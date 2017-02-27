Huawei Watch 2 duyuruldu

Huawei’nin üst seviye akıllı saat segmentinde yer alan Huawei Watch modeli iki yıl aradan sonra güncellendi. MWC 2017 tüketici elektroniği fuarında tanıtılan Huawei Watch 2 daha güçlü ve daha yetenekli.

Uzun süredir giyilebilir cihaz pazarında olan ve beğenilen ürünler çıkaran Huawei’nin Google ile de bir ortaklığı bulunuyor. Bu ortaklıktan Huawei Watch akıllı saati çıkmıştı. Huawei Watch o dönem metal kasası ve yuvarlak tasarımı ile beğeni toplamıştı. Halen daha model en iyilerden birisi olarak görülüyor.

Huawei Watch 2

Yeni model de aynı çizgiyi izliyor. Yuvarlak hatlı tasarım aynen korunmuş. Huawei Watch 2 asıl olarak 3 farklı versiyona sahip. Klasik ve spor tarzın yanında ilerleyen aylarda bir Porsche Design versiyonu da olacak. Paslanmaz çelik gövde 45mm çapında iken kayışlar ise 22mm’lik.

1.2 inçlik AMOLED ekranda 390x390 piksel çözünürlük sunan akıllı saat Snapdragon 2100 yonga setinden gücünü alıyor. 768MB RAM ve 4GB dahili hafıza barındıran akıllı saat 420mAh kapasiteli bir bataryadan enerji sağlıyor.

Huawei Watch 2 bağlantı açısından dolu dolu olmuş diyebiliriz. GPS, WiFi, Bluetooth, LTE özellikleri ile telefondan bağımsız bir şekilde akıllı saati kullanabiliyorsunuz. Bu denli özellik elbette kullanım süresini kısıtlıyor. Normal kullanımda 2 gün giden batarya GPS açıkken 10 saate düşüyor.

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Android Wear 2.0 işletim sistemi sayesinde uygulamaları kendi üzerinden kurup çalıştırabileceğiniz saat, ayrıca doğrudan telefon görüşmesi başlatmanıza imkan sağlayacak. Huawei Watch 2 modeli 350$ fiyat etiketine sahip. Satışlara Mart ayında başlanacak.