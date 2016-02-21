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Huawei resmen dizüstü bilgisayar pazarında

Ülkesinde sevilen bir marka olan Huawei, bu rüzgarı arkasına alarak, şansını dizüstü bilgisayar pazarında denemeye karar verdi. Huawei MateBook, bunun ilk adımı.
3 yıl
4,3b
1
14
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha çok mobil ve giyilebilir cihaz pazarındaki faaliyetleri ile tanıdığımız Huawei, MWC 2016 fuarında çok farklı bir sektöre giriş yaptığını duyurdu. İddialarda yer verildiği gibi Huawei, MateBook adındaki ikisi bir arada Windows 10 dizüstü bilgisayar modeliyle karşımıza geliyor. 
Huawei resmen dizüstü bilgisayar pazarında

Microsoft'n Surface ailesinin karşısına çıkacak olan Huawei MateBook, hem bir tablet hem de ayrılabilir klavyesi ile bir dizüstü olarak kullanılabiliyor. 12 inçlik 2160x1440 piksel çözünürlüğe sahip olan cihazda, Intel Skylake tabanlı Core M3, M5 ve M7 işlemci seçenekleri sunulacak. Grafik birimi olarak, işlemciye entegre gelen Intel HD serisi ile yetinilmiş. 

İlk Core M serisi performans olarak darboğazlara yol açıyordu ancak ikinci nesil ile Intel olaya müdahale etti ve sıkıntıları giderdi. Intel Core M3 ve Core M5 işlemcilerinde orta düzeyde bir performans elde edilirken, Core M7 ile çıta biraz daha yükseltiliyor. 4GB veya 8GB RAM desteği ile birlikte, Huawei MateBook akıcı bir performans sunmaya aday.

Tamamen metal alaşımdan imal edilen gövde, 6.9mm kalınlığa ve 640 gram ağırlığa sahip olmuş. Kapasite seçenekleri 128GB/256GB/512GB olarak belirlenen model, 4430mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Huawei, yaklaşık olarak 10 saat kullanım süresi elde edildiğini belirtiyor. 

Huawei MateBook modelinin 4GB RAM, Core M3 işlemci ve 128GB kapasiteli versiyonu 699$ fiyat etiketine sahip. Donanıma göre fiyat 1600$'a kadar yükseliyor. MatePen ekran kalemi 59$, ayrılabilir klavye 129$ ve çeşitli bağlantı seçenekleri sunan MateDock ise 89$ üzerinden sunulacak. Huawei MateBook, önümüzdeki aylarda Asya, Avrupa ve ABD'de piyasaya sürülecek.  
Huawei resmen dizüstü bilgisayar pazarında
 

http://www.techradar.com/news/mobile-computing/tablets/huawei-matebook-takes-aim-at-ipad-pro-and-microsoft-surface-1315384 Yorum Yaz
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Emre Kocakaya 3 yıl en beğenilen
Bu fiyatlarla nah satar.
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Das Boot 3 yıl
Ben Huawei ve diğer Çinlilerden 100$ altı işletim sistemsiz dizüstü beklerdim. O fiyatlara zaten yıllardır dizüstü üreten firmalar varken tutunması çok zor.
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BluePage 3 yıl
Yani gerçekten akıl karı değil. Surface Pro 4 'den veya Retina macbooktan veya muhtemel a9x ile gelecek fiyat olarakta çok daha ucuz olacak ipad air 3 'den ne gibi bir cazibesi var ki 1000 küsür dolar versin insanlar (3 binden başlayıp 5 bine giden fiyatlardan söz ediyoruz)
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mek38 3 yıl
bu modellere eş değerde Uzakdoğu menşeli en azından bunlar kadar iş çıkartacak bir model öneriniz var mı, bir çok firmada artık Skylake işlemci teknolojisine adım attığı görülüyor.??
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zehirlimadde 3 yıl
Herkes bu pazar daralıyor diye çıkarken huawei neyin kafasını yaşıyor.
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The-Engineer 3 yıl
2'si bir aradalar dizüstü sayılıyor muydu.O kadar fiyatına rağmen klavyesini satiyor bi de
Tutmaz.
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bratishka 3 yıl
"İlk Core M serisi performans olarak darboğazlara yol açıyordu ancak ikinci nesil ile Intel olaya müdahale etti ve sıkıntıları giderdi." Şaka mı bu adam. İlk çıkan core-m serisi işlemciler uygun soğutma ile oldukça yüksek performans veriyor (fansız bir bilgisayar için).


699+59 dolar olan giriş modeli ve kalem surface pro 4 giriş modeli yerine tercih edilebilir. Ama 1600 dolara i7 işlemci, 8gb ram, 256gb ssd ile surface pro 4 çok daha mantıklı olacaktır, m7 yerine. Tabi bunlar hep türkiyede yaşamayan insanlar için hesaplamalar.
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GetSomeRest 3 yıl
Şarj aletini de ayrı satarlar yakında. apple dan bu konuda girişim bekliyoruz. Yine en insaflısı samsung note pro. en azından kalemi fiyata dahil.
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kadirirdem 3 yıl
o fiyatlara satamaz....
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FearMyLife 3 yıl
bu segmentte anca giriş seviyesi veya orta seviye cihazslar satılıyor hala anlamıs değiller zaten üst seviye cihazlar macbook ve surface e emanet. Orta veya giriş seviyesi 2si1 arada yapan firmalar kazanıyor Bkz: Asus tp200sa. Alcatel in tanıttıgı 10 inc lik orta seviye cihaz bundan daha fazla satacak ve daha şık bence. Kimse 2. bir pc olarak alacagı ürüne o fiyatları vermez.
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Emre Kocakaya 3 yıl en beğenilen
Bu fiyatlarla nah satar.
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*siteci* 3 yıl
Yeni bir Samsung geliyor teknoloji dünyasına
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ssbrutality 3 yıl
Oha Fiyatlara Bak.
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