Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei P20 ve P20 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei P20 ve P20 Pro'nun resmi Türkiye fiyatları belli oldu. Oldukça rekabetçi bir fiyat politikasıyla karşımıza çıkan Huawei P20 ve P20 Pro'nun özellikleri ve Türkiye fiyatları haberimizde...
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
26,4b
1
63
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei P20 ve P20 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu
 
Android ekosisteminin merakla beklenen telefonlarından Huawei P20 ve P20 Pro'nun Türkiye için önerilen resmi satış fiyatı belli oldu. Rakiplerine nazaran oldukça rekabetçi bir fiyatla gelen Huawei P20 ve P20 Pro'nun özellikleri şöyle: 

Huawei P20 özellikleri

  • Ekran: 5.8 inç 2240 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü 18:9 formatında IPS LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 149,1 x 70,8 x 7,7 mm ~ 165 g
  • İşlemci: Kirin 970 (4x 2.4GHz Coretx -A73 + 4x 1.8GHz Coretx -A53) 
  • RAM: 4 GB
  • Depolama kapasitesi: 64 GB + microSD kart desteği
  • Arka kamera: 20 MP RGB (f/1.6) + 12 MP Telephoto (f/1.8)
  • Ön kamera: 24 MP (f/2.0)
  • Batarya: 3400 mAh
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ EMUI 8.1
  • Diğer: Yapay zeka, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, IP53 sertifikası, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, USB Type-C

Huawei P20 Pro özellikleri

  • Ekran: 6.1 inç 2240 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü 18:9 formatında IPS LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 155 x 73,9 x 7,8 mm ~ 180g
  • İşlemci: Kirin 970 (4x 2.4GHz Coretx -A73 + 4x 1.8GHz Coretx -A53)
  • RAM: 6 GB
  • Depolama kapasitesi: 128 GB + microSD kart desteği
  • Arka kamera: 40 MP RGB (f/1.8) + 20 MP siyah-beyaz (f/1.6) + 8 MP Telephoto (f/2.4) 
  • Ön kamera: 24 MP (f/2.0)
  • Batarya: 4000 mAh
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ EMUI 8.1
  • Diğer: Yapay zeka, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, IP67 sertifikası, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, USB Type-C

Huawei P20 ve P20 Pro Türkiye fiyatı

Huawei P20 Pro'nun resmi satış fiyatı 4999 TL olarak belirlenirken, kardeş model Huawei P20'nin satış fiyatı ise 3999 TL olarak karşımıza çıkıyor. Her iki modelin de birkaç gün içerisinde mağazalardaki raflarda yer alması bekleniyor.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
-dehşet- 1 yıl en beğenilen
Huawei 5 bin liraya telefon satacak pozisyona ne ara geldi? Huawei kullanmaya 5 yıl önce başladım, birçok kişinin kullanmasına vesile oldum ama şu an gelinen noktada Huawei marka telefon seçemiyorum. P Smart alayım dedim herşey güzel kameralar berbat. Mate 10 Lite'da NFC yok. 2 bin liralara çıkınca çok daha iyi seçenekler var. Yahu akıl var mantık var kim gider iPhone X taklidi telefona iPhone X parası verir ki. Asus Zenfone göz kırpıyor bana.
Huawei 5 bin liraya telefon satacak pozisyona ne ara geldi? Huawei kullanmaya 5 yıl önce başladım, birçok kişinin kullanmasına vesile oldum ama şu an gelinen n...
Devamını Gör
Yanıtla +64
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rtsbora 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 1 yıl
Bu tasarımla bu fiyatı hak etmemesi bir yana bu fiyatı hak edecek telefon yemek yapıp ev temizlemeli.
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jacobıan 1 yıl
herkes burada ağlamış ama çıkan şey fiyat değil dolar, adamlar vergi vs olduğu için kârlarından kısıp düşük fiyat bile vermişler global fiyatlarına göre. sonuç: artan şey vergi ve dolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 1 yıl
p20'nin 2inci kamerada telefoto yazılmış ama ikinci kamera siyah-beyaz olacaktı
bir de yalnız p20pro'da stereo hoparlörler var.bunu da belirtmek gerekir özellikler arasında bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Huawei resmen artık insanları aptal görmeye başladı ve bunun esas anlamı ve manası huewei nin kendisi aptal huaweinin sözde yüksek modelleri tamamı uçuk ve komik fiyatla satmaya çalışıyor hele hele porshe desing adı altında 1500 dolar 2000 dolar anlamak mümkün değil asla asla bu markanın telefonlarını almayın aldıktan sonraki durumu soylemiyeceğim forumlarda yorumlara bakın rezalet
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sezar 1 yıl DH Misafiri
zaten o telefonu porshe olan adam alıyor renoya citroene binen adam değil
oyüzden 2000 dolar para değil..ewt sen git iphone 6 kullanmaya devam et
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Fiyat konusunda biraz daha geri adım atacaklarını düşünüyorum. Fakat şuan bu cihazın üstüne bir telefon yok. Bilgisayar, DSLR fotoğraf makinası ve telefon olarak düşünülmeli. Zira, doğrudan monitöre bağlayıp pc gibi kullanıyorsunuz. Aklınıza gelen Dslr fotoğraf makinalarından daha iyi resim çekiyor. Telefon olarak ta oldukça önde şuan. Uzun yıllardır iPhone kullanıcısıyım. 6 yıldır da iPhone ile beraber Huawei markasını birlikte kullanıyorum. Ve Huawei kendini bu modelle aştı arkadaşlar. iPhone X' e ilk çıktığında 6.500TL verenler oldu. Şuan fiyatı 5.300 TL civarında (64GB).Hiç bir açıdan P20 Pro' nun yanından yaklaşamıyor. Marka fanatikliği yapmadan bence iyice araştırın derim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mücahit_ 1 yıl
DH'de bu kadar yerden yere vurulduğuna göre satış rekorları kıracak iyi bir cihaz olduğu sonucuna varıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paetzold 1 yıl
Fiyatlara gel öh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renega 1 yıl -dehşet-
ben iphone x yerine bunu alırım. kamerası daha iyi, rengi daha güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jubeii 1 yıl
Marstamısınız ne. Ekonomiden haberi olmayan gelip burda markalara saydırmış.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zero fear 1 yıl
DH'de Yeni bir cihaz tanıtıldığında sıradan bir gün.
-Özellikler açıklanır
-Üyeler düşük fiyat tahminleri yapar
-Fiyat açıklanır
-Üyeler her zaman ki gibi ağlar "bu nasıl fiyat karrrdişimm" der
-Telefon satış rekorları kırar
-İstiklal marşı
-Kapanış
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dt1907 1 yıl
fiyatı pahalı olmuş.selfi kamersını incelemelerde beğenmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
26439 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei türkiye, huawei p20 ve
10 etiket daha huawei p20 özellikleri huawei p20 pro fiyat huawei p20 fiyat huawei p20 pro özellikleri huawei p20 fiyatı ne kadar Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl 32 GB RAM'li MacBook Pro'lar ancak 2019 yılında gelebilecek 1 yıl Pink Floyd’un kült şarkısının hakları İZEV’e verildi; klip 10 milyon izlenirse yaşam köyü kurulacak 1 yıl Nokia N serisi geri dönüyor 1 yıl LG rekor kırıyor, mobil bölüm yerinde saymaya devam ediyor 1 yıl Microsoft Office 2019'u merak edenlere güzel haber geldi 1 yıl Facebook, Messenger Kids için uyku modu ekliyor 1 yıl Türkiye'de havası temiz şehir kalmadı! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Playstation varken Xbox alınır mı? 1 yıl LG'nin yeni akıllı saati tüm detaylarıyla onaylandı! İşte özellikleri 1 yıl Volkswagen, yeni 2.0 TDI dizel hibrit motorunu tanıttı 1 yıl Satya Nadella: Microsoft, mobil teknolojiye yatırım yapmaya devam edecek 1 yıl Apple, ultra pahalı iPhone X'a rağmen Çin pazarında büyümeye devam ediyor 1 yıl AMD çeyrek dönemde gelirleri yüzde 40 arttırdı 1 yıl Apple, 8K ekranlı VR/AR başlık geliştiriyor 1 yıl Google, kalabalık ortamdaki sesleri ayrıştıracak yapay zeka geliştirdi 1 yıl Real Boxing geliştiricisinden yeni bir shooter tarzı oyun 1 yıl En özel iPhone | Product Red iPhone 8 Special Edition ön inceleme 1 yıl Çin Seddi'nin restorasyonunda Intel'in drone ve yapay zeka teknolojisi kullanılacak 1 yıl Windows 10'un Nisan güncellemesi hangi yeni özellikleri getirecek? 1 yıl LG G6 için beklenen Android 8.0 Oreo müjdesi geldi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei P20 ve P20 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu Sonraki Juno, Jüpiter'in 'Büyük Kırmızı Lekesi'ni görüntüledi 1 yıl Shadow of the Tomb Raider'ın fragmanı ve ekran görüntüleri yayınlandı 1 yıl Tesla, Elon Musk'ı görevinden alabilir 1 yıl Microsoft Xbox bölümü rekor gelir elde etti 1 yıl Ethereum'daki büyük açık sonrası ne olacak? | Kripto para günlüğü 1 yıl ASUS ZenFone 5 Türkiye'de ön siparişe açıldı! İşte fiyatı 1 yıl Samsung da Android Go programına katılabilir 1 yıl 2000 beygirlik Nissan Qashqai, en hızlı SUV olmaya aday 1 yıl Oyuncu telefonu Nubia Red Magic, 37 saniyede 10 bin adet sattı 1 yıl Nokia X'in lansman öncesi canlı fotoğrafları sızdı 1 yıl Kolunuzu dokunmatik ekrana dönüştürebilen akıllı saat LumiWatch 1 yıl TestM uygulaması iPhone'da kırık olanı gösterecek 1 yıl Amazon ve Tesla en kötü çalışma şartlarına sahip 1 yıl Uçan baz istasyonu Dronecell, doğal afetlerde kullanılacak 1 yıl Google Haritalar servisi hediye dağıtmaya hazırlanıyor 1 yıl Elektronik haberleşmede yeni tüketici hakları yönetmeliği yürürlüğe giriyor 1 yıl Kırmızı iPhone 8/8 Plus Türkiye’de çıktı 1 yıl Sony'de yüzler gülüyor: Playstation 4 satışları 75 milyonu geçti 1 yıl ABB'den dünyanın en hızlı şarj istasyonu: 8 dakikada 200 kilometre 1 yıl Intel 10nm sürecinde sorunlar yaşıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim