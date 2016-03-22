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Huawei bilgisayar yaparsa... İşte ilk model ve incelemesi

3 yıl
32,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon dünyasının en güçlü oyuncularından Huawei, bilgisayar pazarına girdi. Şirketin ilk model 2si1 arada dediğimiz hibrit cihazlardan ve Microsoft Surface ile iPad Pro gibi cihazlara rakip.
Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, bilgisayar dünyasına adım attı. Şirketin ilk modeli olan Matebook, yerine göre tablet yerine göre de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen melez bir model. Microsoft Surface, Apple iPad Pro ve Samsung Galaxy TabPro S'ye rakip olan bilgisayarı tüm detaylarıyla mercek altına aldık.
  

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Drfalcon 3 yıl en beğenilen
Lazeri niye gözümüze tutuyorsun Erdi bey:)
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Kefelon 3 yıl
1800 Euro, izlemeyin!
1 Yanıt Yanıtla +5
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1BilimAdamı 3 yıl
Videoyu izlemedim ama 1600 euroyu yorumlarda gördüm yanlış anlşılmasın ama huwaei kimki 1600 euro istiyor? Apple pc nin babası tamam microsoftta öyle sayılır ki bunların ürünleri daha ucuz ve güvenilir.Lenovo ve Dell in çok daha uyguna daha iyi ürünleri var
Videoyu izlemedim ama 1600 euroyu yorumlarda gördüm yanlış anlşılmasın ama huwaei kimki 1600 euro istiyor? Apple pc nin babası tamam microsoftta öyle sayılır k...
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BluePage 3 yıl
Surface Pro yerine bunu almak için 1 tane sebep sunabiliyorlar mı acaba?
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Infinitum 3 yıl
Lazeri kameraya tutunca refleks olarak göz kırptım :D
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agritux 3 yıl
1600 mü 1800 mü bir karar verin ona göre izleyeceğim
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mcrew 3 yıl
iki üç tane huawei fan ı na satarlarsa iyi o fiyata
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Drfalcon 3 yıl en beğenilen
Lazeri niye gözümüze tutuyorsun Erdi bey:)
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1BilimAdamı 3 yıl
Videoyu izlemedim ama 1600 euroyu yorumlarda gördüm yanlış anlşılmasın ama huwaei kimki 1600 euro istiyor? Apple pc nin babası tamam microsoftta öyle sayılır ki bunların ürünleri daha ucuz ve güvenilir.Lenovo ve Dell in çok daha uyguna daha iyi ürünleri var
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Guest-63AC97813 3 yıl
Huawei sen kimsin ki 1600 euro ya bilgisayar satıyorsun. iki telefon yaptık diye apple havasına girmişler.
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TITAN291 3 yıl
yorumlarda sık sık 1600 euro kelimesini görünce hiç izleyesim gelmedi.
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Kefelon 3 yıl
1800 Euro, izlemeyin!
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Cem 3 yıl Kefelon
Kefelon

1800 Euro, izlemeyin!

Aynen öyle yaptım.
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sendemail 3 yıl
bu firma surface ya da xps 13 den habersiz sanırım , biri bunlara link ya da ss atsın...
ya da gearbest.com daki zımbırtıların fiyatlarını yollasın , 1600 ne ?
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smart1978 3 yıl
1 ay once incelemesini gormustum . Ozellikle kalemi cok kullanissiz kalibrasyon dahi cozebilecek cinsten degil.
Kalemi klasik acilarda kullanildiginda pointer alakasiz yerlerde hem de tepki suresi cok yavas.
Keske N-Trig kalemi kullansa idi hem boylece ekranda ayrica bir katman olmasina gerek kalmayacak hem de ekran kalitesinden azalma olmayacak.
Bu iste uzman olan Microsoft tur . N-trig firmasini da satin aldiktan sonra guzel urunler cikartiyorlar .
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muratkaya 3 yıl
Matebook Air ne zaman çıkacak bilgi var mı :)
Şaka bir yana uzun zamandır beni bu kadar cezbeden bir cihaz görmemiştim.
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shadowtr 3 yıl
Böyle kılıf klavyeli cihazlara dizüstü denilmesi bence yanlış.

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