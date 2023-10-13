Huawei son 10 yılda Ar-Ge'ye 130 milyar dolar harcadı: 5G patentlerinde birinci

Bu yatırımlar karşılığını vermiş görünüyor. LexisNexis IPlytics tarafından yakın tarihte yayınlanan bir rapora göre Huawei, 5G patent sayısında dünyada ilk sırada bulunuyor. Dünya genelinde yapılan 5G patent başvuru sayısı 2017'den 2023'e kadar olan süreçte tam 10 kat artarak 60.000'e, yani 4G patent sayısının 2.5 katına çıkmış durumda.
İlk 10'da yer alan firmalar
2022 sonu itibariyle Huawei, 114,000'den fazla Ar-Ge çalışanı istihdam ediyordu ve bunlar şirketin toplam işgücünün %55.4'ünü oluşturuyordu. Araştırma ve geliştirmeye yapılan uzun vadeli yatırımlar, Huawei'yi dünyanın en büyük patent sahiplerinden biri haline getirdi. Şirket 2022 sonu itibarıyla dünya genelinde 120.000'den fazla geçerli patente sahip.
LexisNexis IPlytics'in hazırladığı patent endeksi, 5G patent sayısında Huawei'nin önde olduğunu gösteriyor. İkinci sırada Qualcomm, üçüncü sırada ise Samsung var. Diğer önemli oyuncuların Ericsson, Nokia ve LG Electronics olarak sıralandığını görüyoruz. ZTE, Oppo, NTT ve InterDigital ilk 10'un son basamaklarında yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.