Huawei ve DOCOMO, dünyanın ilk geniş ölçekli 5G saha denemesini yaptı

Haber Editörü
Japonya’nın Yokohama şehrinin "Minato Mirai 21" adlı bölgesinde yapılan deneme sonucunda 11.29 Gbps toplam kullanıcı hızı ve tek yönlü 0.5 milisaniyeden daha kısa bir gecikme süresine ulaşıldı. Yapılan açıklamaya göre test, 200 MHz bant genişliği olan ve 4.5 GHz bandında çalışabilen bir baz istasyonu ile hem sabit hem de hareketli 64 TRX ve 23 kullanıcı cihazı ile gerçekleştirildi.
En yüksek spektrum verimliliği ise 79.82 bps/ Hz/ cell olarak ölçüldü ve yeni nümeroloji, çerçeve yapıları kullanılarak tek yönlü 0.5 milisaniyeden daha az bir gecikme süresi elde edildi. Bu süre LTE’nin gecikme süresinin yaklaşık onda birine karşılık geliyor. 4.5 GHz bandında 5G geniş ölçekli testlerde başarıya ulaşılmasıyla 5G teknolojisinin 2020 yılında ticarileştirilmesi mümkün hale geliyor.
Geniş ölçekli alan çalışmalarını Japonya’ya taşıyan iki şirket, 5G’nin anahtar teknolojileri içinde yer alan Massive MIMO, aşırı güvenlilik ve düşük gecikme süresi, OFDM (dikgen frekans bölmeli çoğullama) kullanan karma nümeroloji, SCMA (seyrek kodlu çoklu erişim), kutupsal kod ve OFDM’nin birleşik performansını da içeren teknolojileri sistematik olarak denemeyi sürdürüyorlar.
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Sonu nereye varacak bu işin? Daha mı mutlu olacağız?
Bu soruların cevabı bilmiyorum ama; insanlardaki bu hırs, bu pervasızlık beni çok korkutuyor.
Dip not: Elektrik dalga boyu olan Hz değeriyle karıştırmayın. Farklıdır.
Ayrıca bilip bilmeden konuşmayın şurayı bir okuyun. tr.wikipedia.org/...
Öyle kulaktan dolma bilgilerle kanser olcaz geberip gitcez diye konuşmayın. Bugün kullandığınız televizyon bile cep telefonunun ve wireless in yaydığı frekanslardan daha yüksek frekanslar çıkarıyor/yayıyor.
Ansiklopedilerden mikrodalga ve frekans konularını arayıp okuyun kulaktan dolma bilgilerle cahil cahil konuşmayalım.
Bir de bildiğim kadarıyla tüketici fırınları 2.4 GHz bandında çalışıyor. 900MHz vs. de kullanılıyor sanırım ama daha farklı cihazlarda. Sizin fırındaki 300 - 2500 ibaresi, güç tüketimi mi farklı bir şeydir bence. O kadar yüksek frekansa çıktığını sanmıyorum.