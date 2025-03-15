Büyük skandal: Huawei’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki görevlilere rüşvet verdiği iddia ediliyor

Huawei ofislerine baskın
Yetkililerin verdiği bilgilere göre Belçika ve Portekiz’de toplamda 20 lokasyona baskın düzenlendi. Gerekçe ise Avrupa Parlamentosu görevlilerine rüşvet vererek lehte kararlar alınmasını sağlamak. Huawei ofislerinde ve ilgili kişilerin evlerinde rüşvet, sahte evrak ve finansal suçlara yönelik deli niteliğindeki belge ve cihazlara el konuldu.
Olay skandal olarak nitelenirken Avrupa Parlamentosu’ndaki yozlaşmaya dikkat çekildi. Gelişmelerde Parlamento başkanının da bilgilendirildiği ifade ediliyor. Soruşturma ile ilgili detay verilmezken konunun 5G ağları ile ilgili olduğu belirtildi. Ayrıca Huawei lobicilerinin Avrupa Parlamentosu’na girişi yasaklandı.
Delillerin incelenmesinin ardından olayın ne denli ciddi olduğu ortaya çıkacak. Parlamento’da en az 15-20 kişilik bir grubun soruşturmaya dahil olduğu iddia ediliyor. Huawei henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı.
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