 8.1 Diğer: Yapay zeka, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, IP67 sertifikası, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, USB Type-C

Huawei P20 ve P20 Pro Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör Huawei P20 Pro'nun resmi satış fiyatı 4999 TL olarak belirlenirken, kardeş model Huawei P20'nin satış fiyatı ise 3999 TL olarak karşımıza çıkıyor. Her iki modelin de birkaç gün içerisinde mağazalardaki raflarda yer alması bekleniyor.