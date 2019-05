Sony, Black Friday kampanyasıyla popüler oyunlarda indirim yaptı

Önümüzdeki hafta boyunca Sony Center, D&R, Teknosa, MediaMarkt, Vatan ve Overgame mağazalarında geçerli olacak kampanyayla birlikte en sevilen PlayStation 4 oyunlarına yaklaşık 100 TL indirimle sahip olabileceksiniz.

Buna göre listeleri alt üst eden "Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu" 229 TL’den 129 TL’ye, "Bloodborne GOTY" 169TL yerine 129 TL’ye ve "The Last of Us Remastered" ise 169 TL yerine 99 TL’lik kampanya fiyatıyla satışa sunulacak.

129 TL’ye satılan "Ratchet & Clank", "Uncharted Collectio", "Bloodborne", "Until Dawn Extended Edition", "The Order: 1886", "Killzone: Shadow Fall" ve "Heavy Rain & Beyond"un kampanya fiyatı 99 TL olarak belirlendi. 99 TL fiyatı olan "InFamous Second Son", "DRIVECLUB" ve "SingStar Ultimate Party" ise kampanya kapsamında 69 TL'den satışa çıkıyor.