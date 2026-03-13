Galaxy S26 Ultra'ya acımasız dayanıklılık testi: Gerçekte ne kadar dayanıklı?

Tam Boyutta Gör Galaxy S26 Ultra, güçlü donanım ve birinci sınıf malzemelerle donatılmış, Samsung'un bugüne kadarki en gelişmiş telefonu. Cihaz, yakın zamanda dayanıklılık testlerinden geçti ve çizilmelere, ısıya ve bükülmeye ne kadar iyi dayanabileceği ortaya çıktı. Sonuçlar, telefonun dayanıklılığında ve güvenilirliğinde önemli iyileştirmeler gösteriyor.

Galaxy S26 Ultra çizilme, ısı ve bükme testlerinden başarıyla geçti

Tam Boyutta Gör Ekran çizilme testinde, altı seviyesinde hafif, yedi seviyesinde daha derin çizikler oluştuğu görülüyor. Şaşırtıcı olan, Samsung’un önceki modelle aynı Corning Gorilla Armor 2'yi kullanmasına rağmen, altı seviyesindeki çiziklerin bu sefer çok daha zor fark edilmesi. Cihazın ekran altı ultrasonik parmak izi tarayıcısı da daha derin yedi seviyesindeki çiziklerde sorunsuzca çalışabildi. Bu, şirketin en yeni amiral gemisi telefonunda sensörü daha güvenilir hale getirdiğini gösteriyor.

Ekranın yaklaşık 20 saniye boyunca çakmak alevine maruz bırakılarak ısıya dayanıklılığı da test edildi. Piksellerde kalıcı bir hasar görülmedi, bu da Galaxy S26 Ultra'nın AMOLED ekranının kısa süreler için aşırı ısıya dayanabileceğini gösteriyor.

Telefon, önceki modeldeki titanyum çerçeve yerine alüminyum çerçeve kullanmasına rağmen, bükme testinde de iyi performans gösterdi. Videoda hem ön hem de arka tarafa baskı uygulandığında, telefonun yapısal bütünlüğünü koruduğu görülüyor.

Samsung’un Galaxy S25 Ultra’da kamera lenslerinin etrafındaki halkaları tutturmak için yapıştırıcı kullandığı, bunun da bazen lens kapaklarının kolayca çıkmasına neden olduğu biliniyor. S26 Ultra’da da aynı sorunun olup olmadığı merak konusuydu. Bu yıl şirket, Galaxy S26 Ultra'da bu sorunu çözmüş gibi görünüyor. Telefon, tüm lensleri barındıran geliştirilmiş arka kamera çıkıntısına sahip. Test sırasında, halkaların hâlâ çıkarılabildiği görülüyor ancak halkalar koruyucu camla birlikte çıkıyor. Bu, kamera lenslerinden birinin camı çatladığında, çok daha düşük bir maliyetle kolayca değiştirebileceği anlamına geliyor.

