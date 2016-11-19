Ünlü müzik torrent sitesi "What.cd" kapandı

yasal yaptırımlar nedeniyle peşi sıra kepenk indirmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz temmuz ayında kopya/ayna servisler üzerinden korsan içerik yayınlamaya devam eden sitelerin ardından bu kez müzik konusundaki çok önemli bir ismin daha kapatıldığı duyuruldu. Torrent dünyasının ünlü platformlarınedeniyle peşi sıra kepenk indirmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz temmuz ayında Kickass , ağustos ayında ise Torrentz mahkeme kararıyla kapatıldı. Çok geçmedenüzerinden korsan içerik yayınlamaya devam eden sitelerin ardından bu kez müzik konusundaki çok önemli bir ismin daha kapatıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre oldukça geniş ve kaliteli müzik içeriğiyle dikkat çeken What.cd, Fransız yetkililerin baskını sonucunda kapatıldı. 12 adet sunucusuna el konulan platform ana sayfadan paylaştığı açıklamayla tüm site ve kullanıcı verilerinin silindiğini, yakın zamanda aynı şekilde geri dönme ihtimallerinin düşük olduğunu duyurdu.

Bilindik torrent sitelerine nazaran çok daha yüksek kalitede müzik dosyalarının paylaşıldığı What.cd, 2007 yılında kapatılan benzer müzik torrent sitesi Oink’in hemen ardından yayın hayatına başlamıştı. Zaman içerisinde müziğin yanı sıra yazılım, e-kitap ve benzer içeriklerin de boy göstermeye başladığı platformun kapatılması torrent konusundaki tartışmaları tekrar alevlendirdi.