    Samsung'dan uygun fiyatlı modellere sürpriz güncelleme

    Samsung, Galaxy A34, Galaxy S23 FE ve Galaxy M16 5G modeli için yeni yazılım güncellemesi yayınladı. Güncelleme, telefonların güvenliğini ve genel performansını iyileştiriyor.

    Samsung Galaxy A34, Galaxy S23 FE & Galaxy M16 5G güncelleme
    Samsung, bütçe dostu telefonlarına yazılım güncellemesi gönderdi. Güncelleme, Galaxy A34 modeli için A346EXXSDEZB6, Galaxy S23 FE için S711BXXSEFZB3, Galaxy M16 5G telefon içinse M166PXXS5CZB4 sürüm numarasını içeriyor. Mart ayında olmamıza rağmen cihazlar, Şubat 2026 güvenlik yamasını aldı. Güncelleme, kademeli olarak dağıtılacak.

    Galaxy A34, Galaxy S23 FE ve Galaxy M16 5G için güvenlik güncellemesi

    Bu güncelleme, Samsung ve Google tarafından sağlanan 37 güvenlik açığını kapatan Şubat 2026 güvenlik yamasını içeriyor. Bu düzeltmeler, telefonu olası güvenlik risklerinden, hatalardan ve diğer güvenlik açıklarından korumaya yardımcı oluyor. En son güvenlik güncellemesini yüklemek önemli; çünkü kişisel verilerinizin güvenliğini sağlıyor. Güncelleme, daha iyi güvenliğin yanı sıra sistem kararlılığını da iyileştiriyor. Bu, kullanıcıların telefonlarını kullanırken daha iyi performans ve daha az sorun fark edebilecekleri anlamına geliyor.

    Bu telefonlardan birine sahipseniz, Ayarlar’ı açıp Yazılım Güncelleme menüsü altından güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilir, İndir ve yükle seçeneğine dokunarak yeni yazılımı indirebilirsiniz. Güncelleme mevcutsa, indirilmeye başlayacaktır.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 9 saat önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 20 saat önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 2 gün önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

