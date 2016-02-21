Huawei resmen dizüstü bilgisayar pazarında









Daha çok mobil ve giyilebilir cihaz pazarındaki faaliyetleri ile tanıdığımız Huawei, MWC 2016 fuarında çok farklı bir sektöre giriş yaptığını duyurdu. İddialarda yer verildiği gibi Huawei, MateBook adındaki ikisi bir arada Windows 10 dizüstü bilgisayar modeliyle karşımıza geliyor.





Microsoft'n Surface ailesinin karşısına çıkacak olan Huawei MateBook, hem bir tablet hem de ayrılabilir klavyesi ile bir dizüstü olarak kullanılabiliyor. 12 inçlik 2160x1440 piksel çözünürlüğe sahip olan cihazda, Intel Skylake tabanlı Core M3, M5 ve M7 işlemci seçenekleri sunulacak. Grafik birimi olarak, işlemciye entegre gelen Intel HD serisi ile yetinilmiş.





İlk Core M serisi performans olarak darboğazlara yol açıyordu ancak ikinci nesil ile Intel olaya müdahale etti ve sıkıntıları giderdi. Intel Core M3 ve Core M5 işlemcilerinde orta düzeyde bir performans elde edilirken, Core M7 ile çıta biraz daha yükseltiliyor. 4GB veya 8GB RAM desteği ile birlikte, Huawei MateBook akıcı bir performans sunmaya aday.





Tamamen metal alaşımdan imal edilen gövde, 6.9mm kalınlığa ve 640 gram ağırlığa sahip olmuş. Kapasite seçenekleri 128GB/256GB/512GB olarak belirlenen model, 4430mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Huawei, yaklaşık olarak 10 saat kullanım süresi elde edildiğini belirtiyor.





Huawei MateBook modelinin 4GB RAM, Core M3 işlemci ve 128GB kapasiteli versiyonu 699$ fiyat etiketine sahip. Donanıma göre fiyat 1600$'a kadar yükseliyor. MatePen ekran kalemi 59$, ayrılabilir klavye 129$ ve çeşitli bağlantı seçenekleri sunan MateDock ise 89$ üzerinden sunulacak. Huawei MateBook, önümüzdeki aylarda Asya, Avrupa ve ABD'de piyasaya sürülecek.

http://www.techradar.com/news/mobile-computing/tablets/huawei-matebook-takes-aim-at-ipad-pro-and-microsoft-surface-1315384