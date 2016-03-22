Huawei bilgisayar yaparsa... İşte ilk model ve incelemesi

Akıllı telefon dünyasının en güçlü oyuncularından Huawei, bilgisayar pazarına girdi. Şirketin ilk model 2si1 arada dediğimiz hibrit cihazlardan ve Microsoft Surface ile iPad Pro gibi cihazlara rakip.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, bilgisayar dünyasına adım attı. Şirketin ilk modeli olan Matebook, yerine göre tablet yerine göre de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen melez bir model. Microsoft Surface, Apple iPad Pro ve Samsung Galaxy TabPro S'ye rakip olan bilgisayarı tüm detaylarıyla mercek altına aldık.