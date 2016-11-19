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Sony, Black Friday kampanyasıyla popüler oyunlarda indirim yaptı

21-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Black Friday kampanyasıyla "Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu" gibi popüler birçok PlayStation 4 oyunu yaklaşık 100 TL indirimle satılacak.
2 yıl
5,5b
1
16
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Önümüzdeki hafta boyunca Sony Center, D&R, Teknosa, MediaMarkt, Vatan ve Overgame mağazalarında geçerli olacak kampanyayla birlikte en sevilen PlayStation 4 oyunlarına yaklaşık 100 TL indirimle sahip olabileceksiniz.
Buna göre listeleri alt üst eden "Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu" 229 TL’den 129 TL’ye, "Bloodborne GOTY" 169TL yerine 129 TL’ye ve "The Last of Us Remastered" ise 169 TL yerine 99 TL’lik kampanya fiyatıyla satışa sunulacak.
129 TL’ye satılan "Ratchet & Clank", "Uncharted Collectio", "Bloodborne", "Until Dawn Extended Edition", "The Order: 1886", "Killzone: Shadow Fall" ve "Heavy Rain & Beyond"un kampanya fiyatı 99 TL olarak belirlendi. 99 TL fiyatı olan "InFamous Second Son", "DRIVECLUB" ve "SingStar Ultimate Party" ise kampanya kapsamında 69 TL'den satışa çıkıyor.

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herocem 2 yıl en beğenilen
Belli reklam alinmis gene siteye. Fiyatlari azicik takip etseniz bunlarin indirim olmadigini anlardiniz.
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Tihilu 2 yıl
Önümüzdeki hafta boyunca Sony Center, D&R, Teknosa, MediaMarkt, Vatan ve Overgame mağazalarında geçerli olacak kampanyayla

Almayııınnnn...
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eric13 2 yıl
O fiyatlara zaten heryerde satiliyordu bu oyunlar, sozde kampanyayla birlikte bahsedilen firmalar da gunumuz fiyatlandirmasina ayak uydurmus oldu ( 1 haftaliginada olsa )
O fiyatlara zaten heryerde satiliyordu bu oyunlar, sozde kampanyayla birlikte bahsedilen firmalar da gunumuz fiyatlandirmasina ayak uydurmus oldu ( 1 haftalig...
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DH Misafiri 2 yıl
Site reklam almis diyorlar da e zaten site reklam sayesinde ayakta duruyor. Bİr defa bagis mi topladi sizden? Mal mi satti size. Kafasi calisan adam okudugu metnin reklam mi inceleme mi oldugunu zaten anliyor. Madem reklam oldugunu anliyorsun sitenin maliyeti konusunda da bir defa bu adamlar nasil evine ekmek goturuyor acaba, lan banka hesaplarina bir 50 TL havale yapayim da sevinsin garip mi dedik hic. Ha, bazi sacma haberleri oluyor, ben de kiziyorum ama reklam almak zorunda. Onu da okuyunca anliyabiliyorsun zaten. dunya boyle. Bir sekilde her hizmetin parasi olmak zorunda. Ya reklam izleyeceksin ya da abonelik ucreti olacak. Abone olmayacagina gore de reklam reklam diye yirtinmiyacaksin.
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mithrilumut 2 yıl
Yaşasın PC hocam :D
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BekirTemel 2 yıl
God of war ı o fiyattan ön siparişe açsın o zaman indirin diyelim, ben bu oyunları bu fiyatlara alıyordum aylar önce zaten
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XPerience 2 yıl
Dijital mağazada durumlar ne olacak önemli olan o. Bıraktık artık kutulu kazık yemeği bari dijitalde mutlu olalım
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CoreXXX 2 yıl
zaten 150 tl kazıkla satıyordu 100 tl indirim yapınca kazık 50 ye düştü:)
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CaBr2 2 yıl
Sony Turkiye'ye özel kur neden yapmıyor anlamış değilim. Steam yapıyor diğer PSN ülkeleri yapıyor, Sony Türkiye neden yapamıyor. Tamam kur yüksek ama elin adamının 30$ aldığı oyunu biz neden tam fiyat parası veriyoruz. Ulan yoksa...
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santhora 2 yıl
Bu fiyatlar nedir böyle ya. Üstelik indirimli hali. Yaşasın PC diyorum
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Nømad 2 yıl santhora
Orijinalden alıntı: santhora
Bu fiyatlar nedir böyle ya. Üstelik indirimli hali. Yaşasın PC diyorum

(b)indirimdeki oyunlar
"Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu"
"Bloodborne GOTY"
"The Last of Us Remastered"
"Ratchet & Clank",
"Uncharted Collectio",
"Bloodborne",
"Until Dawn Extended Edition",
"The Order: 1886",
"Killzone: Shadow Fall"
"Heavy Rain & Beyond"
"InFamous Second Son",
"DRIVECLUB"
"SingStar Ultimate Party"
Hangisine PC diyorsun?
Multiplatformda pc + steam iyidir.
Ama bu oyunlarda Sony nin borusu ötüyor maalesef.
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Kadnezar 2 yıl
Bugün vatan da Bloodborne 229 TL idi rafta,utanmadan süper fiyat yazmışlar.
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Tihilu 2 yıl
Önümüzdeki hafta boyunca Sony Center, D&R, Teknosa, MediaMarkt, Vatan ve Overgame mağazalarında geçerli olacak kampanyayla

Almayııınnnn...
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dere.beyi 2 yıl
ben amazonu bekliyorum bakalım değeri olan şeylerde güzel indirim yapabilceklermi :)

demin bi kontrol ettim birçok elektronik üründe almanya mağzası amerikan mağzasından daha ucuza geliyo :D
yaktın lan bizi benjamin abi...
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