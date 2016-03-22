Huawei bilgisayar yaparsa... İşte ilk model ve incelemesi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefon dünyasının en güçlü oyuncularından Huawei, bilgisayar pazarına girdi. Şirketin ilk model 2si1 arada dediğimiz hibrit cihazlardan ve Microsoft Surface ile iPad Pro gibi cihazlara rakip.
Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, bilgisayar dünyasına adım attı. Şirketin ilk modeli olan Matebook, yerine göre tablet yerine göre de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen melez bir model. Microsoft Surface, Apple iPad Pro ve Samsung Galaxy TabPro S'ye rakip olan bilgisayarı tüm detaylarıyla mercek altına aldık.
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Aynen öyle yaptım.
ya da gearbest.com daki zımbırtıların fiyatlarını yollasın , 1600 ne ?
Kalemi klasik acilarda kullanildiginda pointer alakasiz yerlerde hem de tepki suresi cok yavas.
Keske N-Trig kalemi kullansa idi hem boylece ekranda ayrica bir katman olmasina gerek kalmayacak hem de ekran kalitesinden azalma olmayacak.
Bu iste uzman olan Microsoft tur . N-trig firmasini da satin aldiktan sonra guzel urunler cikartiyorlar .
Şaka bir yana uzun zamandır beni bu kadar cezbeden bir cihaz görmemiştim.