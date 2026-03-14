Vivo’dan sıra dışı katlanabilir telefon patenti: Ekran dikey uzuyor

Tam Boyutta Gör Vivo, dikey olarak katlanabilen bir akıllı telefon için patent aldı. Bu patent, önceki katlanabilir telefon konseptlerinden farklı olarak ekranın yandan açılmak yerine uzayarak genişlediği bir tasarımı içeriyor. Şu ana kadar piyasada gördüğümüz katlanabilir telefonlar genellikle yatay ya da dışa doğru açılan ekranlarla sınırlıyken Vivo’nun yaklaşımı tamamen dikey bir mekanizmayı işaret ediyor.

Xiaomi 18 Pro Max sızıntısı: 6.9 inç LIPO OLED ve 2nm çip 2 gün önce eklendi

İşte dikey uzayan ekran teknolojisinin teknik detayları:

Patent dokümanında cihazın menteşe mekanizmasının ve ekran katlanma biçiminin teknik çizimleri yer alıyor. Ekranın yukarı doğru uzaması, menteşe tasarımının ve malzeme seçiminin teknik açıdan zorluklar barındırdığını gösteriyor. Geleneksel katlanabilir ekranlarda ekran yüzeyi genellikle iki veya üç bölüme ayrılırken Vivo’nun dikey uzayan ekran tasarımı, esnek malzemenin ve ekran devrelerinin yeni bir mühendislik yaklaşımı gerektirdiğini ortaya koyuyor. Bu tür bir ekran, katlanabilir dizüstü bilgisayar teknolojilerine benzer bir prensibi telefona taşıyor, ancak boyut ve kullanım senaryoları farklı olduğundan tasarımın optimize edilmesi karmaşık bir mühendislik süreci gerektiriyor.

Tam Boyutta Gör Ekranın dikey olarak uzaması, kullanıcı deneyimi açısından da çeşitli senaryolar sunabilir. Örneğin, içerik görüntüleme sırasında daha fazla bilgi alanı sağlayabilir veya çoklu uygulama kullanımında avantajlar getirebilir. Ancak bu tasarımın ergonomi ve dayanıklılık açısından sınırları da bulunuyor. Uzayan ekran, cihazın kullanım sırasında ağırlık dengesini ve tutuş şeklini etkileyebilir, ayrıca ekranın uzun vadeli dayanıklılığı ve menteşe mekanizmasının aşınması gibi sorunlar teknik olarak çözülmesi gereken detaylar arasında yer alıyor.

Bu patentin gerçek bir ürün haline gelip gelmeyeceği ise belirsiz. Akıllı telefon üreticileri, piyasaya sürmedikleri pek çok patent başvurusunda bulunuyor ve Vivo’nun dikey katlanabilir ekran patenti de bunlardan biri olabilir. Yine de, şirketin patent başvurusu, teknoloji alanındaki yenilikçi yaklaşımının ve alternatif tasarım konseptlerine verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

