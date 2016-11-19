Ünlü müzik torrent sitesi "What.cd" kapandı

Haber Editörü
Torrent dünyasının ünlü platformları yasal yaptırımlar nedeniyle peşi sıra kepenk indirmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz temmuz ayında Kickass, ağustos ayında ise Torrentz mahkeme kararıyla kapatıldı. Çok geçmeden kopya/ayna servisler üzerinden korsan içerik yayınlamaya devam eden sitelerin ardından bu kez müzik konusundaki çok önemli bir ismin daha kapatıldığı duyuruldu.
Yapılan açıklamaya göre oldukça geniş ve kaliteli müzik içeriğiyle dikkat çeken What.cd, Fransız yetkililerin baskını sonucunda kapatıldı. 12 adet sunucusuna el konulan platform ana sayfadan paylaştığı açıklamayla tüm site ve kullanıcı verilerinin silindiğini, yakın zamanda aynı şekilde geri dönme ihtimallerinin düşük olduğunu duyurdu.
Bilindik torrent sitelerine nazaran çok daha yüksek kalitede müzik dosyalarının paylaşıldığı What.cd, 2007 yılında kapatılan benzer müzik torrent sitesi Oink’in hemen ardından yayın hayatına başlamıştı. Zaman içerisinde müziğin yanı sıra yazılım, e-kitap ve benzer içeriklerin de boy göstermeye başladığı platformun kapatılması torrent konusundaki tartışmaları tekrar alevlendirdi.
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Fiyat konusunda Türkiye'ye özel fiyatlandırma yoluna gitmeliler. Bunu hesaplarken de asgari ücret/bedel orantısını baz almalılar. Hiç kazanamamaktansa az kazanmak en mantıklısı. Spotify gibi servisler bunun farkına vardı.
rutracker.org/...
ulozto.net/...
[simage]
Michael Jackson:
1. Off the Wall
2. Thriller
3. Bad + bonus şarkılar
4. Dangerous
5. Invincible
Whitney Houston:
1. Whitney Houston
2. Whitney
3. I'm Your Baby Tonight
4. The Bodyguard
5. My Love Is Your Love
Faithless:
1. Reverence + bonus şarkılar
2. Sunday 8PM
Boney M:
1. The Essential Boney M.
Phil Collins:
1. Hits
Bunlar para kazanamadıkları için değil zaten astronomik kazandıkları parayı artırmak için yapıyorlar.
Ha biter mi? Asla engellenemez korsan. Bakın ülkemiz yasaklarla yaşadığı için o yasakları delmenin dns, vpn vs yollarını öğrendi. Normalde dns desen bakacak insanlar artık direk biliyor nasıl aşacağını.
Bu tracker kapanır 10 tane açılır. Torrent bitmez, bitmiyor, bitmeyecek.
Türkiye'nin verdiği yasaklarla aslında yapılması gereken yasakları birbirine karıştırmışsın bir de. Sapla samanı ayıramayan kişiye ne söylesen boş cidden.
Waffles.fm demi kapandı girilmiyor bu ara
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