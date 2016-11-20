Huawei ve DOCOMO, dünyanın ilk geniş ölçekli 5G saha denemesini yaptı

Japonya’nın Yokohama şehrinin "Minato Mirai 21" adlı bölgesinde yapılan deneme sonucunda 11.29 Gbps toplam kullanıcı hızı ve tek yönlü 0.5 milisaniyeden daha kısa bir gecikme süresine ulaşıldı. Yapılan açıklamaya göre test, 200 MHz bant genişliği olan ve 4.5 GHz bandında çalışabilen bir baz istasyonu ile hem sabit hem de hareketli 64 TRX ve 23 kullanıcı cihazı ile gerçekleştirildi.

En yüksek spektrum verimliliği ise 79.82 bps/ Hz/ cell olarak ölçüldü ve yeni nümeroloji, çerçeve yapıları kullanılarak tek yönlü 0.5 milisaniyeden daha az bir gecikme süresi elde edildi. Bu süre LTE’nin gecikme süresinin yaklaşık onda birine karşılık geliyor. 4.5 GHz bandında 5G geniş ölçekli testlerde başarıya ulaşılmasıyla 5G teknolojisinin 2020 yılında ticarileştirilmesi mümkün hale geliyor.

Geniş ölçekli alan çalışmalarını Japonya’ya taşıyan iki şirket, 5G’nin anahtar teknolojileri içinde yer alan Massive MIMO, aşırı güvenlilik ve düşük gecikme süresi, OFDM (dikgen frekans bölmeli çoğullama) kullanan karma nümeroloji, SCMA (seyrek kodlu çoklu erişim), kutupsal kod ve OFDM’nin birleşik performansını da içeren teknolojileri sistematik olarak denemeyi sürdürüyorlar.