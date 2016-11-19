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Ünlü müzik torrent sitesi "What.cd" kapandı

İnternetin en eski ve kaliteli müzik torrent sitelerinden olan What.cd, Fransız polisinin gerçekleştirdiği baskın sonrası sunucularındaki tüm veriler silinerek kalıcı olarak kapatıldı.
2 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Torrent dünyasının ünlü platformları yasal yaptırımlar nedeniyle peşi sıra kepenk indirmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz temmuz ayında Kickass, ağustos ayında ise Torrentz mahkeme kararıyla kapatıldı. Çok geçmeden kopya/ayna servisler üzerinden korsan içerik yayınlamaya devam eden sitelerin ardından bu kez müzik konusundaki çok önemli bir ismin daha kapatıldığı duyuruldu.
Yapılan açıklamaya göre oldukça geniş ve kaliteli müzik içeriğiyle dikkat çeken What.cd, Fransız yetkililerin baskını sonucunda kapatıldı. 12 adet sunucusuna el konulan platform ana sayfadan paylaştığı açıklamayla tüm site ve kullanıcı verilerinin silindiğini, yakın zamanda aynı şekilde geri dönme ihtimallerinin düşük olduğunu duyurdu.
Bilindik torrent sitelerine nazaran çok daha yüksek kalitede müzik dosyalarının paylaşıldığı What.cd, 2007 yılında kapatılan benzer müzik torrent sitesi Oink’in hemen ardından yayın hayatına başlamıştı. Zaman içerisinde müziğin yanı sıra yazılım, e-kitap ve benzer içeriklerin de boy göstermeye başladığı platformun kapatılması torrent konusundaki tartışmaları tekrar alevlendirdi.

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Mr. Jingles 2 yıl en beğenilen
İnadına torrent inadına özgürlük inadına bedava.
1 Yanıt Yanıtla +37
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Bender B. Rodriquez 2 yıl
Ulan gec kaldik ben burayi bilmiyordum. Kaliteli muzik indircem diye gotumu yirtiyordum hep
2 Yanıt Yanıtla +33
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C-AyaR 2 yıl
Kaliteli torrent sitelerini legal zemine çekmek yerine kapatarak kullanıcıları karanlık kişi ve grupların kucağına itiyorlar. Kapatılan torrent sitelerinin yerine düzinelerce zararlı içerik bulunan sahte site açılıyor. Milyonlarca kullanıcı bu sahte sitelerden zarar görüyor. Korsanı engelleyelim derken daha fazla beslemiş oluyorlar.
Kaliteli torrent sitelerini legal zemine çekmek yerine kapatarak kullanıcıları karanlık kişi ve grupların kucağına itiyorlar. Kapatılan torrent sitelerinin yeri...
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mavizaman 2 yıl
zaten abnin göbeğinde böyle birşeye izin verilmezdi gene iyi gitmiş 9 sene.
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Umutcan 2 yıl
Türkiye'de alım gücü bir ABD olmadığı sürece insanların orjinali benimsemesi beklenemez.
Fiyat konusunda Türkiye'ye özel fiyatlandırma yoluna gitmeliler. Bunu hesaplarken de asgari ücret/bedel orantısını baz almalılar. Hiç kazanamamaktansa az kazanmak en mantıklısı. Spotify gibi servisler bunun farkına vardı.
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Mr. Cheritto 2 yıl
Yabancı müzikleri bu sitelerden indiriyorum

rutracker.org/...

ulozto.net/...
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darkpower2000 2 yıl
Torrent sitelerinin kapatılması iyi birşey. En iyisi albüm koleksiyonu yapmak. Korsana hayır!
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Barni Moloztaş 2 yıl
Yeni gördüm be
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vamp 2 yıl
Bakin yukarda yorumumu yazdim. Siz muzik sektorunun ne kadar dar bogazda oldugunu daha kavrayamamissiniz. Yok milyonlar kazaniyormusta suymus buymus. Evet adele kazanıyor weeknd, drake kazaniyor. Fakat sorun o degil kitleler düştükçe gelirlerde dusuyor. Siz gidin bakalim bir profesyonel studyoda album yaptirmaya calisin kac yuzbintl para isteycekler sizden. Yaptiginiz muziginde kaliteli olmasi sartiyla. Bos bos muhabbet yapmayin. Kimse kimsenin arkasinda destekci degil artik. Muzisyenler yalnizlar. Buyuk sanatcilarla donmuyor piyasa. Piyasa irili ufaklı sanatcilar var. Emege saygi gosterin. Coluk cocuk muhabbeti yapmayin. Bu is bu kadar basit ve bi sigara parasi verilmeyecek kadar ucuz ise koyun yaptiginiz mixleri aranjeleri yaptiginiz mastering kayitlari dinleyelim gorelim. Sitede kayitli belki 100000 kisi vardir bu dedigim seyi bu kadar kisiden kac tanesi yapabilir? Bu isler oyle kerimcan durmaz gibi tiplere bakip degerlendirilmez. Soytarilarla ya da buyuk sanatcilari baz alip sektor hakkinda yorum yapmayin. Sektore girin girebiliyorsaniz cevabinizida sektorden alin. Bu sektordeki emek sizin 3dk dinlediginiz sure kadar degil. Sizin o dinlediginiz 3dk icin aranjor 3 ay kafa patlatıyor. Siradan bir insan olan elestirmen sen 40 yil kafa patlatsanda yine o 3dklik sarkiyi yapamazsin. O yuzden emege saygi lafi burdan gelir. Begendiginiz muzisyenlere destek olun. Sektor kuculdukce kalitede düşer haberiniz olsun.
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Mr. Cheritto 2 yıl
Bu albümlere 200 TL harcadım hadi artılayın şimdi



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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Michael Jackson:

1. Off the Wall

2. Thriller

3. Bad + bonus şarkılar

4. Dangerous

5. Invincible


Whitney Houston:

1. Whitney Houston

2. Whitney

3. I'm Your Baby Tonight

4. The Bodyguard

5. My Love Is Your Love


Faithless:

1. Reverence + bonus şarkılar

2. Sunday 8PM


Boney M:

1. The Essential Boney M.


Phil Collins:

1. Hits
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gcb1903 2 yıl
Korsan engellenemez. " Emek hırsızları, taş mı yesinler " diye bik bik bik edenler. Bu kadar korsan olmasına rağmen bana über para kazanamayan gösterin.
Bunlar para kazanamadıkları için değil zaten astronomik kazandıkları parayı artırmak için yapıyorlar.
Ha biter mi? Asla engellenemez korsan. Bakın ülkemiz yasaklarla yaşadığı için o yasakları delmenin dns, vpn vs yollarını öğrendi. Normalde dns desen bakacak insanlar artık direk biliyor nasıl aşacağını.
Bu tracker kapanır 10 tane açılır. Torrent bitmez, bitmiyor, bitmeyecek.
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esmerbuyucu 2 yıl gcb1903
Sanatçıların über paralar kazanıyor olması sizin torrenti desteklemenizi meşru kılmıyor. Boşuna çırpınmayın şuralarda. Daha fazla komik oluyorsunuz.
Türkiye'nin verdiği yasaklarla aslında yapılması gereken yasakları birbirine karıştırmışsın bir de. Sapla samanı ayıramayan kişiye ne söylesen boş cidden.
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zultaran 2 yıl
Kapansınlar benim hesabı yok yere Türk düşmanlığı yapıp kapattılardı.passthepopcorn,broadcasthenet filan hep kapansın.
Waffles.fm demi kapandı girilmiyor bu ara
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kadirirdem 2 yıl
Tüh burayı bilmiyordum...
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müzik, torrent ve
7 etiket daha korsan kickass torrentz what.cd Web Siteleri Internet Cihan Pehlivan
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