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Huawei Watch 2 duyuruldu

Uzun süredir giyilebilir cihaz pazarında olan ve beğenilen ürünler çıkaran Huawei, Google ile olan ortaklığına devam ediyor. Huawei Watch 2 yine pazarın premium modellerinden olacak.
2 yıl
3,6b
1
14
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin üst seviye akıllı saat segmentinde yer alan Huawei Watch modeli iki yıl aradan sonra güncellendi. MWC 2017 tüketici elektroniği fuarında tanıtılan Huawei Watch 2 daha güçlü ve daha yetenekli.

Uzun süredir giyilebilir cihaz pazarında olan ve beğenilen ürünler çıkaran Huawei’nin Google ile de bir ortaklığı bulunuyor. Bu ortaklıktan Huawei Watch akıllı saati çıkmıştı. Huawei Watch o dönem metal kasası ve yuvarlak tasarımı ile beğeni toplamıştı. Halen daha model en iyilerden birisi olarak görülüyor.

Huawei Watch 2

Yeni model de aynı çizgiyi izliyor. Yuvarlak hatlı tasarım aynen korunmuş. Huawei Watch 2 asıl olarak 3 farklı versiyona sahip. Klasik ve spor tarzın yanında ilerleyen aylarda bir Porsche Design versiyonu da olacak. Paslanmaz çelik gövde 45mm çapında iken kayışlar ise 22mm’lik.

1.2 inçlik AMOLED ekranda 390x390 piksel çözünürlük sunan akıllı saat Snapdragon 2100 yonga setinden gücünü alıyor. 768MB RAM ve 4GB dahili hafıza barındıran akıllı saat 420mAh kapasiteli bir bataryadan enerji sağlıyor.

Huawei Watch 2 bağlantı açısından dolu dolu olmuş diyebiliriz. GPS, WiFi, Bluetooth, LTE özellikleri ile telefondan bağımsız bir şekilde akıllı saati kullanabiliyorsunuz. Bu denli özellik elbette kullanım süresini kısıtlıyor. Normal kullanımda 2 gün giden batarya GPS açıkken 10 saate düşüyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung etkinliğine Greenpeace protestosu gölge düşürdü"

Android Wear 2.0 işletim sistemi sayesinde uygulamaları kendi üzerinden kurup çalıştırabileceğiniz saat, ayrıca doğrudan telefon görüşmesi başlatmanıza imkan sağlayacak. Huawei Watch 2 modeli 350$ fiyat etiketine sahip. Satışlara Mart ayında başlanacak. 

 

http://wccftech.com/huawei-watch-2-announced/ Yorum Yaz
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3arbar 2 yıl
huawei son dönemde acayip bir atak yaptı. mate 9 p10 ve p10 plus ve şimdide saatler.
android tarafında samsung un tahtını zorlarlarsa şaşırmam.kamera ve tasarım konularında kendilerini aştılar.kaliteli malzeme ve ince işcilikte cabası
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okty_bcer 2 yıl
Gerçekten başarılı bir saatte imza atmışlar bir garmin değil ama olsun.
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12 Angry Men 2 yıl
Samsung gear s3 daha güzel.
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montaj34 2 yıl
amerikada aldığım moto 360 çok eskidi ve pili iflas etti.huawei watch 2 acaba ne zaman gelir ? mate 9 ile iyi iş çıkartır gibi duruyor.mato 360 sony z3 de ne kadar iyiyse mate 9 da o kadar kötü
youtube.com/...
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Xloud 2 yıl
Önceki model çok daha şık görünüyordu bu gear S3den bile çirkin olmuş
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CWaRRioR 2 yıl Xloud
Xloud

Önceki model çok daha şık görünüyordu bu gear S3den bile çirkin olmuş

S3'ten bile? S3 bence gayet şık. Zevk meselesi. Sana hitap etmeyen başkasına ediyor.
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WB 2 yıl
Ideal akilli saat icin ureticinin en az 10 yil parca garantisi sunmasi lazim, paslanmaz celik kasa cizilmez diye bir sey yok tinanium kasa kullanmasi lazim ve cam kismi mutlaka safir olmali, ayrica sarji min 1 hafta gitmeli, hatta 1 ay..
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kadirirdem 2 yıl
Eski saatleri daha güzeldi sanki , tasarım olarak gear s3'ü tek geçerim.
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sadrag 2 yıl
Bu saat üretenleri anlamıyorum hakkaten. Bi saate o kadar şey ekleyip pilin canına okuyacaklarına gerçekten lazım olanları koysalar ya. İlk çıktığından beri istediklerim:
1) uzun pil ömrü (belki 1 hafta)
2) telefonla güçlü bir bağlantı (en azından evde yada iş yerindeyken telefonu rahatlikla dolaba koyabilecek kadar)
3) kullanışlılık (hizli cevap.. sessize alma vs.. genelde aramalar ve bildirimler için)
4) tasarım (illa bilmem kaç piksel olmasıda gerekmez)
Bu özellikler çokta zor gibi gelmiyor bana ama, belkide gerçekten insanlar kollarında GPS, acayip hızlı bi işlemci, LTE.. vs.. vs.. bi ton gereksiz ıvır zıvırı istiyorlarda bizde ters taraftayız. Peh..
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Cem 2 yıl
samsung akarr. tasarımda geriye doğru bir gidiş var.
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yibo90 2 yıl
Buna da mi imei kaydı yapılacak yoksa ?
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