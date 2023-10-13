Huawei son 10 yılda Ar-Ge'ye 130 milyar dolar harcadı: 5G patentlerinde birinci

Tam Boyutta Gör Yeni bir araştırma Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin geride bıraktığımız son 10 yılda araştırma ve geliştirmeye önemli bir yatırım yaptığını ortaya koydu. ABD'nin sıkı yaptırımlarına maruz kalan firmanın toplam Ar-Ge harcamaları 130 milyar doları aşmış durumda.

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Bu yatırımlar karşılığını vermiş görünüyor. LexisNexis IPlytics tarafından yakın tarihte yayınlanan bir rapora göre Huawei, 5G patent sayısında dünyada ilk sırada bulunuyor. Dünya genelinde yapılan 5G patent başvuru sayısı 2017'den 2023'e kadar olan süreçte tam 10 kat artarak 60.000'e, yani 4G patent sayısının 2.5 katına çıkmış durumda.

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İlk 10'da yer alan firmalar

2022 sonu itibariyle Huawei, 114,000'den fazla Ar-Ge çalışanı istihdam ediyordu ve bunlar şirketin toplam işgücünün %55.4'ünü oluşturuyordu. Araştırma ve geliştirmeye yapılan uzun vadeli yatırımlar, Huawei'yi dünyanın en büyük patent sahiplerinden biri haline getirdi. Şirket 2022 sonu itibarıyla dünya genelinde 120.000'den fazla geçerli patente sahip.

LexisNexis IPlytics'in hazırladığı patent endeksi, 5G patent sayısında Huawei'nin önde olduğunu gösteriyor. İkinci sırada Qualcomm, üçüncü sırada ise Samsung var. Diğer önemli oyuncuların Ericsson, Nokia ve LG Electronics olarak sıralandığını görüyoruz. ZTE, Oppo, NTT ve InterDigital ilk 10'un son basamaklarında yer alıyor.

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