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Huawei ve DOCOMO, dünyanın ilk geniş ölçekli 5G saha denemesini yaptı

Teknoloji dünyasının iki büyük ismi Huawei ve DOCOMO, 4.5 GHz bandında dünyanın ilk 5G geniş ölçekli saha denemesini Japonya’nın Yokohama şehrinde gerçekleştirdiler.
2 yıl
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Japonya’nın Yokohama şehrinin "Minato Mirai 21" adlı bölgesinde yapılan deneme sonucunda 11.29 Gbps toplam kullanıcı hızı ve tek yönlü 0.5 milisaniyeden daha kısa bir gecikme süresine ulaşıldı. Yapılan açıklamaya göre test, 200 MHz bant genişliği olan ve 4.5 GHz bandında çalışabilen bir baz istasyonu ile hem sabit hem de hareketli 64 TRX ve 23 kullanıcı cihazı ile gerçekleştirildi.
En yüksek spektrum verimliliği ise 79.82 bps/ Hz/ cell olarak ölçüldü ve yeni nümeroloji, çerçeve yapıları kullanılarak tek yönlü 0.5 milisaniyeden daha az bir gecikme süresi elde edildi. Bu süre LTE’nin gecikme süresinin yaklaşık onda birine karşılık geliyor. 4.5 GHz bandında 5G geniş ölçekli testlerde başarıya ulaşılmasıyla 5G teknolojisinin 2020 yılında ticarileştirilmesi mümkün hale geliyor.
Geniş ölçekli alan çalışmalarını Japonya’ya taşıyan iki şirket, 5G’nin anahtar teknolojileri içinde yer alan Massive MIMO, aşırı güvenlilik ve düşük gecikme süresi, OFDM (dikgen frekans bölmeli çoğullama) kullanan karma nümeroloji, SCMA (seyrek kodlu çoklu erişim), kutupsal kod ve OFDM’nin birleşik performansını da içeren teknolojileri sistematik olarak denemeyi sürdürüyorlar.

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DownClock01 2 yıl en beğenilen
Söylediklerine ilaveten : Doğal elma sirkesi, turşu ve turşu suyu, bir de paça. Bunları da tüketmek lazım.
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Mixus 2 yıl
biz hala 3 mbps
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homebird 2 yıl
Daha hızlı, daha güçlü, daha ucuz, daha güzel, daha yeni, daha,daha daha...


Sonu nereye varacak bu işin? Daha mı mutlu olacağız?


Bu soruların cevabı bilmiyorum ama; insanlardaki bu hırs, bu pervasızlık beni çok korkutuyor.
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asosyal mühendis 2 yıl
Bazıları çok abartmış. Bir mikrodalga sıcaklığına erişebilmek için 30GHZ (MHZ değil!!!) Yani 100 kat daha fazla frekans olması lazım ki 1 Derece edebilsin. Yani 60 Derece bir sıcaklığa erişebilmek için 300-3000 GHZ arasında dalga boyu olması gerekir. Yani 10 mhz ye çıktık 100 mhz ye çıktık beynimiz eriyecek falan bunlar saçmadır. Kaldı ki bizim evdeki mikrodalga fırın en az 300 Ghz den başlıyor 300-2500 GHz yazıyor.
Dip not: Elektrik dalga boyu olan Hz değeriyle karıştırmayın. Farklıdır.
Ayrıca bilip bilmeden konuşmayın şurayı bir okuyun. tr.wikipedia.org/...
Öyle kulaktan dolma bilgilerle kanser olcaz geberip gitcez diye konuşmayın. Bugün kullandığınız televizyon bile cep telefonunun ve wireless in yaydığı frekanslardan daha yüksek frekanslar çıkarıyor/yayıyor.
Ansiklopedilerden mikrodalga ve frekans konularını arayıp okuyun kulaktan dolma bilgilerle cahil cahil konuşmayalım.
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sis651 2 yıl asosyal mühendis
Küçük alanlarda yüksek kapasite sağlayabilmek için 30 ve 70 GHz frekanslarda 5G testleri yapılıyor zaten. Buradaki testte geniş alan kapsaması için 4.5GHz bandı denenmiş. Tabi bunlar sadece testler. Son taslak ne diyecek, frekanslar ne olacak zamanla belli olacak.
Bir de bildiğim kadarıyla tüketici fırınları 2.4 GHz bandında çalışıyor. 900MHz vs. de kullanılıyor sanırım ama daha farklı cihazlarda. Sizin fırındaki 300 - 2500 ibaresi, güç tüketimi mi farklı bir şeydir bence. O kadar yüksek frekansa çıktığını sanmıyorum.
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keskin53 2 yıl
yakındır sokak yururken patates gibi kızırtma olmak
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DownClock01 2 yıl en beğenilen
Söylediklerine ilaveten : Doğal elma sirkesi, turşu ve turşu suyu, bir de paça. Bunları da tüketmek lazım.
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Tugrul_512bit 2 yıl
87 kullanıcıya 11.29 Gbps yani yaklaşık 120 Mbps . Normal wireless hızını geçmiş. Frekansı 10 MHz e çıkardıklarında her gün 1kg domates yiyip 1lt şalgam suyu içicem.
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