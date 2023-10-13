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    Huawei son 10 yılda Ar-Ge'ye 130 milyar dolar harcadı: 5G patentlerinde birinci

    Huawei'nin son 10 yılda araştırma ve geliştirmeye 130 milyar dolar para harcadığı ortaya çıktı. Şirket bu yatırımları sayesinde 5G patent sayısında liderliği ele geçirmiş durumda.
    Huawei, Ar-Ge'ye 130 milyar dolar harcadı: 5G patentlerinde lider Tam Boyutta Gör
    Yeni bir araştırma Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin geride bıraktığımız son 10 yılda araştırma ve geliştirmeye önemli bir yatırım yaptığını ortaya koydu. ABD'nin sıkı yaptırımlarına maruz kalan firmanın toplam Ar-Ge harcamaları 130 milyar doları aşmış durumda.

    Bu yatırımlar karşılığını vermiş görünüyor. LexisNexis IPlytics tarafından yakın tarihte yayınlanan bir rapora göre Huawei, 5G patent sayısında dünyada ilk sırada bulunuyor. Dünya genelinde yapılan 5G patent başvuru sayısı 2017'den 2023'e kadar olan süreçte tam 10 kat artarak 60.000'e, yani 4G patent sayısının 2.5 katına çıkmış durumda.

    Huawei, Ar-Ge'ye 130 milyar dolar harcadı: 5G patentlerinde lider Tam Boyutta Gör

    İlk 10'da yer alan firmalar

    2022 sonu itibariyle Huawei, 114,000'den fazla Ar-Ge çalışanı istihdam ediyordu ve bunlar şirketin toplam işgücünün %55.4'ünü oluşturuyordu.  Araştırma ve geliştirmeye yapılan uzun vadeli yatırımlar, Huawei'yi dünyanın en büyük patent sahiplerinden biri haline getirdi. Şirket 2022 sonu itibarıyla dünya genelinde 120.000'den fazla geçerli patente sahip.

    LexisNexis IPlytics'in hazırladığı patent endeksi, 5G patent sayısında Huawei'nin önde olduğunu gösteriyor. İkinci sırada Qualcomm, üçüncü sırada ise Samsung var. Diğer önemli oyuncuların Ericsson, Nokia ve LG Electronics olarak sıralandığını görüyoruz. ZTE, Oppo, NTT ve InterDigital ilk 10'un son basamaklarında yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 3 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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