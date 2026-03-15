Samsung'dan uygun fiyatlı modellere sürpriz güncelleme

Galaxy A34, Galaxy S23 FE ve Galaxy M16 5G için güvenlik güncellemesi
Bu güncelleme, Samsung ve Google tarafından sağlanan 37 güvenlik açığını kapatan Şubat 2026 güvenlik yamasını içeriyor. Bu düzeltmeler, telefonu olası güvenlik risklerinden, hatalardan ve diğer güvenlik açıklarından korumaya yardımcı oluyor. En son güvenlik güncellemesini yüklemek önemli; çünkü kişisel verilerinizin güvenliğini sağlıyor. Güncelleme, daha iyi güvenliğin yanı sıra sistem kararlılığını da iyileştiriyor. Bu, kullanıcıların telefonlarını kullanırken daha iyi performans ve daha az sorun fark edebilecekleri anlamına geliyor.
Bu telefonlardan birine sahipseniz, Ayarlar'ı açıp Yazılım Güncelleme menüsü altından güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilir, İndir ve yükle seçeneğine dokunarak yeni yazılımı indirebilirsiniz. Güncelleme mevcutsa, indirilmeye başlayacaktır.
